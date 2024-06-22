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    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    22 июня 2024, 03:21 • Новости дня

    В России запланировали увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

    В России приготовились увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выпуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» может быть увеличен для прикрытия важных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех.

    «Разумеется, новые задачи для ПЗРК предусматривают увеличение их выпуска», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

    В компании отметили, что ПЗРК можно применять не только в войсковой ПВО, но и как элемент системы прикрытия важных объектов.

    С этой целью была создана опорно-пусковая установка «Джигит», которая может быть размещена стационарно или на легких автомобилях.

    Ранее в районе Лукашовки Сумской области российскими расчетами ПЗРК «Верба» был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.

    19 июня 2024, 06:35 • Новости дня
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает с рядом своих партнеров вопрос размещения дальнобойного оружия, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

    По словам Рябкова, Россия обсуждает вопросы безопасности как в Азии, так и в Латинской Америке.

    Он подчеркнул, что Москва действует при полном уважении суверенного выбора партнеров и их международных обязательств.

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    19 июня 2024, 17:20 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал будущую основу российского флота

    Моисеев: Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основу надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми ракетами, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

    Как заявил Моисеев в ходе международного военно-морского салона «Флот-2024», основу будущего военно-морского флота дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350, обладающие самым современным оружием и всеми типами крылатых ракет, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас очень активно обсуждается тема гиперзвукового оружия – она уже есть на наших фрегатах.

    Ранее Моисеев заявил, что Россия продолжит активность своих сил в стратегически важных районах Мирового океана.

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    19 июня 2024, 12:43 • Новости дня
    Крейсер «Адмирал Нахимов» обещали передать ВМФ в 2026 году
    Крейсер «Адмирал Нахимов» обещали передать ВМФ в 2026 году
    @ Семен Майстерман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 году, сообщил близкий к ВМФ источник в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024».

    Как сообщил источник ТАСС, по новым планам передача крейсера «Адмирал Нахимов» после завершения соответствующих испытаний планируется на 2026 год.

    Ранее сообщалось, что в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» собирались оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

    Напомним, глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года.

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    19 июня 2024, 14:47 • Новости дня
    Безэкипажные катера «Оркан» и «БЭК-1000» впервые показали на выставке в Кронштадте
    Безэкипажные катера «Оркан» и «БЭК-1000» впервые показали на выставке в Кронштадте
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские безэкипажные катера «Оркан», «Визир» и «БЭК-1000» впервые показали на Международном военно-морском салоне «Флот-2024».

    Как сообщил источник ТАСС, «Оркан» – платформа для создания морского роботизированного комплекса с многоцелевым безэкипажным катером. Как говорится в материалах, нa «БЭК» возможно размещение целевой нагрузки

    На «БЭК-1000» также можно устанавливать полезную нагрузку, он способен нести до тонны нагрузки. Самый большой представленный дрон – «Визир» – способен развивать скорость до 45 узлов, дальность его хода составляет до 270 миль.

    Ранее сообщалось, что в Кронштадте в рамках военно-морского салона «Флот-2024» представят более 40 проектов военной техники, в том числе безэкипажные катера, подводные лодки и ракетные корабли.

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    19 июня 2024, 04:55 • Новости дня
    Российские конструкторы усовершенствовали защиту танков Т-72Б
    Российские конструкторы усовершенствовали защиту танков Т-72Б
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Модернизация танков Т-72Б позволила повысить защищенность танков и их пожаробезопасность, следует из данных патента.

    «Технический результат – повышение защищенности танка, повышение пожаробезопасности», – приводит выдержку из патента ТАСС.

    Авторы модернизации отметили, что прежняя защита танка Т-72Б была недостаточной и не соответствовала современным требованиям, так как была организована только с лобовой проекции.

    Поэтому они усилили незащищенные части элементами модульной и динамической защиты, решетчатыми экранами и рамной конструкцией на башне.

    В пресс-службе «Уралвагонзавода», выпускающего танк, сообщили, что танк Т-72 не исчерпал модернизационный потенциал и сегодня его совершенствуют с учетом опыта спецоперации.

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    20 июня 2024, 13:40 • Новости дня
    Вертолетоносец «Иван Рогов» пообещали построить к концу 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте.

    Как сообщил источник ТАСС, УДК «Иван Рогов» будет полностью готов к циклу заводских и ходовых испытаний в море до конца 2027 года, работы идут по графику, есть уверенность, что корабль будет сдан заказчику осенью 2028 года. Он добавил, что базовый проект УДК за время формирования корпуса не изменился.

    Напомним, 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в присутствии президента Владимира Путина заложили первые российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК), получившие имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Как ожидается, после всех испытаний строительство серии УДК в России будет продолжено.

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    20 июня 2024, 03:19 • Новости дня
    Помощник президента Дюмин рассказал о производстве беспилотников в России

    Помощник президента Дюмин заявил о полном включении Минобороны в производство беспилотников

    Помощник президента Дюмин рассказал о производстве беспилотников в России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России полностью включилось в работу по производству беспилотников, заявил помощник президента страны Алексей Дюмин.

    В ответ на вопрос о том, налажено ли в России производство БПЛА, Дюмин сказал, что работа идет «по двум направлениям». Во-первых, Минобороны «наращивает виды беспилотных летательных аппаратов». Дюмин отметил, что это «тема стратегического значения», передает РИА «Новости».

    Во-вторых, по его совам, есть «те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают». «Народный фронт» координирует эту работу», – сказал Дюмин, пояснив, что это делается с целью «выявить средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», избегая «бюрократии» и различных «барьеров».

    «Кулибин-клуб» «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

    В мае президент России Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Представители «Народного фронта» сообщили, что за два года работы фонда «Все для Победы» россияне перечислили около 14 млрд рублей на обеспечение российских подразделений в зоне спецоперации.

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    19 июня 2024, 14:31 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» разработал экспортную версию «Комара» для борьбы с безэкипажными катерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» экспортную версию турельной установки «Комар» для борьбы с безэкипажными катерами, разработанную предприятием «Ратеп», сообщили в пресс-службе концерна.

    Как сообщили в пресс-службе, АО «Ратеп» разработало модульную версию турельной установки «Комар» модификации 3М47-03Э, одной из основных функций которой является обеспечение защиты от безэкипажных катеров, передает ТАСС.

    Напомним, в феврале в концерне рассказали, что «Алмаз-Антей» впервые представит за рубежом на выставке в Саудовской Аравии модернизированную установку «Комар», предназначенную для борьбы с морскими дронами.

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    19 июня 2024, 08:35 • Новости дня
    Дюмин: У вооружения России есть задел для улучшения характеристик

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское вооружение имеет задел для модернизации: улучшения характеристик по дальности и точности, сообщил помощник президента России Алексей Дюмин.

    По его словам, средства вооружения, стоящие на вооружении у разного рода войск, имеют большой задел модернизации и улучшения тактико-технических характеристик по дальности, точности и другим критериям, передает РИА «Новости».

    Дюмин добавил, что сейчас ведется большая работа в рамках поставленной президентом задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин и зампред СБ РФ Дмитрий Медведев будут курировать оборонно-промышленный комплекс каждый по своему направлению.

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    20 июня 2024, 09:55 • Новости дня
    Белоусов потребовал построить в срок военный городок для морпехов в Приморье

    Министр обороны Белоусов потребовал построить в срок военный городок для морпехов в Приморье

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал строительство и реконструкцию военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и поручил завершить все работы в срок.

    Министр подчеркнул, что  нужно точно в срок построить новые казармы для военнослужащих, хранилища вооружения и военной техники, а также объекты парковой зоны.

    Строительство новых объектов городка спланировано в два этапа: до 1 декабря 2025 года должны появиться три казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу мест, второй этап – строительство еще трех казарм, тренировочного комплекса, хранилища техники, пунктов техосмотра и ремонта и других, передает РИА «Новости».

    Белоусов заявил о недопустимости нарушения сроков строительства, возложив личную ответственность на руководителя организации военно-строительного комплекса. По словам министра, к возвращению военных СВО должны быть созданы все условия, чтобы «все было готово».

    Кроме того, министр обороны посетил расположение части, проверил условия размещения личного состава бригады и пообщался с военнослужащими.

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    19 июня 2024, 05:19 • Новости дня
    США согласились продать Тайваню беспилотники и барражирующие боеприпасы

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США сообщил о заключении контрактов на поставку Тайваню 291 беспилотного летательного аппарата ALTIUS 600M-V и 720 барражирующих боеприпасов Switchblade 300. Общая сумма сделки составила 360,2 млн долларов.

    «С точки зрения американского правительства, выполнение соглашений отвечает «национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    В рамках договоренностей Тайвань также получит пусковые системы, наземные системы управления и транспорт для перевозки вооружений.

    США обучат тайваньских военнослужащих и предоставят запчасти и техобслуживание для поставляемой техники.

    Ранее сообщалось, что США поставят Тайваню первые истребители F-16V Block 70 до конца 2024 года.

    Тайвань получит два самолета F-16V Block 70 для летных испытаний.

    После получения новых самолетов парк F-16V ВВС Тайваня превысит 200 единиц, что сделает его крупнейшим в Азии.

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    19 июня 2024, 13:51 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об угрозе применения силы против России с океанских направлений

    Главком ВМФ заявил об угрозе применения силы против России с океанских и морских направлений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Преднамеренное разжигание военных конфликтов может быть использовано для провоцирования резкого обострения межгосударственных отношений и создания условий для применения военной силы против России, в том числе с океанских и морских направлений, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

    Как говорится в колонке главкома ВМФ в официальном издании Международного военно-морского флота «Флот-2024», военные опасности могут перерастать в военные угрозы, связанные с преднамеренным разжиганием военных конфликтов по периметру границ России и их использованием для провокации резкого обострения межгосударственных отношений, и созданием условий для применения военной силы против России, в том числе с океанских и морских направлений, передает ТАСС.

    Ранее Моисеев заявил, что 12 кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2024 года.

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    21 июня 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин дал напутствие выпускникам военных вузов

    Путин призвал выпускников военных вузов всегда быть искренними патриотами Родины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов пожелал им всегда быть искренними патриотами Родины и образцово выполнять свои обязанности.

    «Граждане России верят вам и рассчитывают, что вы образцово выполните свои обязанности. Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники и, выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры, будете искренне патриотами Родины»,  – приводит ТАСС слова Путина.

    «Вы <…> впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности Родины», — отметил Путин.

    Он напомнил, что маршал Георгий Жуков говорил, что для него «главным было служение Родине, своему народу».

    «И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг». «Пусть эти слова легендарного маршала Победы послужат заветом и для вас, для всех офицеров России. Желаю вам и всем выпускникам 2024 года здоровья и успехов. Всего самого доброго вашим учителям, наставникам, вашим родным и близким», – добавил глава государства, процитировав Жукова.

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    21 июня 2024, 22:26 • Новости дня
    На Украине задержали почти 50 человек при попытке незаконно покинуть страну

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы - Плоть.

    «Правоохранители обнаружили пять транспортных средств – четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину. В этих автомобилях было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу», – сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, в том числе переодеваясь в женщин.

    Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.

    Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.

    Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки.

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    21 июня 2024, 22:08 • Новости дня
    Российские вертолеты прибыли в Белоруссию для участия в параде

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вертолеты прибыли в Белоруссию для участия в воздушной части парада, посвященного Дню независимости республики, который состоится 3 июля в Минске.

    «В составе группы вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-26», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Белоруссии.

    Всего в параде будут задействованы свыше 6 тыс. военнослужащих и около 250 единиц боевой техники.

    Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка России привела к формированию космической отрасли в Белоруссии.

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