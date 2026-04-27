Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?5 комментариев
США резко увеличили закупки ракет Patriot после конфликта с Ираном
Американские военные готовятся приобрести свыше 3 тыс. ракет Patriot PAC-3 MSE на фоне роста расходов и истощения арсеналов в конфликте с Ираном.
США планируют закупить 3203 ракеты Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов, возникшего на фоне конфликта с Ираном, передает РИА «Новости».
Согласно аналитическому докладу Центра стратегических и международных исследований, в случае будущих масштабных столкновений США могут оказаться перед угрозой критической нехватки высокоточных ракет.
Большая часть этих закупок придется на армию США, которая запросила 2798 ракет – это на 682% больше, чем годом ранее, когда было закуплено 358 единиц.
Впервые к закупкам присоединился военно-морской флот, который намерен приобрести 405 ракет для интеграции с системой Aegis и запуска с вертикальных пусковых установок MK 41.
Общая сумма двух ведомственных запросов составила 13,96 млрд долларов, причем более 12,5 млрд из них выделено по внеплановым каналам с целью ускорения производства.
Кроме того, США существенно увеличили общий целевой показатель по закупкам ракет – с 3376 до 13 773 единиц.
Эти масштабные закупки проводятся в рамках рекордного военного бюджета страны, который достиг 1,5 трлн долларов. По данным РИА Новости, это на 44% больше, чем в предыдущем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Соединенных Штатов за четыре недели войны с Ираном израсходовали более 850 ракет Tomahawk и половину арсенала ракет для комплексов Patriot и THAAD.
Пентагон в следующем году планирует рекордный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов, из которых почти 75 млрд выделяется на развитие беспилотных вооружений.
Lockheed Martin получила контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis для эсминцев класса Arleigh Burke.