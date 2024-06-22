В России запланировали увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

В России приготовились увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

Tекст: Денис Тельманов

«Разумеется, новые задачи для ПЗРК предусматривают увеличение их выпуска», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.



В компании отметили, что ПЗРК можно применять не только в войсковой ПВО, но и как элемент системы прикрытия важных объектов.

С этой целью была создана опорно-пусковая установка «Джигит», которая может быть размещена стационарно или на легких автомобилях.

Ранее в районе Лукашовки Сумской области российскими расчетами ПЗРК «Верба» был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.