Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики

Tекст: Станислав Лещенко

Финляндия приступает к выдворению нахлынувших в эту страну в последние годы граждан России. Например, финская пресса рассказывает историю семейной пары Андрея и Юлии, переехавших в Финляндию в сентябре 2022 года. Андрей утверждает, что он боялся попасть под мобилизацию и не хотел ехать на Украину, чтобы «убивать братьев». Они подали документы на получение убежища и три года ждали решения. За это время пара обустроилась на съемном жилье, завела финских друзей, их дети пошли в детский сад и школу, освоили финский язык. Андрей, будучи профессиональным музыкантом, нашел местные подработки.

И вот на днях пара получила предписание о депортации и двухлетний запрет на въезд в страну. Финские чиновники пришли к выводу о том, что Андрей никакой угрозе в России не подвергается, а Юлия и Андрей с детьми «прожили в Финляндии слишком мало времени, поэтому связь детей с родиной считается более крепкой».

Супруги жалуются, что теперь не знают, что им делать, и пытаются умилостивить финские власти тем, что Юлия в настоящий момент беременна. Они рассказывают, что не хотят, чтобы их детям в российских школах устраивали встречи с ветеранами СВО, и уверяют, что оба их ребенка (семи и одиннадцати лет) «выступают против войны России и поддерживают Украину».

В решении по делу сотрудники финской Миграционной службы (Migri) подчеркивают, что «нет указаний на то, что само по себе обращение за убежищем за границей создавало бы риск преследования». Инспектор Янне Лепсу из Полицейского управления рассказывает, что чаще всего депортации россиян происходят через Турцию. По его словам, беременность выдворению не помеха. «Решения финских властей должны соблюдаться. В противном случае будут применяться силовые меры», – отрезал инспектор.

Ситуация Андрея и Юлии не единична. По данным Migri, они получили аналогичные прошения от почти 1300 россиян, сбежавших к ним от мобилизации. К концу 2025 года было вынесено около 700 решений. Из них 60%, то есть примерно 420 решений, были отрицательными, 25% (280 заявлений) – положительными. Остальные запросы пока не рассматривались или были аннулированы.

Финские СМИ рассказывают еще о некоторых людях, которым Суоми отказала в проживании. 34-летний Александр Железников утверждает, что помог одиннадцати гражданам РФ попасть в украинскую армию и перевел «друзьям» в ВСУ суммы на тысячи евро. Однако Migri посчитала, что он «не представляет особого интереса для российских властей» и подлежит депортации.

Выходец из Карелии Артур Анккалайнен состоит в террористических организациях «Солдаты Великой Финляндии» и «Карельское национальное движение». Они специализируются на «защите прав финно-угорских народов России» – иначе говоря, сеют сепаратизм. Уже находясь в Суоми, Анккалайнен совершил «подвиг», о котором много писала местная пресса: участвуя 5 декабря 2022-го в устроенном финскими неонацистами «Шествии 612», сжег перед видеокамерами российский флаг. Сейчас он жалуется, что «фактически Migri действует на стороне страны-агрессора – России».

В свою очередь, 32-летний москвич Роман Голиков переводил деньги «Фонду борьбы с коррупцией**» (ФБК*), причем продолжил это делать и после того, как данная организация была объявлена в июне 2021-го экстремистской. Теперь он тоже подлежит высылке. Голиков жалуется: «Я уверен, что меня арестуют сразу на границе, если депортируют».

Аналогичная ситуация сложилась и в Литве, где тоже осело много релокантов из России. Многие из них живут там уже годами, выучили язык и платят налоги, однако им все равно не дают гражданства. Более того, их при каждом удобном случае готовы депортировать. Так, Литва чуть более года назад отказала в убежище уроженцу Калининграда Максиму Кузьмину, сбежавшему от мобилизации.

Кузьмин заявлял, что является противником российского государства, но это ему не помогло – его признали «угрозой государственной безопасности для Литвы».

В прошлом году в Литве вступило в силу дополнительное положение о национальных санкциях, запрещающее гражданам России ездить на родину или Белоруссию чаще одного раза в три месяца. В результате видов на жительство в Литве лишились за слишком частые поездки в РФ уже 145 россиян.

Один из таких случаев получил громкую известность. Без ВНЖ остался уроженец Сочи Михаил Беньяш***, некогда работавший в России адвокатом. В какой-то момент Беньяш связался со структурами Алексея Навального (признан экстремистом и террористом), стал активно участвовать в их делах и в итоге лишился адвокатского статуса, а затем был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Беньяш эмигрировал в Литву, где не захотел садиться на «гранты», а без затей устроился сантехником. В августе прошлого года он совершил два краткосрочных выезда в Минск: чтобы привезти к себе в Вильнюс на каникулы маленького сына и затем отправить его обратно к матери, проживающей в России. За это и пострадал – у него отобрали вид на жительство.

Сам иноагент этим решением возмущен. «В чем выражалась общественная опасность поступка? В том, что в течение двух с половиной лет я не заезжал в Россию с Беларусью, а потом не выдержал и поехал забрать на каникулы сына из Минска? Это нанесло непоправимый вред литовской государственности?!» – негодует Беньяш.

Бывший адвокат силился доказать, что стал полезным членом литовского общества.

«Я ведь не просто гость, нахлебник, живущий за счет бюджета, я ведь еще и налогоплательщик. И с моих налогов содержат как минимум парочку литовских пенсионеров.

Я не просто гость, а тот самый гость, который делает (и неплохо) самую грязную, физически тяжелую работу, которую не хотят выполнять сами хозяева. Более того, Литва остро нуждается еще как минимум в сотнях тысяч таких работоспособных гостей, в противном случае придется поднимать и без того высокие налоги», – возмущается релокант.

Однако если он хотел подобными постами вызвать к себе сочувствие, то этот расчет не оправдался. Травить Беньяша стали, что характерно, не только сами литовцы, но и другие релоканты. Они стали писать, что «порядок, заведенный хозяевами, надо уважать», а «имперские замашки нужно было оставить дома».

Обескураженный Беньяш рассказал, что в эти дни его «прорабатывали» буквально за все: «За имперство. За русофобию. За тупость. За измену. За белокаменный Мордор. За генетическое рабство и неправильную форму черепа». В особенности же его поливают грязью за то, что он в соответствии с российским законом сопровождает свои сообщения «плашкой» иностранного агента. В общем, релокантское сообщество еще раз доказало справедливость поговорки о том, что с такими «друзьями» и врагов не надо.

Жалобы иноагентов и релокантов мало трогают как литовские власти, так и литовское население, относящееся в массе своей к этим пришельцам без всякой симпатии.

Недавно власти в Вильнюсе поставили вопрос о выдворении Леонида Волкова, члена террористической организации «Фонд борьбы с коррупцией», обладателя литовского ВНЖ. Бывшая сподвижница Волкова Анна Тирон выложила в Сеть кусок личной переписки с ним, в котором тот радовался известию о гибели на Украине главы террористической организации «Русский добровольческий корпус» Дениса Капустина (известие позже оказалось ложным). Литовские власти нашли такие высказывания недопустимыми – и Леониду Волкову, очевидно, придется подбирать себе другую страну.

Литовский политолог Витаутас Бруверис заявил, что Волков и его сподвижники проявляют «высокомерие московских бар», недостаточно покаялись перед Литвой и Украиной, не хотят продвигать тезис о коллективной вине всех россиян и не готовы работать над тем, чтобы ежедневно погибало как можно больше российских солдат. Такие люди, по словам Брувериса, не должны иметь поддержки литовского государства.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе со газетой ВЗГЛЯД напомнила, что страны Прибалтики и Финляндия сейчас являются одними из самых русофобских в мире. «Чего не учли релоканты, всецело находившиеся под влиянием пропаганды о "добром, справедливом Западе". Они всерьез считали, что их примут с распростертыми объятиями, – говорит Еремина. – Но оказалось, что западная русофобия в точно той же мере распространяется и на "полезных идиотов" из числа граждан России, решивших встать на сторону ее врагов».

По словам эксперта, специалисты давно предупреждали, что в глазах западных русофобов нет «хороших русских» – все русские для них враги и унтерменши. «Сейчас релоканты воспринимаются там, как отработанный материал – они сделали свое дело и больше не нужны. Оказалось, что даже если ты прилежно отрабатываешь спущенную тебе повестку, это не дает никаких гарантий: тебя выжмут и вышвырнут», – резюмировала Еремина.