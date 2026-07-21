Пекин жестко отверг претензии Токио из-за морских стрельб

МИД Китая назвал необоснованными претензии Японии после стрельб военных кораблей

Tекст: Мария Иванова

Китайское внешнеполитическое ведомство прокомментировало недавнее представление Токио по поводу активности военно-морских сил, передает ТАСС.

«Так называемые опасения японской стороны совершенно необоснованны», – заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Дипломат обратил внимание, что Окиноторисима является рифом, а не островом. Следовательно, этот участок суши не может иметь исключительную экономическую зону. Действия китайского флота полностью соответствуют международному праву, а Токио лишь пытается найти оправдание собственной ремилитаризации.

Ранее японское Минобороны заявило о стрельбах из пулемета с китайского эсминца в 180 километрах от Окиноторисимы. По данным ведомства, 19 июля корабль двигался вместе с другим эсминцем и судном снабжения.

В середине июля Россия и Китай завершили совместные учения возле порта Циндао. После этого военные двух стран приступили к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона, что не направлено против третьих государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объединенный российско-китайский военно-морской отряд направился на совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона.

В конце июня генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара заявил о намерении Токио решительно реагировать на действия китайских кораблей в исключительной экономической зоне.

В мае Москва и Пекин в совместной декларации назвали курс Японии на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой региональной стабильности.