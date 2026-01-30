  • Новость часаЭксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ингеборгу Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Трамп попросил Путина неделю не наносить удары по городам Украины
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    4 комментария
    30 января 2026, 12:22 • В мире

    Прибалты и финны наживаются на «бескорыстной помощи» Украине

    Прибалты и финны наживаются на «бескорыстной помощи» Украине
    @ vid_gov

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Латвии разразился скандал – организация, которую еще недавно восхваляли за «бескорыстную помощь Украине», поймали на мошеннических махинациях. Выяснилось, что к рукам «благотворителей» прилипли немалые суммы. Это не первый подобный случай в Прибалтике и Финляндии. Как устроены мошеннические схемы и почему их организаторам все, как правило, сходит с рук?

    Начало этой истории было положено три с лишним года назад. В ноябре 2022 года в Латвии был принят закон об изъятии автомобилей и водителей, уличенных в пьяном вождении. Сначала была введена практика продажи автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, на аукционах. Но затем было решено безвозмездно передавать эти машины Украине.

    Уже 8 марта 2023 года латвийская пресса с помпой разнесла новость о том, что правительство безвозмездно передало трем подразделениям ВСУ, а также региональной клинической больнице в Виннице и территориальному медобъединению Купянского совета первые восемь автомобилей, конфискованных у латвийских пьяных водителей. В середине декабря 2023-го сообщалось, что к тому моменту на Украину отправился уже 271 автомобиль, изъятый у местных жителей – на общую сумму в почти 1 млн евро. А к настоящему моменту латвийцы лишились уже свыше двух тысяч машин, переданных  Украине.

    Для временного хранения конфискованных автомобилей созданы семь площадок. «В топе – Volkswagen, Audi, Volvo, BMW. Это то, что мы ежедневно видим на дорогах. Эта машина на ходу – ее остановили, значит, она находится в стабильном состоянии...» – рассуждал сотрудник латвийского госагентства по обеспечению Янис Небарс. По его словам, каждая десятая машина, угодившая на эти площадки, относится к классу люкс. Недавно, например, на одной из площадок оказался Ferrari, ранее приобретенный его латвийским владельцем на аукционе за 176 тыс. евро. Этот красавец тоже, в итоге, уехал на Украину.

    Понятно, что отъем автотранспорта с целью его передачи в чужую страну поддерживают далеко не все латвийцы – особенно учитывая масштабы, которые приняло это явление. «Около тысячи конфискованных машин наверняка уже наберется. Это значит, что у тысячи людей в семьях полная катастрофа: единственного кормильца лишили единственной машины, да еще и без прав сидеть приходится – есть все поводы пить больше», – отмечал более года назад латвийский журналист Паулс Тимротс.

    По его мнению, пьянство, включая вождение в пьяном виде – это следствие огромных социальных проблем Латвии. «В нашей стране люди пьют от хреновой жизни! У нас плохие экономические условия, неспокойные политические условия, скверное состояние здоровья из-за ковида. И люди испытывают такой стресс, что у них нет другого способа его снять», – считает журналист. Однако власти от этих увещеваний отмахиваются.

    Встал вопрос – как именно доставить конфискат на Украину? Эту задачу на себя взяла общественная организация Tev, члены которой начали перегонять автомобили новым хозяевам. Сначала это общество много хвалили в латвийских СМИ – вот, мол, какие патриоты, сколь важное дело они бескорыстно на себя взвалили. Но летом прошлого года в латвийскую полицию поступили сигналы, после которых началась проверка организации, а потом и полноценный уголовный процесс. Его возбудили по части 3-й статьи 177-й Уголовного закона – «мошенничество в крупном размере или совершенное организованной группой».

    Выяснилось, что члены Tev за каждую машину требуют с украинцев сумму в 1 тыс. евро – хотя по закону автомобили должны передаваться бесплатно. Деньги, полученные за перегнанные ими автомобили, в Tev клали в свой собственный карман – вот такой оказалась «благотворительность».

    В Tev  сначала пытались оправдаться, заявляя, что процесс доставки автомобилей требует затрат – топливо, ремонт, страховка, проживание, обратная дорога и т. д: «Эти расходы не покрываются ни государством, ни пожертвованиями, полученными в Латвии». Поэтому, мол, они и вынуждены были требовать компенсацию. Позднее в Tev стали и вовсе отрицать, что получали от украинцев какие-либо деньги.

    В свою очередь госагентство по обеспечению, на которое возложили доставку машин на Украину, сообщило, что решило больше с Tev не сотрудничать. Приостановил сотрудничество с Tev и муниципалитет Риги, ранее подписавший с «общественниками» договор на 100 тыс. евро о строительстве бомбоубежища в Чернигове.

    В настоящее время в Латвии по-прежнему практикуется передача украинцам конфискованных у пьяных водителей машин. На днях Кабинет министров Латвии утвердил документ о безвозмездной передаче Украине еще 21 транспортного средства. На сей раз осуществить это поручили трем НКО – обществам Agendum, Tavi draugi и фонду Entrepreneurs for Peace. Уголовный же процесс, возбужденный в отношении Tev продолжается.

    Однако скандал такого рода – далеко не первый. В 2022 году эстонская предпринимательница Йоханна-Мария Лехтме основала НПО Slava Ukraini, через которую вела сбор средств на «помощь страдающей Украине». Позже выяснилось, что Лехтме вместе со своим украинским любовником Геннадием Васькивым, участвовавшим в этом деле, нагрела руки как минимум на сотни тысяч евро. Но до того, как эти факты выплыли наружу, эстонка успела получить почетные звания «европеец года», «гражданин года», «женщина года», орден Белой звезды из рук президента Алара Кариса и избралась в парламент.

    Попытки привлечь Лехтме к ответственности оказались тщетны: хотя все эти махинации стали известны почти три года назад, приговора по делу Йоханны-Марии все еще нет. Более того, ей до сих пор еще даже не дали и статуса обвиняемой.

    Похожее, у нее нашлись могущественные заступники, ведь она состояла в партии «Эстония 200», входящей в правительственную коалицию. По последним сведениям, Йоханну-Марию видели на Украине – ее по-прежнему влечет в страну, где, как она уверена, можно хорошо заработать.

    Похожую схему реализовал в Эстонии бизнесмен по имени Хенри Лаупмаа. Сбор денег с эстонцев на нужды ВСУ он осуществлял посредством онлайн-платформы toeta.me (ныне закрытой), оформленной на некоммерческое объединение «Институт инфографики и эргономики».

    Единственным членом правления данного НКО и являлся Лаупмаа. Он всюду представлялся, как специалист по стартапам и умел вызвать доверие к себе.  В августе 2023-го на Toeta.me появилось сообщение, что благодаря эстонским «друзьям Украины» удалось посредством объявленного Лаупмааа «срочного сбора» получить средства для закупки ВСУ двадцати одного беспилотника. Почти четыре тысячи эстонцев суммарно пожертвовали на эти дроны сумму, эквивалентную 225 тыс. евро.

    Но когда дело дошло до покупки дронов, оказалось, что деньги куда-то пропали. Сначала Хенри Лаупмаа уверял, что он якобы договорился с украинцами о «смене цели сбора». Но затем  выяснилось, что принадлежащие Лаупмаа несколько фирм пребывают в долгах. Возникло подозрение, что он потратил поступившие к нему средства на затыкание своих финансовых дыр.

    Разъяренные жертвователи начали требовать от Лаупмаа немедленного возврата денег. Незадачливый «срочносборщик» выплачивал деньги небольшими порциями – пока не вернул большую часть. Точку в деле Хенри Лаупмаа эстонский суд поставил в августе прошлого года. Отделался он легко: ему был назначен штраф в размере 2470 евро, и остается выплатить еще 29 тыс. евро.

    Не обошлось без подобного скандала и в Финляндии, где была разоблачена деятельность волонтерской группы Finnish Nordic Combat Medics (FNCM) и ее основательницы Тины Сойни. Данная организация пиарилась как «группа добровольцев, помогающих Украине». Сойни стала самым известным в Финляндии «благотворителем» из всех, кто занимался «помощью украинскому народу». Женщина утверждала, что все пожертвования тратятся «на закупку оборудования, продуктов, медикаментов, транспортировку на передовую, а также на эвакуацию и реабилитацию».

    Однако в итоге выяснилось, что значительная часть пожертвований разворовывалась, документации по учету денег и закупаемых вещей не велось. А когда это вскрылось, мошенница не пожелала давать объяснения полиции, а пустилась в бега. Заранее, надо полагать, позаботившись о переводе на тайные счета сумм, полученных для «страдающей Украины».

    Главное
    ФСБ предотвратила убийство российского военного в Петербурге
    В Госдуме обвинили ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса
    Грузия обвинила Эстонию в ненависти и мошенничестве
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров
    OpenAI пообещал отключить четыре устаревшие модели ChatGPT
    Московский суд запретил скачивать из Apple Music песни про Буратино
    В России начали составление «Словаря школьника»

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалты и финны наживаются на «бескорыстной помощи» Украине

    В Латвии разразился скандал – организация, которую еще недавно восхваляли за «бескорыстную помощь Украине», поймали на мошеннических махинациях. Выяснилось, что к рукам «благотворителей» прилипли немалые суммы. Это не первый подобный случай в Прибалтике и Финляндии. Как устроены мошеннические схемы и почему их организаторам все, как правило, сходит с рук? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации