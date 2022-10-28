Как Финляндия культивирует ненависть к русским

Население Финляндии в большинстве своем демонстрирует крайнюю неприязнь к россиянам. Русских всячески стараются задеть, обидеть и оскорбить, возлагают на них коллективную ответственность за «агрессию против свободной Украины». В чем причины такого отношения? Ответ стоит поискать в том, как о нашей стране рассказывают в местных СМИ.

На днях директор по исследованиям Европейского центра борьбы с гибридными угрозами Ханна Смит заявила, что сделки россиян с недвижимой собственностью в Финляндии представляют угрозу национальной безопасности. На прошлой неделе правительство страны представило в парламенте законопроект, цель которого – ужесточить возможности иностранцев приобретать недвижимость в Финляндии. Как пояснил председатель парламентского комитета по контролю над разведкой Мика Кари, также обсуждается возможность полного запрета покупки недвижимости для россиян.

«Теперь они всех россиян считают захватчиками»

Министр обороны страны Антти Кайкконен предупредил, что власти могут отнимать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии. По его словам, эта мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства». И вот уже в октябре 2022-го был создан прецедент – финское Минобороны запретило женщине из России купить дом в городе Котка.

Но предпосылки этой ситуации создавались еще задолго до нынешнего обострения – в 2019 году в Финляндии были приняты законы, согласно которым все покупатели недвижимости из-за пределов Евросоюза обязаны предоставить специальное разрешение, выданное Министерством обороны. Уже тогда говорилось, что эти законы разрабатывались в первую очередь в расчете на граждан России.

Недавно Финляндия закрыла границу для российских туристов и даже демонстративно отправила в металлолом поезда Allegro, некогда курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Пока еще российские туристы посещали в этом году Финляндию, они, по их словам, рисковали там нарваться на какую-нибудь мелкую «подлянку».

Так, россияне жаловались на чрезвычайно жесткие методы работы финских таможенников и утверждали, что после предъявления российского паспорта на границе у них отбирали даже бутерброды и воду. Люди опасались делать дорогостоящие покупки – понимая, что на выезде их могут объявить «санкционкой» и отобрать.

«Теперь они всех россиян считают захватчиками», – делились впечатлениями наши соотечественники, побывавшие в Финляндии в этом году. По их словам, финны могли облить автомобиль краской, поцарапать кузов или прикрепить записку, напоминающую о событиях на Украине. Из-за этого некоторые водители, чтобы избежать порчи машин, меняли российские номера на европейские. Другие заклеивали триколор и надпись RUS, однако финские правоохранители предупреждали их о незаконности таких действий.

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Неприязнь к русским прослеживается и в большом и в малом. Недавний случай – переехавшую в Суоми из России участницу финского шоу «Голос» (Voice of Finland) Марию отстранили от участия в вокальном конкурсе, так как она обладает двойным гражданством и российским паспортом. Мария переехала в Финляндию семь лет назад из Санкт-Петербурга. Будучи профессиональной вокалисткой, россиянка давала уроки финнам, выступала на концертах и считала себя полностью интегрированной – пока ей наглядно не дали понять, что это не так.

После того как инцидент был предан огласке в СМИ, представители телеканала Nelonen, транслирующего конкурс, и продюсерская компания ITV пригласили певицу вернуться обратно, однако она отказалась. «Получив финский паспорт, я думала, что нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место. Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто», – рассказала возмущенная исполнительница.

Отношение к русским ухудшилось до предела

Такое отношение к нашим соотечественникам кажется тем более удивительным, если учитывать, что русские всегда проявляли в Финляндии законопослушность. «Статистика неумолимо показывает, что процент задержанных среди всех россиян, приезжающих в страну или живущих на территории Финляндии, очень низок. По сравнению с представителями других стран, россияне выглядят предельно законопослушными и порядочными. То же самое относительно выплаты штрафов. Оказывается, граждане РФ в этом вопросе чуть ли не самые дисциплинированные среди всех иностранцев. Немцы, британцы, шведы и эстонцы свои штрафы оплачивают в целом позднее и частенько нарушают установленные сроки», – отмечает журналист Игорь Коскинен.

Тем не менее и до нынешнего года русские в Финляндии нередко жаловались на дискриминацию. Отчасти это объяснялось свойственной многим неприязнью к чужакам – людям иного языка, другой культуры и обычаев. Но отношение финнов к русским стало ощутимо портиться восемь лет назад.

В далеком уже 2014 году президент Фонда развития борьбы с русофобией Георгий Рожко говорил: «В последнее время, как раз после событий в Крыму, в наш фонд стали приходить жалобы относительно проявлений русофобии в Финляндии. Основным источником финской русофобии, по нашему мнению, являются депутаты Суоми, которые в прямом смысле слова запугивают Россией жителей Финляндии. Как последствие такого политического давления на общество мы наблюдаем так называемую низовую русофобию. Например, дорожный беспредел по отношению к автомобилям с российскими номерами: подрезают, неосторожно обгоняют».

В настоящее же время, как демонстрируют все опросы, отношение к русским стало в Финляндии гораздо хуже, чем в 2014-м. Ответ на загадку прост – финны демонстрируют то отношение к русским, какое им внушили собственные политики и СМИ.

Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать финскую печатную прессу, посмотреть местное телевидение. Публикаций и телесюжетов, связанных с РФ, даже больше, чем посвященных Швеции и Эстонии. При этом до финнов доносятся только то, что должно представить Россию в максимально черном свете.

Особенно это касается крайне одностороннего освещения конфликта на Украине. Финская пресса транслирует только точку зрения Киева. Противоположные мнения объявлены «кремлевской пропагандой», за которую следует карать. Российская армия представлена ордой убийц, садистов и насильников. Финская пресса некритично разгоняла фейки, придуманные украинским омбудсменом Людмилой Денисовой – распространяя их под соусом истины в последней инстанции.

При этом, как показал опрос, проведенный изданием Helsingin Sanomat, чуть более половины финнов считают, что «обычные россияне по крайней мере частично ответственны за войну, которую РФ ведет на Украине». Порядка 20% финнов считают, что население 15% считают, что «на обычных россиян нельзя возлагать ответственность за военные действия».

Тут нужно иметь в виду и такой факт, как страх перед ядерной войной. Финская пресса стращает население тем, что якобы власти России спят и видят, как сжечь планету в огне ядерного апокалипсиса – чисто в силу своей дьявольской злонамеренности. В ходе еще одного опроса, предпринятого Helsingin Sanomat, 55% респондентов заявили, что возможность ядерной войны их так или иначе страшит – в некоторых случаях, очень сильно. Порядка 40% обеспокоены тем, что, по их мнению, боевые действия на Украине могут распространиться на Финляндию. Мол, Кремль, расправившись со свободолюбивыми украинцами, может взяться за Суоми. И чтобы предотвратить такой вариант, надо побыстрее вступить в НАТО.

«Чемодан – вокзал – Россия»

К чему приводят все эти фобии на практике? Бывшая жительница Санкт-Петербурга Наталья Гуллстен, ныне ставшая кандидатом в финский парламент от партии «Альянс свободы», свидетельствует: «Конечно, сейчас всех в Финляндии очень интересует и беспокоит украинский конфликт. На фоне этого совершенно изменилось отношение к русским. Причем, люди не разделяют правительство и простых людей, ненависть идет ко всем. Даже комментарии в соцсетях сейчас читать неприятно, потому что от финнов идет очень много негатива – вплоть до того, что всех русских нужно выгнать домой, надо закрыть всех в своей стране, пускай они соревнуются сами с собой в спорте.

Многие выступают за полную блокаду России, хотя люди, которые прожили 20 лет и более в Финляндии и уже полностью интегрировались, не понимают, почему это отношение идет к ним, у них здесь семьи, они полноценные члены общества. Я считаю, что я интегрирована в общество, потому что работаю учителем. Мне неприятно читать эти комментарии по отношению к себе… Причем комментаторам невозможно сказать вообще ничего – все переводится на этот конфликт. И если не хватает аргументов, то сразу же начинается старый слоган «чемодан – вокзал – Россия».

Гуллстен связывает такую ситуацию как с застарелыми историческими обидами, так и с риторикой, которая используется в местном информационном поле. «Во время войны (1939-40 гг – прим. ВЗГЛЯД) финны были довольно обижены. И хотя это все прикрывалось толерантностью, у многих внутри немножечко скребло, и это периодически вырывалось наружу. А сейчас то, что идет из информационного поля – это информация, которая очерняет русских, и другой не дается. Отношение к конфликту однозначное, что Россия – это страна-агрессор, и все русские плохие, потому что они поддерживают конфликт», – поясняет экс-петербурженка.

И хотя в международных рейтингах свободы слова Финляндия традиционно занимает первые места, на самом деле у финнов, по словам Гуллстен, просто нет возможности услышать альтернативную точку зрения.

«Я считаю, что в чистом виде свободы слова в Финляндии давно нет, потому что мы уже много видели судов за последние годы. Как только кто-то высказывает мнение, которое идет вразрез с политикой правящей партии, начинается суд и идет обвинение за "агрессивные высказывания". Также сейчас идет жуткая цензура в соцсетях, комментарии удаляются очень быстро и ничего лишнего написать невозможно. Финны в основном пользуются своими каналами, и когда им говоришь, что у медали всегда две стороны, они от удивления открывают глаза и говорят: «Как это? Мы не знали, что так даже думать можно». Альтернативные источники информации там никто не ищет. Если им по телевизору говорят, что это так, значит, это так де-факто…», – сетует женщина.

Политолог Вадим Трухачев отмечает, что, хотя Финляндия неплохо зарабатывала на соседстве с СССР и Россией, отношение к русским всегда было негативным. «Опросы показывали стабильные 65-70% финнов, относящихся к России плохо или как минимум с недоверием. Дальше – больше. Порядка 40% финнов из года в год заявляли, что не возражали бы против возвращения в состав страны Выборга. Бывшие министры и действующие депутаты в своем реваншизме признавались открыто. В ведущих финских СМИ примерно раз в месяц рассказывали о том, как Россия вот-вот нападет на Финляндию, и даже прилагали карту будущего театра военных действий…», - пишет политолог, констатируя, что сейчас Суоми превращается в «несколько смягченный вариант Эстонии».

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