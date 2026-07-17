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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня

    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    @ Yin Bogu/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    15 июля 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай решительно осудил проект «санкций Грэма» против России
    Китай решительно осудил проект «санкций Грэма» против России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай решительно выступает против американского законопроекта о санкциях в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    По словам Линь Цзяня, официальный Пекин не поддерживает планы Вашингтона по давлению на крупнейших покупателей российских нефти и газа, передает ТАСС.

    «Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – заявил дипломат.

    Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    В июне 2026 года МИД Китая заявил о намерении защитить национальные компании от американских санкций.

    Ранее китайские власти пообещали странам НАТО жесткий ответ на пошлины из-за закупок российской нефти.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    14 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    WSJ заявила о желании Пекина получить скидку на газ в проекте «Сила Сибири – 2»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай готов вернуться к подписанию соглашения по газопроводу «Сила Сибири – 2» только выполнении условия – поставках российского газа по ценам, сопоставимым с внутрироссийскими, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Китайские чиновники дали понять, что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке», – отмечает WSJ. Якобы такое предложение звучало на переговорах весной этого года.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение переговоров по газопроводу на корпоративном уровне.

    О том, что китайская сторона запросила у Москвы близкую к внутрироссийским тарифам стоимость топлива, западные СМИ писали еще в 2024 году.

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    14 июля 2026, 20:11 • Новости дня
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Пользователи Reddit обнаружили многочисленные ошибки в новом логотипе международного аэропорта имени Дональда Трампа во Флориде и предположили, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Пост с этим обсуждением быстро завирусился.

    Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.

    Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.

    Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.

    Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.

    «Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.

    Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».

    Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».

    После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.

    Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.

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    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

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    15 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности России к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп уверен, что Москва готова в краткосрочной перспективе подписать мирный договор.

    Своим мнением о путях урегулирования украинского конфликта хозяин Белого дома поделился в телевизионном интервью, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку», – заявил политик в эфире телеканала Fox News, комментируя настрой президента России Владимира Путина.

    В начале июля президенты России и США обсудили по телефону украинское урегулирование.

    На следующий день американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Еще весной Трамп заявлял о близости мирной сделки.

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    14 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Трамп заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций Грэма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие законопроекта о новых санкциях против России.

    Документ активно продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Это в честь Линдси. Это его. Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано», – сказал Трамп в беседе с журналистами во вторник.

    Ранее американские сенаторы объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти Линдси Грэма. Вашингтон готовится утвердить введение жестких вторичных пошлин для иностранных импортеров российских энергоносителей.

    Сам американский политик скончался после болезни на 72-м году жизни.

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    14 июля 2026, 05:14 • Новости дня
    Продюсер Мао: Трамп оценил подаренную Путиным шайбу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом принял спортивный сувенир от президента России Владимира Путина, переданный ему после ПМЭФ, заявил продюсер Стивен Мао.

    Сувенир доставил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук – младший, возглавлявший американскую делегацию на ПМЭФ в начале июня, передает ТАСС.

    «Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», – сказал Мао в беседе с агентством.

    Он добавил, что после этого лидеры двух стран более полутора часов беседовали по телефону, обсуждая двусторонние отношения.

    Деятель киноиндустрии выразил надежду на продолжение конструктивной работы и достижение положительных результатов. По его словам, Кук-младший пользуется особым доверием Трампа и способен сыграть важную официальную роль в продвижении мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявлял, что посетил в Россию для получения новых знаний.

    В начале июля президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    Также политики созванивались в июне.

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    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

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    15 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Трамп допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России

    Трамп: Иран и «Хезболлу» могут добавить в антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал внимательно изучить обновленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России и отметил, что законодатели могут туда добавить Иран и «Хезболлу», о чем он сообщил на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

    «Они бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболлу». Это то, что я слышал», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава Белого дома добавил, что конгрессмены рассматривают возможность расширения действия документа, сам же он никакого решения пока не принял.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций группы конгрессменов. WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций с 2022 года 200 млрд долларов.


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    14 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    Кремль опроверг слухи о неравных отношениях Москвы и Пекина

    Песков назвал ошибочной характеристику России как младшего партнера Китая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Взаимодействие Москвы и Пекина строится исключительно на принципах равноправия и учета взаимных интересов, исключая любое подчиненное положение одной из сторон, подчеркнули в Кремле.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию американского издания The Wall Street Journal о мнимом дисбалансе в российско-китайском сотрудничестве. Он категорически отверг подобные утверждения западной прессы, передает ТАСС.

    «Отношения между Россией и КНР основаны на принципе равенства», – подчеркнул представитель Кремля. По его словам, этот подход учитывает интересы обеих сторон, поэтому любые попытки назвать Москву младшим партнером в корне неверны.

    В министерстве иностранных дел Китая также подтвердили наличие тесного взаимодействия в различных сферах. Дипломаты обратили внимание на высокий уровень взаимного доверия и крепкую дружбу между лидерами двух государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал самостоятельный характер взаимодействия Москвы и Пекина.

    Позже президент России Владимир Путин оценил сотрудничество двух стран в качестве идеального формата равноправного диалога. А председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул приверженность государств духу равноправия и честности.

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    15 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Цивилев провел встречу с главой Государственного энергоуправления КНР Ван Хунчжи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Сергей Цивилев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с главой Государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи.

    Стороны обсудили актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в различных отраслях ТЭК.

    Была отмечена высокая динамика взаимодействия России и Китая в энергетической сфере. Сергей Цивилев и Ван Хунчжи подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, развития конструктивного диалога и расширения партнерства по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных объединений, таких как АТЭС, ШОС и БРИКС. Обсуждались темы достижения энергетической справедливости, повышения доступности энергоресурсов и формирования сбалансированного подхода к развитию мировой энергетики с учетом интересов всех государств.

    По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и продолжении регулярного диалога по ключевым вопросам отраслевой повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал скорое расширение сотрудничества двух государств в сфере энергетики.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о достижении значимых двусторонних договоренностей по перспективным проектам.

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    15 июля 2026, 23:38 • Новости дня
    Трамп собрался ускорить производство и поставку Patriot и Tomahawk

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении значительно ускорить выпуск зенитных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk на фоне истощения военных запасов страны.

    «В качестве примера можно взять тот же Patriot, который так активно продается, или ракету Tomahawk. Мы хотим сделать так, чтобы не нужно было ждать поставок год, полтора или два. Мы хотим, чтобы вы ждали неделю или, возможно, даже меньше. И мы добьемся этого очень скоро», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в интервью телеканалу Fox Business.

    Ранее газета New York Times сообщала об истощении запасов малозаметных крылатых ракет за время конфликта с Ираном. По данным издания, американские военные выпустили десятилетнюю норму снарядов Tomahawk. Кроме того, армия США полностью израсходовала двухлетний объем производства боеприпасов для зенитных систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в июне заявил, что автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk. WSJ также сообщила о планах Пентагона создать дешевые ракеты вместо дорогих Tomahawk.

    Американские военные планируют закупить свыше 3 тыс. ракет Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в конфликте с Ираном.



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