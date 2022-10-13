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13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 08:24  |  vz.ru
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Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции –превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Почему арабы помогают России

Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?  Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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США подталкивают Францию к обнищанию

Очереди на заправках в Париже Zuma/ТАСС
Общеевропейский экономический кризис наконец-то накрыл еще одну страну, которая до последнего времени казалась островом спокойствия и благополучия, – Францию. Доказательством тому стали гигантские очереди на заправках, забастовки работников нефтекомпаний и внезапно взлетевшие цены на продовольствие. Французские политики немедленно нашли в происходящем связь и с Россией. Подробности...
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Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
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Спецоперация обрела свое лицо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У командования спецоперации появилось имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту. Подробности...
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Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

    Россия делает газовый подарок Турции
    		   13 октября 2022, 08:18
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский президент сделал неожиданное предложение Турции –превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски?

    Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Утраченный объем газа, который направлялся по дну Балтийского моря, Россия могла бы переместить в регион Черного моря. Поставки газа в Европу через Турцию стали бы основным маршрутом, добавил он. Министр энергетики Турции Фатих Донмез ответил, что такой проект «возможно реализовать», напомнив, что «Россия ранее уже реализовывала успешные инфраструктурные проекты». Однако, он признался, что эту идею услышал впервые.

    «Это неожиданная новость и для отраслевых экспертов», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Что именно скрывается за предложением России сделать из Турции газовый хаб – пока точно не ясно. Эксперты делятся своими предположениями.

    Речь, судя по всему, идет о строительстве новой инфраструктуры в Черном море. «У нас уже есть две нитки «Турецкого потока» мощностью чуть более 32 млрд кубометров. Одна нитка ориентирована на Турцию, вторая – на Европу. Вероятно, речь идет о том, чтобы проложить третью и четвертую нитки «Турецкого потока» вдоль уже имеющихся трасс в Черном море как минимум до турецкой территории. А дальше предложение России заключается, вероятно, в том, чтобы дальше Турция распределяла газ европейских потребителям, чтобы исключить попадание под существующие или будущие санкционные ограничения», – рассуждает Громов.

    То есть речь идет о том, что Россия будет продавать весь газ, идущий по новым трубам Анкаре. И уже новый собственник в лице Турции будет договариваться с европейскими покупателями и перепродавать им топливо с маржой.

    «Возможно, речь идет о создании мегадистрибьютора в лице Турции. Россия будет поставлять весь свой газ Анкаре, которая будет продавать его как свою собственность по долгосрочным контрактам турецким трейдерам. Турецкие компании сами будут продавать этот газ дальше европейцам. Другой вариант – Турция создает собственную электронную газовую биржу, куда смогут приходить европейские компании и покупать турецкий газ российского происхождения»,

    – предполагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юшков.        

    Получается, что Россия готова будет поделиться заработком с Турцией, чтобы иметь возможность нарастить экспорт газа в западном направлении. Анкара возьмет на себя ответственность договариваться о продаже газа, а сами европейцы должны будут думать о расширении мощностей трубопроводов на своей собственной территории, чтобы иметь возможность покупать турецкий газ.

    «Турция уже стала крупным транзитером газа в Европу. Через нее идет российский, азербайджанский газ, и, возможно, когда-то пойдет иранский газ. Но чтобы стать газовым хабом как Баумгартен в Австрии, приходящий на территорию Турции газ должен менять право собственности. Значит, здесь должны появиться емкости для хранения газа, как в Баумгартене, и появиться электронная биржа», – говорит Игорь Юшков.

    От России потребуются большие инвестиции в строительство новой инфраструктуры и время. «Нужно будет построить расширение газотранспортной системы от Ямала до Анапы. Анапская газокопрессорная станция, возможно, рассчитана на большие объемы прокачки, потому что изначально строилась под «Южный поток». Но дальше надо проложить дополнительные трубы в Черном море до турецкого берега», – говорит Юшков.

    Однако выбор невелик, и, вероятно, построить новые нитки на юге Европы получится быстрее, чем отремонтировать поврежденные газопроводы в Балтийском море.

    «С учетом геополитической ситуации, у нас осталось не так много возможностей для экспорта газа в Европу», – говорит Громов. Газпром поставляет сейчас около 16 млрд кубометров по второй нитке «Турецкого потока» и почти столько же через Украину, то есть в сумме менее 40 млрд кубометров газа в годовом выражении. Тогда как в 2021 году Газпром экспортировал в Европу чуть более 140 млрд кубометров газа по трубам (без учета поставок российского СПГ).

    Транзит через Украину может оборваться в любой момент, риски велики. Это могут быть и санкции России или Украины, и разрушение инфраструктуры, и т.д. Даже, если газ через Украину продолжит идти, то только до 2024 года. В этом году заканчивается транзитный контракт с Газпромом, и его продление сейчас выглядит как фантастика.

    «В идеале России необходимо найти, куда поставлять минимум 100 млрд кубометров газа. Но в ближайшие годы увеличение поставок газа будет происходить только в Китай по «Силе Сибири». Это плюс 20-25 млрд кубометров к текущим объемам, что не так много.

    Еще на 10 млрд кубов могут вырасти поставки по газопроводу из Сахалина-3 через Хабаровск и Владивосток в Китай – это так называемая «Сила Сибири-3». По «Силе Сибири-2» решение еще не принято, все еще ведутся переговоры. Но даже если будет принято, России все равно надо искать куда пристроить примерно 50 млрд кубометров газа в год», – рассуждает Громов.

    Если существенную часть этих объемов Россия сможет реализовать через Турцию, поделившись газовыми доходами с Анкарой, то это может быть интересным проектом, добавляет он.

    Однако этот проект крайне рискованный для России, потому что «мы построим, а он может не сработать», считает Игорь Юшков. «Возникает вопрос, а европейцы готовы будут покупать этот газ? ЕС заявлял о намерении радикально сократить зависимость от российского газа за два-три года. Это означает, что европейцы хотят разорвать долгосрочные контракты с Газпромом, которые заключаются на 10-15 лет. Согласятся ли европейцы покупать формально турецкий газ, зная о его российском происхождении? Это создает риски невозврата инвестиций России в новые трубы», – объясняет собеседник.

    Второй риск – это создание монопольного покупателя российского газа на западном направлении, который может диктовать цены и условия Газпрому. С другой стороны, Турция тоже рискует. «Потому что европейцы либо могут закрыть глаза на то, откуда взялся этот газ, либо могут и не закрыть», – заключает собеседник. В любом случае, пока Анкара на газовую приманку России клюнула. 

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