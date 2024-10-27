Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.6 комментариев
Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели
Изгнание российских программистов из состава разработчиков операционной системы Linux может показаться небольшим инцидентом на фоне общей западной русофобии. Однако на самом деле этот случай обнажает глубинные процессы, происходящие в финском обществе (поскольку Linux происходит из Финляндии). О чем идет речь и как устроен финский нацизм?
В середине уходящей недели стало известно, что из числа разработчиков операционной системы Linux отстранены 11 российских программистов. Эта система провозглашает «свободу и открытость» разработки программного обеспечения. Но, как выяснилось – данная свобода должна реализовываться без России.
С одобрением такого подохода выступил и создатель системы Линус Торвальдс. Он фактически подтвердил, что программистов уволили ни за что – кроме той причины, что они русские, у них российский паспорт. «Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию?», – риторически спросил Торвальдс.
Финляндию порой принято воспринимать как страну, населенную очень добродушными и терпимыми людьми. Однако в реальности в стране все более распространяются различные течения неонацизма. То, что «гражданин мира» (как у нас порой думают о программистах) Торвальдс оказался финским националистом, вызывать удивления не должно.
Национализм в Финляндии существует разный – как маргинальный, так и внешне респектабельный. Второй его вид воплощает крупная партия «Истинные финны», которая в настоящее время входит в правящую в стране политическую коалицию и имеет в своем распоряжении ряд министерских постов.
В прошлом году из шкафа этой партии с грохотом вывалилось несколько «скелетов». Сначала пресса раскопала скандальные факты о свежеиспеченном министре экономики Вильгельме Юнниле. Оказалось, что Юннила постоянно применял цифровое сочетание «88» (принятое у неонацистов закодированное приветствие «Heil Hitler!»), вел свою агиткампанию под слоганом «Поддай газу!» (что многие восприняли в качестве «юмористического обыгрывания» темы газовых камер Третьего Рейха), посещал мероприятия ультраправых радикалов. Юнниле пришлось уйти в отставку.
Вместо него в правительство пришел не менее колоритный сменщик Вилле Рюдман, тоже член «Истинных финнов». Издание Helsingin Sanomat опубликовало детали личной переписки Рюдмана 2016 года с его подругой. Будущий министр, тогда депутат парламента называл выходцев с Ближнего Востока «обезьянами», сравнивал сомалийцев с «сорняками» (и поэтому их надо выявлять и перемещать в другое место), рассуждал о «жидах» и «черных нигерийских ниггерах».
В переписке Рюдман называл себя «нацистом» и ругал немцев, которые разрушили памятники своим нацистским вождям.
Публикация переписки Рюдмана ни к каким последствиям для него не привела. Точно так же сумела выйти сухой из воды вице-премьер, министр финансов, глава «Истинных финнов» Риикка Пурра. Журналисты подняли ее интернет-комментарии от 2008 года, в которых та оскорбляла чернокожих, мусульман и допускала высказывания, которые вполне можно было расценить в качестве призывов к насилию в отношении означенных групп. Пурра тут же стала отпираться, что те ее высказывания «вырваны из контекста» – потому что это была «шутка» – и что она «никогда не оправдывала насилие в любом виде».
В июле 2023 года в Хельсинки состоялась демонстрация, участники которой требовали изгнания членов «расистской партии "Истинные финны"» из правительства. Один из организаторов этой демонстрации Оути Аалтонен рассказала журналистам, что скрытый расизм – явление, распространенное в финском обществе. По ее словам, росту популярности «Истинных финнов» поспособствовала тяжелая экономическая ситуация в Суоми – в подобные времена люди склонны верить политикам-популистам, предлагающим простые решения нелегких вопросов. Но несмотря на массовое негодование, Риикка Пурра наотрез отказалась уйти в отставку.
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Однако существует и т. н. «низовой» национализм, и он, разумеется, пугает и сами официальные финские власти. Как сообщила минувшим летом финская Полиция безопасности (SuPo), местные поклонники ультраправых идеологий для легализации все чаще используют клубы боевых искусств. Там ультраправые налаживают связи и вербуют в свои движения новых членов. Данные клубы встроены в деятельность сетевых структур, объединенных специфической идеологией.
В рамках этих сетей еще несколько лет назад в стране действовали члены запрещенного в Финляндии неонацистского «Северного движения сопротивления» (PVL). Это разветвленная организация, провозгласившая своей целью создание «национал-социалистической республики», в состав которой должны войти Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и, возможно, государства Прибалтики.
Участники PVL превозносят Гитлера, заявляют о желании «сохранить чистоту белой расы», выступают против евреев и мигрантов из стран третьего мира.
Еще в 2015 году радикалы устроили демонстрацию на улицах города Ювяскюля, закончившуюся погромами. А в 2018-м ультраправые провели в Хельсинки демонстрацию с флагами со свастикой и факельное шествие. В 2020 году финский филиал PVL был запрещен Верховным судом страны. Суд указал, что эта организация «нарушала закон и базовые права человека», а ее члены имеют множество судимостей за насилие.
Однако после формальной ликвидации финские неонацисты продолжили деятельность – но уже более осторожно, осмотрительно, применяя сетевой подход. В частности, знамя PVL подхватила ультраправая группировка «Воины Одина» (Soldiers of Odin).
Финские неонацисты занимаются не только пропагандой и могут при случае перейти и к реальным действиям.
Так, в июле 2023 года финская полиция сообщила об аресте членов ультраправой группировки. Неонацисты занимались изготовлением пистолетов-пулеметов типа FGC-9 – которые они «печатали» на 3D-принтере и готовились к осуществлению массовых убийств. Убивать они собирались людей другого цвета кожи, а также тех, кто не разделяет радикальных националистических воззрений.
Финская пресса пишет об огромном интересе финнов к украинскому интернет-сервису, собирающему деньги для ВСУ. Перечислив определенную сумму, можно заказать по своему желанию надпись на снаряде, который полетит в сторону российских солдат. Как утверждают хозяева этого сервиса, именно финны и донатят им чаще всего, и заказывают самые злобные надписи на снарядах. Такого рода надписи на украинских снарядах заказывают не только никому не известные маргиналы, но и люди, известные в финском обществе: депутат парламента Микко Кярня («Центр»), председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо («Истинные финны»), писательница Софи Оксанен.
Кстати, вышеупомянутый Халла-ахо (он в последнее время успел стать спикером финского парламента и поучаствовать в парламентских выборах) сам с гордостью сообщил, что заказывал надписи на украинских снарядах. Его пост стал ответом Халла-ахо на развернувшееся в газете Helsingin Sanomat обсуждение того, насколько далеко может зайти демонизация россиян. «Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат – правильно и необходимо, также является правильным и необходимым все, что способствует этому», – заявил Халла-ахо.
Под этим постом разразилась бурная дискуссия. Далеко не все, кстати, поддержали кровожадные высказывания политика – некоторые указали на вину за конфликт США и НАТО. Сам же Юсси Халла-ахо, испугавшись чрезмерной шумихи, возникшей из-за его поста, позже его удалил.
Неудивительно, что при таком распространении ксенофобских, радикально-националистических и русофобских настроений в финском обществе они инфицировали армию и силовые органы Суоми.
Один из многих примеров, свидетельствующих о том, насколько далеко зашло дело: летом 2021 года полиция финского региона Восточный Уусимаа расследовала связь ряда своих сотрудников с праворадикальными кругами – нескольких полицейских тогда отстранили от работы. Выяснилось, что стражи порядка, разделявшие ультранационалистические идеи, общались с членами неонацистских организаций и даже снабжали их секретной информацией из полицейской базы данных. Один из уволенных тайком координировал сбор денег и вещей для членов украинского неонацистского батальона. Можно не сомневаться, что у него остались единомышленники, которые работают в финской полиции и по сей день.
Распространению ультраправой идеологии в Суоми способствует объективная проблема, связанная с наплывом в страну мигрантов из стран третьего мира. Эти мигранты, особенно молодежь, зачастую пополняют ряды этнической преступности. Однако если принятые в Финляндии нормы «толерантности» запрещают впрямую критиковать мигрантов (можно удостоится клейма «нациста»), то открыто ненавидеть русских – вещь вполне социально допустимая. Иначе говоря, нацизм по отношению к русским фактически одобряется. Об этом, в частности, и свидетельствует заявление Торвальдса.