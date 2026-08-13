Лантратова: Россия готова передать Киеву 273 украинских военных

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В дополнение к нему мы публикуем список из еще 273 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать в ходе ближайших этапов обмена для их скорейшего возвращения к своим родным и близким», – написала омбудсмен в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне омбудсмен сообщила об отказе Киева забирать 224 осужденных украинских военнослужащих.

В начале июля Москва и Киев согласовали списки для возвращения удерживаемых лиц.

Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец сумели наладить оперативный обмен справками, необходимыми для получения выплат и льгот семьями погибших.