В Белгородской области два человека получили ранения при атаках дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Ракитянском округе в селе Трефиловка дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочным ранением живота доставили в Борисовскую ЦРБ», – говорится в сообщении штаба в Max.

После его доставили в больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в Шебекино FPV-дрон ударил по машине, пострадавшего госпитализировали с акубаротравмой. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Также атакам подверглись поселки Волоконовка и Октябрьский, где получили повреждения коммерческий объект и два автомобиля.

5 августа двое мужчин пострадали в результате атак беспилотников в Белгородской области.

В конце июля украинские дроны атаковали автомобиль с двумя мирными жителями в Шебекино.

Несколькими днями ранее пять человек получили ранения в нескольких муниципалитетах региона во время атак ВСУ.