Мантуров сообщил о перезапуске всех оставленных иностранцами автозаводов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России успешно завершился процесс поиска новых владельцев для всех автомобильных предприятий, оставленных западными и азиатскими брендами, передает РИА «Новости». Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров во время Петербургского международного экономического форума.

«В целом у нас все площадки по стране нашли своих стратегических партнеров», – подчеркнул политик на церемонии запуска производства автомобилей Senat. Сборка этой марки началась на бывшем заводе японского концерна Toyota в Шушарах.

Аналогичная работа ведется на предприятиях в Сестрорецке и Шушарах, которыми ранее владели Hyundai и General Motors. Теперь компания «АГР Холдинг» готовит там выпуск машин под марками Jeland и Tenet. Кроме того, совместно с китайской Defetoo реорганизована калужская площадка Volkswagen.

Масштабные изменения затронули и мощности в Нижнем Новгороде, где ранее собирали автомобили Volkswagen и Skoda. Теперь предприятие готовится к выпуску кроссоверов и седанов возрожденного бренда Volga.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае холдинг «АГР» запустил производство внедорожников Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

В апреле эта компания совместно с китайской Defetoo начала выпуск двигателей на калужской площадке Volkswagen.

Немногим ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал перезапуск всех покинутых иностранцами автозаводов города до конца текущего года.