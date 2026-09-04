Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Мантуров объявил о восстановлении выпуска автомобилей востребованных классов
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о восстановлении производства отечественных автомобилей во всех востребованных сегментах рынка.
Российские предприятия возобновили выпуск автомобилей во всех востребованных классах благодаря перезапуску завода в Шушарах в рамках ПМЭФ, передает ТАСС.
Первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе Восточного экономического форума отметил: «Наша задача как государства, конечно, создать все условия для того, чтобы эти предприятия могли успешно реализовывать свои инвестпрограммы, предлагать потребителям новые технологические решения, опции безопасности и комфорта».
Политик подчеркнул необходимость унификации платформенных решений и компонентной базы. По его словам, такой подход обеспечит эффект масштаба для увеличения объемов производства и последующего развития отечественного автопрома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России рассчитывает выйти на объем производства 2,8 млн автомобилей к 2035 году.
Все оставленные иностранными компаниями автозаводы нашли новых индустриальных партнеров.
Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о доступности россиянам свыше 20 марок легковых машин.