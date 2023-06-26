Финнов заставляют ненавидеть Россию

Новое правительство Финляндии будет еще более русофобским

Только что приступившее к работе новое правительство Финляндии уже отметилось антироссийскими заявлениями. Это и неудивительно – в его состав вошли люди, заявлявшие о желании убивать российских солдат и симпатиях к неонацистам. Былая политика сотрудничества с восточным соседом объявлена порочной, ее сторонников третируют, а рядовых финнов накачивают ненавистью к России.

Приступил к работе новый кабинет министров Финляндии. Главной задачей нового правительства обозначено решение экономических проблем: сокращение госдолга и социальных пособий, ограничение расходов и уменьшение помощи развивающимся странам. В частности, министр по вопросам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил о намерении прекратить выделение помощи всем государствам третьего мира, которые «поддерживают Москву».



Пост премьер-министра получит глава «Коалиционной партии» (победившей на прошедших в апреле парламентских выборах) 54-летний Антти Петтери Орпо. И по внешнему виду, и по характеру он радикально отличается от своей предшественницы на посту премьера Санны Марин – что в глазах финнов, уставших от этой эпатажной «иконы феминизма», является несомненным достоинством.

Праворадикалы у власти

Среди новой команды оказалось немало любопытных персонажей. Например, новый спикер финского парламента Юсси Халла-ахо (партия «Истинные финны») неоднократно становился фигурантом ксенофобских скандалов. Так, в 2012 году суд обязал Халла-ахо выплатить штраф и убрать из своего блога записи о мусульманах: тот писал, что «ислам – это педофильская религия» и что «грабеж и жизнь за счет средств налогоплательщиков» – национальное свойство сомалийцев.

На исходе прошлого года тот же Халла-ахо признавался, что пересылал деньги украинскому сервису по размещению надписей на снарядах, предназначенных для убийства российских солдат. «Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат – правильно и необходимо, также является правильным и необходимым все, что способствует этому», – заявил Халла-ахо.

В настоящее время Халла-ахо – самый скандальный из антироссийски настроенных финских политиков. «Россия – совершенно непредсказуемая страна, которая открыто стала бандитским государством», – заявлял парламентарий, комментируя новость о закрытии счетов финских дипломатических представительств в России. По мнению Халла-ахо, «Россия не соблюдает взятые на себя договоренности, и это ставит Финляндию в невыгодное положение». Тот факт, что прежде сами же финны закрыли возможность российскому посольству пользоваться своими счетами, для нового спикера Эдускунты ничего не значит.

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Также он требует закрытия российского консульства в Мариехамне, столице Аландских островов. Оно было создано по договору между СССР и Финляндией еще в 1940 году, чтобы наблюдать за тем, как финны соблюдают принятое ими на себя обязательство поддерживать статус Аландов как демилитаризованной зоны. По словам Юсси Халла-ахо, российское консульство в Мариехамне – пережиток прошлого. «Оснований для работы консульства нет – или, по крайней мере, для его нынешних задач. Лучший момент для закрытия консульства, чем сейчас, вряд ли когда-нибудь еще настанет», – настаивает Халла-ахо.

Стоит присмотреться и к новоназначенному министру экономического развития Вильгельму Юнниле. Минувшей весной он в ходе одного из выступлений накануне парламентских выборов участвовал в партийном мероприятии «Истинных финнов». Во время своего выступления Юнилла отпустил ехидный комментарий относительно того факта, что одному из кандидатов от этой партии достался номер 88. «Поздравляю с замечательным номером, я уверен, он сулит победу. Конечно же, «восемь-восемь» связан с аббревиатурой HH, о которой, впрочем, умолчим», – заявил Юннила коллеге на мероприятии. Между тем 88 – это принятое у неонацистов закодированное приветствие «Heil Hitler!» («Хайль Гитлер!»); буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой. Это не первый раз, когда свежеиспеченный министр намекал на свои симпатии к нацизму.

Издание Helsingin Sanomat, например, приводит слоган, под которым Юннила вел свою агитационную кампанию, он гласил: «Поддай газу» (Kaasua). В 2019 году он выступил с речью на мероприятии, посвященном жертвам террористического акта, произошедшего в городе Турку. Мероприятие было организовано ультраправым объединением Kansallismielinen liittouma. Сейчас Юннила, впрочем, утверждает, что на самом деле он нацистам не симпатизирует, а просто так шутит. «На протяжении долгих лет я шутил в такой манере, которая сейчас кажется глупой и инфантильной. Я вел себя неправильно и приношу извинения за свои поступки», – написал политик в соцсети.

Какую политику кабинет Орпо намерен проводить по отношению к России? Наилучшая лакмусовая бумага – намерения этого правительства в связи с тем, что в сентябре истечет годичный срок запрета на въезд для большинства россиян, введенный властями Финляндии в 2022 году. Новый финский премьер уже заявил, что «ограничения на въезд сохранятся, поскольку война продолжается». Впрочем, он добавляет, что не хотел бы полного разрыва всех связей с Россией.



Интересны и первые шаги, предпринятые новым главой финского МИДа. Свой первый визит нынешний министр иностранных дел Суоми Элина Валтонен («Коалиционная партия») совершила в Швецию. В Стокгольме она провела переговоры со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом. Гостья заявила, что одной из важнейших целей внешней политики Финляндии станет присоединение Швеции к НАТО. Также Валтонен сказала, что альянс НАТО на саммите в Вильнюсе должен послать «четкий сигнал» о продолжении поддержки Украины. «Финляндия также продолжит всячески поддерживать Украину», – сказала Валтонен.



Историческая ревизия

Проживающий в Финляндии левый публицист Александр Коммари пишет о том, что сейчас в стране ведется политика исторической ревизии по отношению к недавнему прошлому. Еще три десятилетия назад Финляндия ставила во главу угла добрососедство сначала с СССР, а потом и с РФ, неплохо на этом, между прочим, зарабатывая. Сейчас та прежняя политика объявляется порочной и чуть ли не преступной. И новое правительство Финляндии эту политику намерено продолжать.

«Вот, например, в Helsingin Sanomat появляется письмо группы финских политиков и военных, где прямо обвиняется действующий президент Саули Ниинисте в том, что он тормозил более раннее вступление страны в НАТО.

Также постоянно предъявляются счета финским политикам нулевых и десятых годов, которые строили экономические отношения с Россией, вот бывшего премьера Пааво Липпонена заставили фактически извиняться за то, что при нем имели дела с русским Мордором. Это целый накат – выставление счетов за прошлое тридцатилетие», – пишет Коммари. Он добавляет, что не удивится, если бывшему президенту Тарье Халонен выставят претензию за то, что она угощала своего российского коллегу Дмитрия Медведева ревеневым компотом в ходе визита того в Финляндию.

По словам Александра Коммари, те финские политики, которые не согласны с политикой конфронтации, сейчас вынуждены сохранять молчание, а «разбор полетов» не останавливается на последних тридцати годах.

«Дело в том, что у старшего поколения финнов – и это я могу подтвердить из личного общения – осталось представление о временах советско-финской дружбы (1970-е–1980-е годы XX века) как о золотом периоде финской истории (kultakausi). И теперь, в рамках господствующей линии партии на то, что «Россия всегда, в любом виде, при царях, Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежневе, Путине – была, есть и будет постоянной угрозой нашей маленькой стране», идет хорошо видная со стороны кампания по переписыванию истории. Весь период «мир-дружба-жвачка» описывается как период страха, когда простой финн каждое утро с экзистенциальным ужасом смотрел в окно: не едут ли советские танки?..

Выходят чуть ли не каждый месяц книги об этом периоде – с этой вдалбливаемой финнам мыслью о вечном царстве зла на Востоке. Никакой дискуссии нет (и это само по себе уже есть признак того, что происходит именно кампания по переформатированию)», – констатирует публицист.

В этом плане символичным событием стал начавшийся в Хельсинки 25 июня ежегодный летний конгресс CIOR – крупнейшей в мире организации резервистов. На это мероприятие съехались свыше 500 участников из стран, являющихся членами или партнерами НАТО, и само оно проходит в виде своеобразного празднования вступления Суоми в альянс. Конгресс сопровождается соревнованиями по военному мастерству и учениями. Также состоится отдельный конкурс для медицинских работников, где, по словам организаторов, будет «кровь, кишки и финские резервисты, играющие роль раненых».

Именно такие ощущения сейчас создают финскому народонаселению – жизнь в осажденном лагере, у восточных рубежей которого сгрудились агрессивные орки, готовые в любой момент вторгнуться в мирную Суоми. Ни о каких экономических отношениях с орками, о торговле с ними, естественно, не может быть и речи, единственное, что возможно, – поддержание минимальных дипломатических контактов. И пока нет признаков того, что это изменится.