ВС России поразили логистические центры и объекты ТЭК ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цехам сборки БПЛА большой дальности и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 1328 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 208 499 беспилотников, 669 ЗРК, 30 583 танка и других бронемашин, 1 771 боевая машина РСЗО, 36 154 орудия полевой артиллерии и минометов, 69 318 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в субботу утром российские БПЛА поразили склады с ГСМ и патрульный катер в портах Украины.

Накануне ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном.

ВС России за прошлую неделю нанесли 14 групповых ударов.