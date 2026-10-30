Совбез: Джонсон был одним из основных разрушителей стамбульских договоренностей

Tекст: Елизавета Шишкова

«Этот персонаж (Джонсон) внес много деструктива, особенно когда стамбульские договоренности были уже парафированы. Он тогда одним из основных акторов был, который разрушил эти договоренности», – сказал Шевцов в преддверии Международной недели народов России, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

В четверг Ушаков рассказал о завершении формирования костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

В среду Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату проведения трехсторонних переговоров.