Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.0 комментариев
Турция резко раскритиковала решение Израиля признать геноцид армян
Тель-Авив использует события 1915 года, чтобы замаскировать систематические преследования жителей Газы и преступления против палестинцев, сообщил МИД Турции.
Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило с резкой критикой израильского руководства. Дипломаты отметили, что правительство Израиля пытается «скрыть собственные преступления» против палестинцев посредством политических манипуляций, передает агентство «Анадолу».
Подобные шаги игнорируют правовые факты, добавили в турецком ведомстве.
В МИД Турции подчеркнули, что такая риторика стала следствием тяжелого положения премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его окружения после выдачи ордеров на их арест Международным уголовным судом.
Накануне правительство Израиля одобрило резолюцию о признании геноцида армян. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху полностью поддержал данную инициативу министра иностранных дел Гидеона Саара.
Напомним, в прошлом году прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал решение Международного уголовного суда об аресте израильского политика.