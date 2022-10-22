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Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
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Украинский режим вновь доказал свое родство с фашизмом

Украинцам прививают языковой шовинизм Zuma/ТАСС
Полностью «искоренить» на Украине русский язык призывают руководящие представители киевского режима. Русский, как известно, является родным для миллионов украинских граждан. Но самое парадоксальное, что свой родной язык уничтожить хотят именно те соратники Зеленского, для которого он также является родным. Как такое произошло? Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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США толкают Армению к отказу от России и самоуничтожению

В настоящий момент в Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы Sergei Grits/AP/ТАСС
В армянских СМИ распространяется информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Известно точно, что спецпредставители Еревана и Баку ведут переговоры. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе. И разрушить саму Армению. Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
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Герман Садулаев, писатель, публицист
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    Запад рано хоронит энергетическую мощь России

    Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС
    		   22 октября 2022, 09:29
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?

    «Европа – самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», – заявила глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. По его словам, Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу и «это только начало». Россия будет искать новых клиентов, но столкнется с логистическим и экономическими проблемами, а для переориентации поставок в Китай России потребуется 10 лет, добавил Бирол.

    На самом деле эта апокалиптическая картина далека от реальности. Россия еще не потеряла европейский рынок нефти и газа, и потеряет ли она его навсегда – большой вопрос. Ответ на который пока не может дать сейчас никто, в том числе и заокеанские отраслевые эксперты.

    Начнем с того, что российская нефть продолжает экспортироваться в Европу. Это США ввели нефтяное эмбарго еще весной, а в ЕС оно заработает только через полтора месяца.

    Что касается российского газа, то объемы его экспорта в ЕС пока также не упали до нуля. Российский газ продолжает идти транзитом через Украину. Хотя объемы снижены в два с половиной раза: вместо 109 млн кубометров в сутки, прописанных в контракте 2019 года, через украинскую ГТС проходит 42 млн кубометров. Потому что Украина отказалась качать газ через станцию «Суджа», а оставила в работе только «Сохрановку».

    Российский газ продолжают получать через вторую нитку «Турецкого потока» Греция, Венгрия, Сербия и Румыния. Болгария, через которую газ идет транзитом, формально отказалась оплачивать поставки Газпрома, однако она приобретает газ у соседей, и фактически это тот же российский газ, замечает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Также идут поставки российского газа в Латвию, которая пополняет свое ПХГ в Инчукалнс, которое снабжает газом другие прибалтийские страны и Финляндию, добавляет он. Наконец, Россия продолжает поставлять свой СПГ в Европу.

    «Другое дело, что поставки российского газа в любой момент могут остановиться. Мы находится в ситуации развивающегося кризиса. Ни один человек в мире не знает наверняка, что будет происходить с энергетикй в ближайшее время», – говорит Митрахович.

    Сценариев развития ситуации много. «Тот факт, что Путин заявил о необходимости создания в Турции газового хаба, можно трактовать как попытку России продолжать бороться за европейский рынок газа. Но чтобы этот план реализовался, нужно согласие покупателя. Пока на уровне ЕС я не вижу ни одного чиновника, за исключением премьер-министра Венгрии Орбана, который говорил бы о желании покупать российский газ.

    Однако их позиция может поменяться. Будет Европа покупать российский газ или нет, зависит от того, добьется ли Россия военного успеха на Украине.

    Или же решение о возвращении российского газа в Европу может быть принято после того, как Европа тяжело пройдет отопительный сезон 2022-2023 годов», – рассказывает Митрахович. Насколько проблемным будет отопительный сезон, зависит от многих обстоятельств, включая погоду. Чем холоднее будет зима, тем выше будет стоимость газа.

    Еще одна переменная, важная для ЕС этой зимой – это политика Китая. Если Пекин откажется от политики «нулевого ковида» и прекратит локдауны, то он начнет отбирать с рынка больше СПГ, что для Европы означает еще больший физический дефицит газа.

    Чем больший уровень стресса будет испытывать европейская экономика, тем вероятнее восстановление газовых отношений с Россией. «То, что говорит Международное энергетическое агентство – это идеологический нарратив, который нужен для поддержания уверенности Запада в правильности выбранной им линии поведения», – считает Митрахович.

    Проблемы с перенаправлением поставок российской нефти и газа на другие рынки, конечно, будут, в том числе из-за санкционного давления. На это оказывает влияние и ограничение в финансовых расчетах, и ограничения по страхованию судов, и планы Запада ввести потолок цен на нефть и на газ из России. С потолком цен, правда, пока не особенно ладится.

    «Сейчас идут подсчеты, сколько потребуется танкеров для перенаправления потоков нефти, как они будут работать, какой теневой флот танкеров можно задействовать. Но я думаю, что до двух трети объемов нефти мы сможем перенаправить с европейского на другие рынки. И это уже происходит. А дальше надо будет заняться развитием собственного судостроения и страхового бизнеса», – говорит Митрахович.

    Что касается газа, то России необходимо быстрей подписать контракт с Китаем по поставкам топлива по газопроводу «Сила Сибири – 2», чтобы начать строить этот газопровод. На его строительство может уйти от трех лет. Это позволит перенаправить сразу 55 млрд кубометров в год – примерно треть от того объема, что Газпром раньше поставлял в Европу. Плюс нужен национальный проект по созданию собственных СПГ-технологий крупнотоннажного сжижения, которые можно создать на горизонте пяти лет, говорит эксперт. Еще потребуется время для строительство СПГ-терминалов по новой технологии.

    Еще один путь – это развивать спрос на газ внутри России. Это можно сделать за счет развития рынка газомоторного топлива, который может обеспечить дополнительный спрос на 10 млрд кубометров газа. Также можно создавать химические и металлургические предприятия. Производить еще больше азотных удобрений, где газ используется как сырье, ведь рост населения в мире повышает спрос на удобрения.

    Все эти меры способны позволить России найти покупателя примерно для двух третей того объема газа, который экспортировался в Европу. И это сценарий, где не учитывается план по перенаправлению 55 млрд кубов по новым трубам Турецкого потока. 

    Заявление МЭА о том, что Россия несет убытки от потери европейского рынка, тоже несколько однобоко. В период турбулентности и перенастройки устоявшихся связей, конечно, будут потери. Однако это явно не тот масштаб потерь, на которые рассчитывал Запад. «Россия в последние месяцы зарабатывает около 1 млрд евро в день на экспорте нефти и газа. Это стабильная цифра уже несколько месяцев», – говорит Митрахович.

    Как минимум в этом году Россия продолжает зарабатывать на нефти и газе. Газпром показывает рекордную прибыль. Падение экспорта состоялось (Газпром экспортирует лишь 20% от прошлогоднего объема), но оно компенсируется небывалым ростом цен.

    Потери России от проблем с экспортом нефти в этом году тоже невелики. Прежде всего потому, что цены на нефть тоже остаются высокими. А экспорт нефти приносит России в четыре раза больше, чем экспорт газа.

    В следующем году ситуация для нефтяников будет тяжелее. «Но даже самые скептически настроенные эксперты ждут падения экспорта российской нефти не более чем на 1-1,5 млн баррелей в сутки. На фоне прогнозов того же МЭА, который в апреле ждал, что уже через месяц производство нефти в России упадет на треть, текущие прогнозы более благоприятны для России», – заключает собеседник. 

    Любопытно, что МЭА не упоминает, какую цену платят покупатели российских энергоресурсов. А между в странах Евросоюза инфляция приближается к двузначным значениям, а в Германии – крупнейшей экономике региона – она стала двузначной впервые за 70 лет. Европейская промышленность испытывает колоссальные проблемы и строит планы по переносу производств в США. А платежки за свет и отопление удивляют даже зажиточных европейцев.


     
     
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