Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
ВС России поразили логистические центры и объекты ТЭК ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Кроме того удары наносились по цехам сборки БПЛА большой дальности и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 1328 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 208 499 беспилотников, 669 ЗРК, 30 583 танка и других бронемашин, 1 771 боевая машина РСЗО, 36 154 орудия полевой артиллерии и минометов, 69 318 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в субботу утром российские БПЛА поразили склады с ГСМ и патрульный катер в портах Украины.
Накануне ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном.
ВС России за прошлую неделю нанесли 14 групповых ударов.