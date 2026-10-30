Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В Совбезе назвали Джонсона одним из разрушителей стамбульских договоренностей
Совбез: Джонсон был одним из основных разрушителей стамбульских договоренностей
Бывший британский премьер Борис Джонсон стал одним из главных участников разрушения стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.
«Этот персонаж (Джонсон) внес много деструктива, особенно когда стамбульские договоренности были уже парафированы. Он тогда одним из основных акторов был, который разрушил эти договоренности», – сказал Шевцов в преддверии Международной недели народов России, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.
В четверг Ушаков рассказал о завершении формирования костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.
В среду Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату проведения трехсторонних переговоров.