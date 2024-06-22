И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
В России запланировали увеличить выпуск ПЗРК «Верба»
В России приготовились увеличить выпуск ПЗРК «Верба»
Выпуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» может быть увеличен для прикрытия важных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех.
«Разумеется, новые задачи для ПЗРК предусматривают увеличение их выпуска», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.
В компании отметили, что ПЗРК можно применять не только в войсковой ПВО, но и как элемент системы прикрытия важных объектов.
С этой целью была создана опорно-пусковая установка «Джигит», которая может быть размещена стационарно или на легких автомобилях.
Ранее в районе Лукашовки Сумской области российскими расчетами ПЗРК «Верба» был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.