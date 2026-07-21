В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя
Президент России Владимир Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в Российской Федерации, и порядка выдачи такого удостоверения», – говорится в указе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подписал документ, гарантирующий учителям защиту жизни, здоровья и бесплатные юридические консультации.
Путин распорядился присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание «Ветеран труда» и расширить меры социальной поддержки учителей.
Глава государства дал поручение правительству за полгода усовершенствовать нормы рабочего времени и учебной нагрузки учителей.