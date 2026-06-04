Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России

Tекст: Ольга Самофалова

В мае доходы России от налогов на нефть и газ, которые занимают одну пятую бюджета, выросли более чем на треть, а именно на 32,4% до 678,9 млрд рублей или 9,3 млрд долларов. Такие данные опубликовал Минфин. Правда, по сравнению с апрелем доходы снизились на 20,7%.

В целом за первые пять доходы составили почти 3 трлн рублей, что на 30% меньше, чем за тот же период 2025 года. При этом, бюджет России на 2026 год предусматривает доходы от нефти и газа в размере 8,92 трлн рублей. И пока это выглядит оптимистичным планом.

«Рост доходов в мае обусловлен значительным ростом цен российской нефти, в том числе ликвидации дисконтов на нее и удорожанием нефти в целом на мировом рынке из-за иранского конфликта. По предварительным оценкам, в мае 2026 года цена российской нефти для расчета налогов составляла около 95 долларов против 52 долларов за баррель в мае прошлого года», - говорит Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

По оценке руководителя аналитического управления банка «Зенит« Владимира Евстифеева, средняя цена нефти Uralsв мае этого года составила 88 долларов за баррель, что на 51% больше, чем в мае 2025 году. А физический объем экспорта нефти в мае в 8,4 млн тонн оказался меньше, чем в мае 2025 года – 9,4 млн тонн, добавляет эксперт.

«Сокращение объемов экспорта сырой нефти могло быть связано в основном с логистическими проблемами – от санкций против крупнейших российских экспортеров Роснефти и ЛУКОЙЛа (хотя весной текущего года из санкций были сделаны исключения для импортеров из третьих стран) до атак БПЛА на портовую инфраструктуру России и санкций против танкеров «теневого флота», - отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global. По ее оценке, объем нефтяного экспорта в январе-мае текущего года мог составить около 23-25 млн баррелей в сутки, что на 2-3% ниже, чем в аналогичном периоде 2025 года.

Мешает росту доходов еще и крепкий рубль. При более слабом курсе рубля нефтегазовые доходы бюджета были ли бы выше. Причем, в годовом разрезе речь может идти о потере 2,5 трлн рублей потенциальных доходов.

«Крепкий рубль «съедает» часть дополнительной прибыли экспортеров. По нашим оценкам 1% отклонения курса доллара от заложенных в бюджет показателей приводит к изменению сальдо госказны на 110 млрд рублей. В текущем году курс доллара в законе о бюджете установлен как 92 рубля, позже пересмотрен как 81,5 рубля.

Таким образом, укрепление рубля до отметки 70 за доллар лишает бюджет номинальных доходов до 2,5 трлн рублей в год»,

- посчитал Евстифеев.

Снижение доходов на 20,7% по сравнению с апрелем связано с налоговом на дополнительный доход (НДД), который платится на ежеквартальной основе. В апреле за счет НДД бюджет получил дополнительно порядка 250 млрд рублей по сравнению с маем, объясняет Клисенко.

Сказалась более низкая цена нефти - на 7% ниже апрельской, а также укрепление рубля на 5%. Остальное - сезонное сокращение энергетического экспорта», - говорит Евстифеев.

Из-за очень низких цен на нефть в январе и феврале этого года доходы за пять месяцев в 3 трлн рублей оказались все равно меньше, чем за тот же период 2025 года. Даже рост цен из-за конфликта на Ближнем Востоке пока не смог компенсировать потери первых двух месяцев. То есть пока речь идет не о получении сверхдоходов, а о компенсации выпадающих доходов с начала года, замечает Евстифеев.

Ситуация с нефтегазовыми доходами бюджета с апреля улучшается, однако не так быстро, как хотелось бы.

«Ежемесячные фактические поступления нефтегазовых доходов за апрель-май превысили план лишь на 200 млрд рублей. Тогда как дефицит бюджета за январь-апрель составил 5,9 трлн рублей, и по сравнению с ним прирост нефтегазовых доходов на 200 млрд рублей выглядит пока незначительным»,

- отмечает Сергей Клисенко.

По его оценке, выполнить бюджет в части нефтегазовых доходов будет непросто, и в целом риски расширения дефицита бюджета в этом году по сравнению с плановым показателем в 1,6% ВВП пока превалируют.

«О том, что ситуация с дефицитом бюджета улучшается, говорить пока рано, поскольку он пока стабильно находится на уровне 2,5% от ВВП, просто он не растет. Чтобы сокращался дефицит, нужно, чтобы не только росли доходы, но еще не росли расходы. А основная причина роста дефицита – как раз рост госрасходов», - говорит Мильчакова.

Ситуация с доходами и расходами бюджета, по ее словам, выглядит пока неустойчиво, так как зависит от ряда факторов, который могут измениться в любой момент.

«Если нефтяные цены не упадут ниже 75 долларов за баррель до конца осени 2026 года, есть большой шанс, что Россия получит не менее 1 трлн рублей дополнительных нефтяных доходов,

и это поможет немного - на 0,5-1 процентный пункт - сократить дефицит. Но сохранение высоких цен будет зависеть напрямую от сроков окончания ближневосточного конфликта, а их точно предсказать нереально», - говорит Мильчакова. Сохранение высоких цен на нефть до конца года - пока оптимистичный сценарий.

На доходы бюджета положительно может повлиять также ослабление рубля. «Если рубль снизится в область 80-83 рублей за доллар, то бюджет может также получить дополнительные доходы от разницы обменного курса. Однако пойдет ли правительство намеренно на ослабление рубля – большой вопрос, так как на повестке дня стоит еще и борьба с инфляцией, и необходимость снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономический рост, который в этом году сократился до очень слабых темпов. С другой стороны, сокращение геополитических рисков, например, из-за окончания украинского конфликта, может стать очень сильным стимулом для роста российской экономики намного выше мировой. Но такой оптимистичный сценарий более вероятен в следующем году», - заключает Мильчакова.