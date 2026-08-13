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Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии
Политолог Данилин: Путин показал Японии незыблемость суверенитета России над Курилами
Визит президента Владимира Путина на Итуруп стал пощечиной реваншистским амбициям Японии. Кроме того, приезд главы государства показал, насколько важны для страны благополучие местных жителей и развитие территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.
«Визит президента Владимира Путина на Итуруп – не просто рабочая поездка, а мощное политическое заявление о незыблемости суверенитета России над Курилами», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
По словам политолога, приезд президента на остров еще раз подчеркнул, что Курилы – русская земля, и этот статус не подлежит пересмотру. «Путин показал всему миру: эти территории не являются предметом торга», – добавил эксперт. Он напомнил, что принадлежность островов закреплена международными документами как реалии, сложившиеся по итогам Второй мировой войны.
«Москва неоднократно демонстрировала готовность к диалогу и поиску решений с Токио, опираясь на Совместную декларацию 1956 года. Но Япония ответила отказом и ввела антироссийские санкции, усугубив ситуацию. Визит Путина на Итуруп стал пощечиной японским реваншистским амбициям», – указал собеседник.
Данилин также обратил внимание на развитие социальной и экономической инфраструктуры Курил. «Визит Путина также стоит рассматривать как подтверждение того, что даже в условиях проведения спецоперации государство помнит о людях, работает над решением важных для них вопросов», – подчеркнул спикер.
«Доказательство тому то, что в Курильском районе идет активное строительство социальных объектов. Власти региона уделяют большое внимание кадровым вопросам и благоустройству территорий. Инвесторы реализуют десятки проектов в рамках преференциального режима на островах», – перечислил собеседник.
Особый акцент он сделал на запуске первой солнечной электростанции на Итурупе. «Проект снижает зависимость от привозного дизельного топлива и экономит бюджетные средства. Также он демонстрирует процесс модернизации инфраструктуры островов, переход на новые технологические рельсы», – отметил политолог.
Кроме того, глава государства не упускает из виду вызовы безопасности России, продолжил собеседник. «В ответ на попытки НАТО нарастить присутствие на Дальнем Востоке Путин усиливает Тихоокеанский флот. И в этом смысле опыт СВО играет нам на руку. Он помогает внедрять уже проверенные передовые практики и новейшие технологии. Президент настраивает военных, моряков и пограничников на работу по охране границ. Да, наиболее горячо сейчас на западных рубежах, но нельзя терять бдительность и на Востоке», – резюмировал Данилин.
В четверг президент России Владимир Путин приехал с визитом на Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками завода.
Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.
Тем временем uлава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата. Японский премьер-министр Санаэ Такаити назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп. По словам главы правительства, этот шаг задевает чувства японцев.
Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.
Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.
Токио оказывает поддержку Киеву. Речь идет, в частности, об инвестировании японскими компаниями средств в производство беспилотников на Украине. Эти действия японских властей расцениваются Москвой как враждебные шаги, направленные на затягивание текущего конфликта, отметил посол России в Японии Николай Ноздрев.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».