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Иран атаковал базы США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте
Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии
Иран нанес удары по базе «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, базе «Муваффак Салти» в Иордании и базе «Али ас-Салем» в Кувейте сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
«База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.
Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».
Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.
В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.