Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Лавров: К заявлениям бойцов СВО можно только добавить слова с «запикиванием»
Лавров: К заявлениям бойцов СВО можно только добавить слова с запикиванием
Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил уверенность военнослужащих в победе и сильные высказывания о достижении целей спецоперации, отметив, что его эмоциональные дополнения к их словам не пропустила бы цензура.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал заявления участников специальной военной операции, передают «Вести». Дипломат обратил внимание на уверенность военнослужащих в достижении поставленных целей.
«Смотрю репортажи с фронта. Красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. Их голоса оттуда после занятия очередного населенного пункта: «Враг будет разбит, Победа будет за нами, наше дело правое» – это очень сильное выражение», – отметил глава МИД России.
Лавров добавил, что иногда ему хочется эмоционально дополнить слова бойцов, однако в эфире такие высказывания пришлось бы «запикать».
Министр также напомнил о словах президента Владимира Путина, который регулярно подчеркивает, что все цели спецоперации будут обязательно достигнуты.
Ранее глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в успешном завершении боевых действий.
Лавров заявил об ужесточении методов борьбы с западными каналами поддержки украинской армии.
Также Лавров пообещал достижение всех целей спецоперации вопреки ухищрениям европейских элит.