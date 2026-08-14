Лавров: К заявлениям бойцов СВО можно только добавить слова с запикиванием

Tекст: Вера Басилая

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал заявления участников специальной военной операции, передают «Вести». Дипломат обратил внимание на уверенность военнослужащих в достижении поставленных целей.

«Смотрю репортажи с фронта. Красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. Их голоса оттуда после занятия очередного населенного пункта: «Враг будет разбит, Победа будет за нами, наше дело правое» – это очень сильное выражение», – отметил глава МИД России.

Лавров добавил, что иногда ему хочется эмоционально дополнить слова бойцов, однако в эфире такие высказывания пришлось бы «запикать».

Министр также напомнил о словах президента Владимира Путина, который регулярно подчеркивает, что все цели спецоперации будут обязательно достигнуты.

Ранее глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в успешном завершении боевых действий.

Лавров заявил об ужесточении методов борьбы с западными каналами поддержки украинской армии.

Также Лавров пообещал достижение всех целей спецоперации вопреки ухищрениям европейских элит.