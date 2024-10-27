Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели

Tекст: Никита Демьянов

В середине уходящей недели стало известно, что из числа разработчиков операционной системы Linux отстранены 11 российских программистов. Эта система провозглашает «свободу и открытость» разработки программного обеспечения. Но, как выяснилось – данная свобода должна реализовываться без России.

С одобрением такого подохода выступил и создатель системы Линус Торвальдс. Он фактически подтвердил, что программистов уволили ни за что – кроме той причины, что они русские, у них российский паспорт. «Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию?», – риторически спросил Торвальдс.

Финляндию порой принято воспринимать как страну, населенную очень добродушными и терпимыми людьми. Однако в реальности в стране все более распространяются различные течения неонацизма. То, что «гражданин мира» (как у нас порой думают о программистах) Торвальдс оказался финским националистом, вызывать удивления не должно.

Национализм в Финляндии существует разный – как маргинальный, так и внешне респектабельный. Второй его вид воплощает крупная партия «Истинные финны», которая в настоящее время входит в правящую в стране политическую коалицию и имеет в своем распоряжении ряд министерских постов.

В прошлом году из шкафа этой партии с грохотом вывалилось несколько «скелетов». Сначала пресса раскопала скандальные факты о свежеиспеченном министре экономики Вильгельме Юнниле. Оказалось, что Юннила постоянно применял цифровое сочетание «88» (принятое у неонацистов закодированное приветствие «Heil Hitler!»), вел свою агиткампанию под слоганом «Поддай газу!» (что многие восприняли в качестве «юмористического обыгрывания» темы газовых камер Третьего Рейха), посещал мероприятия ультраправых радикалов. Юнниле пришлось уйти в отставку.

Вместо него в правительство пришел не менее колоритный сменщик Вилле Рюдман, тоже член «Истинных финнов». Издание Helsingin Sanomat опубликовало детали личной переписки Рюдмана 2016 года с его подругой. Будущий министр, тогда депутат парламента называл выходцев с Ближнего Востока «обезьянами», сравнивал сомалийцев с «сорняками» (и поэтому их надо выявлять и перемещать в другое место), рассуждал о «жидах» и «черных нигерийских ниггерах».

В переписке Рюдман называл себя «нацистом» и ругал немцев, которые разрушили памятники своим нацистским вождям.

Публикация переписки Рюдмана ни к каким последствиям для него не привела. Точно так же сумела выйти сухой из воды вице-премьер, министр финансов, глава «Истинных финнов» Риикка Пурра. Журналисты подняли ее интернет-комментарии от 2008 года, в которых та оскорбляла чернокожих, мусульман и допускала высказывания, которые вполне можно было расценить в качестве призывов к насилию в отношении означенных групп. Пурра тут же стала отпираться, что те ее высказывания «вырваны из контекста» – потому что это была «шутка» – и что она «никогда не оправдывала насилие в любом виде».

В июле 2023 года в Хельсинки состоялась демонстрация, участники которой требовали изгнания членов «расистской партии "Истинные финны"» из правительства. Один из организаторов этой демонстрации Оути Аалтонен рассказала журналистам, что скрытый расизм – явление, распространенное в финском обществе. По ее словам, росту популярности «Истинных финнов» поспособствовала тяжелая экономическая ситуация в Суоми – в подобные времена люди склонны верить политикам-популистам, предлагающим простые решения нелегких вопросов. Но несмотря на массовое негодование, Риикка Пурра наотрез отказалась уйти в отставку.

Однако существует и т. н. «низовой» национализм, и он, разумеется, пугает и сами официальные финские власти. Как сообщила минувшим летом финская Полиция безопасности (SuPo), местные поклонники ультраправых идеологий для легализации все чаще используют клубы боевых искусств. Там ультраправые налаживают связи и вербуют в свои движения новых членов. Данные клубы встроены в деятельность сетевых структур, объединенных специфической идеологией.

В рамках этих сетей еще несколько лет назад в стране действовали члены запрещенного в Финляндии неонацистского «Северного движения сопротивления» (PVL). Это разветвленная организация, провозгласившая своей целью создание «национал-социалистической республики», в состав которой должны войти Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и, возможно, государства Прибалтики.

Участники PVL превозносят Гитлера, заявляют о желании «сохранить чистоту белой расы», выступают против евреев и мигрантов из стран третьего мира.

Еще в 2015 году радикалы устроили демонстрацию на улицах города Ювяскюля, закончившуюся погромами. А в 2018-м ультраправые провели в Хельсинки демонстрацию с флагами со свастикой и факельное шествие. В 2020 году финский филиал PVL был запрещен Верховным судом страны. Суд указал, что эта организация «нарушала закон и базовые права человека», а ее члены имеют множество судимостей за насилие.

Однако после формальной ликвидации финские неонацисты продолжили деятельность – но уже более осторожно, осмотрительно, применяя сетевой подход. В частности, знамя PVL подхватила ультраправая группировка «Воины Одина» (Soldiers of Odin).

Финские неонацисты занимаются не только пропагандой и могут при случае перейти и к реальным действиям.

Так, в июле 2023 года финская полиция сообщила об аресте членов ультраправой группировки. Неонацисты занимались изготовлением пистолетов-пулеметов типа FGC-9 – которые они «печатали» на 3D-принтере и готовились к осуществлению массовых убийств. Убивать они собирались людей другого цвета кожи, а также тех, кто не разделяет радикальных националистических воззрений.

Финская пресса пишет об огромном интересе финнов к украинскому интернет-сервису, собирающему деньги для ВСУ. Перечислив определенную сумму, можно заказать по своему желанию надпись на снаряде, который полетит в сторону российских солдат. Как утверждают хозяева этого сервиса, именно финны и донатят им чаще всего, и заказывают самые злобные надписи на снарядах. Такого рода надписи на украинских снарядах заказывают не только никому не известные маргиналы, но и люди, известные в финском обществе: депутат парламента Микко Кярня («Центр»), председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо («Истинные финны»), писательница Софи Оксанен.

Кстати, вышеупомянутый Халла-ахо (он в последнее время успел стать спикером финского парламента и поучаствовать в парламентских выборах) сам с гордостью сообщил, что заказывал надписи на украинских снарядах. Его пост стал ответом Халла-ахо на развернувшееся в газете Helsingin Sanomat обсуждение того, насколько далеко может зайти демонизация россиян. «Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат – правильно и необходимо, также является правильным и необходимым все, что способствует этому», – заявил Халла-ахо.

Под этим постом разразилась бурная дискуссия. Далеко не все, кстати, поддержали кровожадные высказывания политика – некоторые указали на вину за конфликт США и НАТО. Сам же Юсси Халла-ахо, испугавшись чрезмерной шумихи, возникшей из-за его поста, позже его удалил.

Неудивительно, что при таком распространении ксенофобских, радикально-националистических и русофобских настроений в финском обществе они инфицировали армию и силовые органы Суоми.

Один из многих примеров, свидетельствующих о том, насколько далеко зашло дело: летом 2021 года полиция финского региона Восточный Уусимаа расследовала связь ряда своих сотрудников с праворадикальными кругами – нескольких полицейских тогда отстранили от работы. Выяснилось, что стражи порядка, разделявшие ультранационалистические идеи, общались с членами неонацистских организаций и даже снабжали их секретной информацией из полицейской базы данных. Один из уволенных тайком координировал сбор денег и вещей для членов украинского неонацистского батальона. Можно не сомневаться, что у него остались единомышленники, которые работают в финской полиции и по сей день.

Распространению ультраправой идеологии в Суоми способствует объективная проблема, связанная с наплывом в страну мигрантов из стран третьего мира. Эти мигранты, особенно молодежь, зачастую пополняют ряды этнической преступности. Однако если принятые в Финляндии нормы «толерантности» запрещают впрямую критиковать мигрантов (можно удостоится клейма «нациста»), то открыто ненавидеть русских – вещь вполне социально допустимая. Иначе говоря, нацизм по отношению к русским фактически одобряется. Об этом, в частности, и свидетельствует заявление Торвальдса.