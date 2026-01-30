Прибалты и финны наживаются на «бескорыстной помощи» Украине

Tекст: Станислав Лещенко

Начало этой истории было положено три с лишним года назад. В ноябре 2022 года в Латвии был принят закон об изъятии автомобилей и водителей, уличенных в пьяном вождении. Сначала была введена практика продажи автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, на аукционах. Но затем было решено безвозмездно передавать эти машины Украине.

Уже 8 марта 2023 года латвийская пресса с помпой разнесла новость о том, что правительство безвозмездно передало трем подразделениям ВСУ, а также региональной клинической больнице в Виннице и территориальному медобъединению Купянского совета первые восемь автомобилей, конфискованных у латвийских пьяных водителей. В середине декабря 2023-го сообщалось, что к тому моменту на Украину отправился уже 271 автомобиль, изъятый у местных жителей – на общую сумму в почти 1 млн евро. А к настоящему моменту латвийцы лишились уже свыше двух тысяч машин, переданных Украине.

Для временного хранения конфискованных автомобилей созданы семь площадок. «В топе – Volkswagen, Audi, Volvo, BMW. Это то, что мы ежедневно видим на дорогах. Эта машина на ходу – ее остановили, значит, она находится в стабильном состоянии...» – рассуждал сотрудник латвийского госагентства по обеспечению Янис Небарс. По его словам, каждая десятая машина, угодившая на эти площадки, относится к классу люкс. Недавно, например, на одной из площадок оказался Ferrari, ранее приобретенный его латвийским владельцем на аукционе за 176 тыс. евро. Этот красавец тоже, в итоге, уехал на Украину.

Понятно, что отъем автотранспорта с целью его передачи в чужую страну поддерживают далеко не все латвийцы – особенно учитывая масштабы, которые приняло это явление. «Около тысячи конфискованных машин наверняка уже наберется. Это значит, что у тысячи людей в семьях полная катастрофа: единственного кормильца лишили единственной машины, да еще и без прав сидеть приходится – есть все поводы пить больше», – отмечал более года назад латвийский журналист Паулс Тимротс.

По его мнению, пьянство, включая вождение в пьяном виде – это следствие огромных социальных проблем Латвии. «В нашей стране люди пьют от хреновой жизни! У нас плохие экономические условия, неспокойные политические условия, скверное состояние здоровья из-за ковида. И люди испытывают такой стресс, что у них нет другого способа его снять», – считает журналист. Однако власти от этих увещеваний отмахиваются.

Встал вопрос – как именно доставить конфискат на Украину? Эту задачу на себя взяла общественная организация Tev, члены которой начали перегонять автомобили новым хозяевам. Сначала это общество много хвалили в латвийских СМИ – вот, мол, какие патриоты, сколь важное дело они бескорыстно на себя взвалили. Но летом прошлого года в латвийскую полицию поступили сигналы, после которых началась проверка организации, а потом и полноценный уголовный процесс. Его возбудили по части 3-й статьи 177-й Уголовного закона – «мошенничество в крупном размере или совершенное организованной группой».

Выяснилось, что члены Tev за каждую машину требуют с украинцев сумму в 1 тыс. евро – хотя по закону автомобили должны передаваться бесплатно. Деньги, полученные за перегнанные ими автомобили, в Tev клали в свой собственный карман – вот такой оказалась «благотворительность».

В Tev сначала пытались оправдаться, заявляя, что процесс доставки автомобилей требует затрат – топливо, ремонт, страховка, проживание, обратная дорога и т. д: «Эти расходы не покрываются ни государством, ни пожертвованиями, полученными в Латвии». Поэтому, мол, они и вынуждены были требовать компенсацию. Позднее в Tev стали и вовсе отрицать, что получали от украинцев какие-либо деньги.

В свою очередь госагентство по обеспечению, на которое возложили доставку машин на Украину, сообщило, что решило больше с Tev не сотрудничать. Приостановил сотрудничество с Tev и муниципалитет Риги, ранее подписавший с «общественниками» договор на 100 тыс. евро о строительстве бомбоубежища в Чернигове.

В настоящее время в Латвии по-прежнему практикуется передача украинцам конфискованных у пьяных водителей машин. На днях Кабинет министров Латвии утвердил документ о безвозмездной передаче Украине еще 21 транспортного средства. На сей раз осуществить это поручили трем НКО – обществам Agendum, Tavi draugi и фонду Entrepreneurs for Peace. Уголовный же процесс, возбужденный в отношении Tev продолжается.

Однако скандал такого рода – далеко не первый. В 2022 году эстонская предпринимательница Йоханна-Мария Лехтме основала НПО Slava Ukraini, через которую вела сбор средств на «помощь страдающей Украине». Позже выяснилось, что Лехтме вместе со своим украинским любовником Геннадием Васькивым, участвовавшим в этом деле, нагрела руки как минимум на сотни тысяч евро. Но до того, как эти факты выплыли наружу, эстонка успела получить почетные звания «европеец года», «гражданин года», «женщина года», орден Белой звезды из рук президента Алара Кариса и избралась в парламент.

Попытки привлечь Лехтме к ответственности оказались тщетны: хотя все эти махинации стали известны почти три года назад, приговора по делу Йоханны-Марии все еще нет. Более того, ей до сих пор еще даже не дали и статуса обвиняемой.

Похожее, у нее нашлись могущественные заступники, ведь она состояла в партии «Эстония 200», входящей в правительственную коалицию. По последним сведениям, Йоханну-Марию видели на Украине – ее по-прежнему влечет в страну, где, как она уверена, можно хорошо заработать.

Похожую схему реализовал в Эстонии бизнесмен по имени Хенри Лаупмаа. Сбор денег с эстонцев на нужды ВСУ он осуществлял посредством онлайн-платформы toeta.me (ныне закрытой), оформленной на некоммерческое объединение «Институт инфографики и эргономики».

Единственным членом правления данного НКО и являлся Лаупмаа. Он всюду представлялся, как специалист по стартапам и умел вызвать доверие к себе. В августе 2023-го на Toeta.me появилось сообщение, что благодаря эстонским «друзьям Украины» удалось посредством объявленного Лаупмааа «срочного сбора» получить средства для закупки ВСУ двадцати одного беспилотника. Почти четыре тысячи эстонцев суммарно пожертвовали на эти дроны сумму, эквивалентную 225 тыс. евро.

Но когда дело дошло до покупки дронов, оказалось, что деньги куда-то пропали. Сначала Хенри Лаупмаа уверял, что он якобы договорился с украинцами о «смене цели сбора». Но затем выяснилось, что принадлежащие Лаупмаа несколько фирм пребывают в долгах. Возникло подозрение, что он потратил поступившие к нему средства на затыкание своих финансовых дыр.

Разъяренные жертвователи начали требовать от Лаупмаа немедленного возврата денег. Незадачливый «срочносборщик» выплачивал деньги небольшими порциями – пока не вернул большую часть. Точку в деле Хенри Лаупмаа эстонский суд поставил в августе прошлого года. Отделался он легко: ему был назначен штраф в размере 2470 евро, и остается выплатить еще 29 тыс. евро.

Не обошлось без подобного скандала и в Финляндии, где была разоблачена деятельность волонтерской группы Finnish Nordic Combat Medics (FNCM) и ее основательницы Тины Сойни. Данная организация пиарилась как «группа добровольцев, помогающих Украине». Сойни стала самым известным в Финляндии «благотворителем» из всех, кто занимался «помощью украинскому народу». Женщина утверждала, что все пожертвования тратятся «на закупку оборудования, продуктов, медикаментов, транспортировку на передовую, а также на эвакуацию и реабилитацию».

Однако в итоге выяснилось, что значительная часть пожертвований разворовывалась, документации по учету денег и закупаемых вещей не велось. А когда это вскрылось, мошенница не пожелала давать объяснения полиции, а пустилась в бега. Заранее, надо полагать, позаботившись о переводе на тайные счета сумм, полученных для «страдающей Украины».