Telegraph сообщила об изоляции иранского города Бендер-Аббас из-за атак США

Telegraph сообщила об изоляции иранского Бендер-Аббас из-за атак США

Tекст: Катерина Туманова

«В результате взрывов в Бандар-Аббасе, городе с населением в 500 тыс. человек, где примерно половина торговли страны приходится на сушу, оказался практически полностью изолированным. К утру пятницы дороги, связывающие город с остальной частью страны, были разрушены, железная дорога разорвана, а порт, который помогает прокормить около 90 млн человек, практически отрезан от страны, которую он поддерживает», – пишет британская Telegraph.

В Бандар-Аббасе также находится главная военно-морская база Ирана, которая имеет решающее значение для способности контролировать Ормузский пролив.

Майкл Рубин, бывший чиновник Пентагона, сказал, что администрация президента США Дональда Трампа все больше убеждается в том, что изоляция портового города является ключом к возобновлению жизненно важного Ормузского пролива.

Местные власти сообщили, что мост Гариве на маршруте Бандар–Аббас–Хамир-Лар был одним из пяти поврежденных за ночь, наряду с мостом за деревней Латидан, двумя на Кахорестанском маршруте в направлении Лара, недостроенным мостом на дороге Бандар–Хамир-Кешар и переходом в деревне Маро в Хамире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании. При этом NYT узнала о повреждении Ираном 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании.