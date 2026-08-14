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ВС России нанесли за неделю 14 групповых ударов
С 8 по 14 августа ВС России нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, сообщили в Минобороны.
В результате были поражены используемые ВСУ логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Средствами ПВО сбиты 64 управляемые авиабомбы, 16 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской РСЗО Vampire, восемь крылатых ракет «Фламинго», пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 7078 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 207 171 беспилотник, 669 ЗРК, 30 571 танк и других бронемашин, 1770 боевых машин РСЗО, 36 146 орудий полевой артиллерии и минометов, 69 236 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.
Утром в пятницу ВС России поразили ж/д станцию порта Измаил и буксиры у Николаева.
А в четверг утром ВС России поразили два порта Украины на Дунае.