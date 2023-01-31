«Российские агенты» приводят в трепет Финляндию

Турция намекает, что готова одобрить вступление Финляндии в НАТО – но только отдельно от Швеции. В это самое время в самой Финляндии активно ищут «российских агентов влияния» и даже организовывают для этого специальный военный центр. С планами по вступлению страны в Североатлантический альянс это связано непосредственно. Как выглядят эти «русские агенты» и чем именно они занимаются?

Еще в начале этого года вооруженные силы Финляндии основали Центр по борьбе с иностранным влиянием. Другое название организации, созданной финской армией, – Центр передового опыта по борьбе с масштабным влиянием. Структурно он является частью егерского полка специального назначения.

Но зачем могло понадобиться такое подразделение? По мнению финских спецслужб и политиков, российские агенты влияния пытаются заблокировать процесс вступления страны в Североатлантический альянс. И поэтому подобных агентов следует нейтрализовать.

Пока что в работе организации задействовано несколько человек. Ее задачей названа «организация обучения сотрудников и резервистов Оборонительных сил методам выявления и борьбы с масштабным воздействием». Первые тренинги в рамках деятельности центра пройдут во время ближайших учений сухопутных войск Финляндии. На практике это означает, как пишут финские СМИ, что «личный состав научится выявлять и бороться с воздействием на собственные войска».

Встает все же вопрос: а что это, собственно говоря, такое – «масштабное воздействие»? В правительственном докладе об оборонной политике за 2021 год этому посвящена целая страница. Согласно данному документу, «масштабное воздействие (влияние) – это концепция угрозы, используемая в военной готовности, которая включает в себя как так называемое гибридное влияние, так и открытое применение военной силы».

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Целью авторов такого влияния является «подрыв обороноспособности пострадавшего государства, например, путем подрыва воли к самообороне или способности политического руководства к действиям». Вслед за этим может последовать и применение военной силы. Поэтому случаи применения «масштабного влияния» следует вычислять и пресекать его.

Создание нового органа логично вытекает из предыдущих заявлений финских политиков и руководителей спецслужб. Так, весной прошлого года глава финской Полиции безопасности (SuPo) Антти Пелттари предупредил, что «финское общество должно быть готово к различным действиям, с помощью которых Россия хочет повлиять на принятие Финляндией решений по вопросу НАТО. Задача властей – обеспечить, чтобы открытые дискуссии по этому вопросу можно было проводить без страха, и чтобы посторонние не могли влиять на решения Финляндии в области политики безопасности».

По мнению Пелттари, Россия намерена в ближайшее время расширять в Финляндии свои «операции информационного воздействия». Также, как считает глава спецслужбы, Россия может постараться оказать влияние на финские парламентские выборы 2023 года.

С точки зрения SuPo, главная цель российской «гибридной войны» – сорвать принятие не так давно внесенного на рассмотрение парламента законопроекта о вступлении страны в НАТО. В связи с этим в парламенте заявили, что могут принять соответствующее решение простым – не подавляющим! – большинством голосов.

И это, кстати, намекает на то, что единодушной поддержки данного шага нет даже в среде финских политиков. Нет и единого мнения о том, должен ли утвердить вступление Финляндии в НАТО нынешний или будущий депутатский созыв, нет. Например, спикер Матти Ванханен (партия «Центр») и председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо («Истинные финны») предложили оставить данный вопрос на рассмотрение будущего парламента.

Следующие выборы в парламент страны состоятся в апреле нынешнего года – и вот тут-то, как считают в Хельсинки, агенты РФ могут попытаться помочь избраться таким кандидатам, которые заблокируют процесс присоединения Суоми к НАТО. А как признают финские власти, у россиян найдется, кого вербовать. Недавно Хаависто поведал, что предложение о вступлении в НАТО набрало около 1600 отзывов от финнов – от самых разных граждан страны с самым разным социальным положением. Как признал министр, авторы значительной доли этих отзывов выражали свое негативное отношение к членству родной страны в западном военном альянсе.

Также выяснилось, что перспектива создания в Финляндии постоянной базы НАТО вызывает у местного населения больше возражений, чем поддержки. Этот факт был выявлен в ходе недавнего опроса. При этом 48% респондентов высказались против, а 39% – за.

Поэтому министр иностранных дел считает, что тщательным выяснением мнения финнов по столь судьбоносному вопросу можно и пренебречь. По мнению Хаависто, общенационального референдума по вопросу вступления в НАТО проводить не следует, а нужно «протолкнуть» его голосами парламентского большинства.

На днях глава финского МИДа Пекка Хаависто озвучил одно яркое проявление деятельности, по его мнению, российских «гибридных» агентов. Как известно, на днях Турция прервала переговоры с Финляндией и Швецией о ратификации их вступления в НАТО – после того, как у здания турецкого посольства в Стокгольме сожгли Коран.

Хаависто в телеэфире заявил, что за этой акцией может стоять попытка «гибридного влияния» со стороны России.

«Это расследуется. Обнаружены различные связи в окружении активиста. Я не могу сказать точно. Вопрос расследуют местные власти. Но, по крайней мере, нам показали концепцию того, как действовать, чтобы причинить максимально возможный вред», – сказал министр. Впрочем, Хаависто не исключает, что за акцией могли стоять «другие силы, которые выступают против членства Финляндии и Швеции в НАТО и ищут наиболее провокационные способы влияния».

Финские спецслужбы считают, что даже запрет на въезд, введенный в прошлом году этим государством в отношении большинства россиян, не пресек деятельности российских агентов. В последнее время выросло количество проверок, проводимых финской Полицией безопасности. Всего в 2022 году SuPo проверило в общей сложности 97 000 работников. «Война изменила ситуацию с безопасностью в Финляндии, в связи с чем многие организации заказывают проверки в отношении работников более активно», – комментируют в SuPo. Для некоторых из проверенных это обернулось реальными негативными последствиями.

Так, стало известно о случаях, когда из финского государственного социального ведомства (Kela) были уволены программисты и разработчики оборудования. Причина – наличие у них второго российского гражданства.

«Начальство заявило, что я являюсь для Kela фактором риска. По их мнению, на меня могут попытаться повлиять угрозами или подкупом. При этом все мои ближайшие родственники, то есть сестра и родители, живут в Финляндии, и собственности в РФ нет ни у меня, ни у них. Семья у меня тут, имущество тут, учеба и работа последние восемнадцать лет тоже тут. Даже SuPo в документах указало, что российским паспортом я пользовалась редко, выезжая в Россию один-два раза в год», – рассказала одна из уволенных. Она пожаловалась, что теперь опасается искать себе новую работу. «Просматриваю вакансии и сразу начинаю думать, посчитает ли меня потенциальный работодатель угрозой безопасности», – жалуется женщина.

Нужно понимать – охота на «российских агентов» вызовет горячее одобрение по крайней мере части финского общества. Доказательством – публикация на местном новостном сайте о горячем интересе финнов к украинскому интернет-сервису, собирающему деньги для ВСУ. Задонатив им определенную сумму, можно заказать по своему желанию надпись на снаряде, который полетит в сторону российских солдат.

Как утверждают хозяева этого сервиса, самый горячий интерес к ним из жителей всех европейских государств проявляют именно финны. Традиционно самыми русофобскими в ЕС считаются страны Прибалтики – однако как раз оттуда на сервис поступает относительно мало донатов.

Ко всему финны заказывают и самые злобные надписи на снарядах. Жители других стран просят вывести что-то, по их мнению, смешное или личные поздравления – а финны заказывают, например, цитаты из песни военного времени Silmien välliin («Между глаз»), прямые или перефразированные: «Между глаз, рюсся, и будет ему конец», «Между глаз, с уважением, Маннергейм».

В некоторых сообщениях также используются уничижительное прозвище русских ryssä и бранные слова. Такого рода надписи на украинских снарядах заказывают не только никому не известные маргиналы, но и люди, известные в финском обществе: депутат парламента Микко Кярня («Центр»), председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо («Истинные финны»), писательница Софи Оксанен…