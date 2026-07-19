Трамп подтвердил основную цель войны с Ираном

Трамп: Цель войны с Ираном – исключить у них ядерное оружие

Tекст: Катерина Туманова

В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп заявил, что военнослужащие погибли «на службе нашей стране», и подтвердил, что главная цель войны – «никогда не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием».

На вопрос о заявлении Ирана о том, что он больше не соблюдает меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, Трамп ответил: «Мне всё равно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США объявили о новых ударах по Ирану. До этого глава Военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что двое погибших военных на американской базе в Иордании станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».





