Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.7 комментариев
Шадаев назвал искусственный интеллект главной темой встречи G20 в США
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал искусственный интеллект главной темой встречи G20 по инновациям в США.
Искусственный интеллект стал фактически ключевой темой встречи Группы двадцати по инновациям, состоявшейся 1–2 сентября в США, передает ТАСС.
Подводя итоги совещания в Чапел-Хилл, Максут Шадаев отметил, что Москва последовательно продвигала сбалансированный подход.
«Искусственный интеллект стал, по сути, центральной темой всей встречи», – сказал глава Минцифры России.
Министр подчеркнул важность не только стимулирования инноваций, но и учета общественных интересов. Государства должны сохранять право формировать собственные регуляторные рамки с учетом национальных особенностей. Также необходимо развивать научные, кадровые и технологические возможности, обеспечивая безопасность, надежность и доверие к новым технологиям. Международное сотрудничество, по словам Шадаева, должно способствовать обмену опытом и совместимости подходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активное участие российской делегации в американском саммите G20.
В июле Россия выступила одним из создателей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.
Заместитель главы МИД Александр Алимов призвал не допускать монополизации передовых технологий узким кругом государств.