Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Суд приговорил к 15 годам двух солдат ВСУ за нападение на Курскую область
СК: Суд приговорил к 15 годам двух солдат ВСУ за нападение на Курскую область
Двое военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ приговорены в России к 15 годам лишения свободы за террористический акт во время нападения на Курскую область, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Доказательства, собранные ГВСУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины, солдатам Сергею Выговскому и Вячеславу Борисенко. Они признаны виновными в совершении террористического акта», – приводит СК слова Петренко в Max.
Выговский и Борисенко будут отбывать первые три года в тюрьме, а остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.
Следствие установило, что весной 2025 года они, вооруженные автоматами и гранатами, в составе подразделения пересекли границу России. В селе Горналь Суджанского района Курской области они наблюдали за населенным пунктом и российскими военнослужащими, а также участвовали в блокировании территории и ее удержании под вооруженным контролем. В ходе мероприятий по восстановлению конституционного порядка Выговский и Борисенко были задержаны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский суд приговорил другого военнослужащего украинской армии к 15 годам колонии за террористический акт в приграничном регионе.
В мае российский суд вынес приговоры четверым украинским военнослужащим за терроризм при вторжении в Суджанский район Курской области.
В марте пятерых солдат ВСУ осудили за вооруженное вторжение и захват населенных пунктов в Курской области.