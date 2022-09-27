Европейские беды сулят США огромные выгоды

Пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах.

США неплохо «нагрели руки» на энергокризисе в Европе, заметили турецкие СМИ. Еще в 2021 году США экспортировали рекордное количество газа. Энергетический кризис в ЕС начался с начала лета и разгорелся вовсю осенью, когда цены на газ на спотовых рынках впервые в истории достигли 1000 долларов за тысячу кубометров.

До 2000 года Соединенные Штаты экспортировали природный газ в относительно небольших объемах и в основном по трубопроводам в Мексику и Канаду. Начиная с 2000 года американский газовый экспорт постепенно начал расти. И в 2021 году США экспортировали рекордное количество голубого топлива в 41 страну, по данным американского Управления энергетической информации.

США получили то, что хотели – новый рынок сбыта для своего СПГ – европейский. Уже в 2021 году экспорт СПГ из США в ЕС достиг самых высоких объемов в истории и составил 22 млрд кубометров при оценочной стоимости в 12 млрд евро, посчитали в ЕК в начале года.

В этом году США серьезно нарастили экспорт СПГ в Европу, в том числе благодаря запуску новых СПГ-заводов в конце 2021 – начале 2022 годов, а также перенаправлению поставок с азиатских рынков на европейский. Ведь цены на газ в ЕС снова выросли – до 2000 долларов за тысячу кубометров. Цены в Европе настолько привлекательны и выгодны, что трейдеры сознательно разрывают контракты с азиатскими потребителями, платят им за это неустойку, но везут СПГ в Европу. Расходы не только окупаются, но в кармане трейдеров остается еще огромная маржа.

По данным Евростата, только в первом полугодии 2022 года поставки всего СПГ в Европу выросли с 40,9 млрд кубов в 2021 году до 63,7 млрд в 2022 году. В структуре увеличения поставок на 22,8 млрд кубометров основной вклад почти на 58% внесли именно США. Поставки СПГ из США в Европу увеличились с 7 млрд до 20,2 млрд кубометров только за первое полугодие. Иными словами, США за полгода продали Европе почти столько же СПГ, сколько за весь прошлый год. При таких темпах американцы смогут удвоить объемы экспорта СПГ по итогам 2022 года – до 40 млрд кубометров. Доля США на европейском рынке СПГ достигла рекордных 32%.

Заработок американских трейдеров может увеличиться в этом году в четыре раза, учитывая удвоение не только объемов, но и цен на СПГ. По грубым подсчетам, США могут заработать в этом году на поставках СПГ в ЕС порядка 50 млрд евро против 12 млрд в прошлом году.

Для понимания общей картины: на втором месте по объемам поставок СПГ в ЕС – Алжир, который поставил за полгода 11,8 млрд кубов против 6,6 млрд годом ранее. На третьем месте – Катар, который нарастил поставки с 7,8 до 9,6 млрд кубов. Любопытно, что Россия идет вплотную с Катаром. ЕС не только не сократил закупку российского СПГ, а нарастил – с 7,8 млрд до 9,4 млрд кубометров (всего на 0,2 млрд меньше, чем у Катара). Пятерку поставщиков СПГ в ЕС замыкает Нигерия, которая снизила поставки с 8,1 до 7,7 млрд кубов в первом полугодии 2022 года.

Вероятно, США рассчитывают нарастить экспорт СПГ в ЕС в среднесрочной перспективе, когда будут введены в строй дополнительные СПГ-терминалы для сжижения газа. Новая волна вывода на рынок дополнительного СПГ ожидается в 2025–2026 годах. Основной объем этого СПГ придется на США, которые заранее обеспечили себе прекрасный рынок сбыта – Европу, которая сама себе обеспечила высокие цены на газ на годы вперед.

Учитывая уход российской нефти из Евросоюза – а нефтяное эмбарго по плану будет введено 5 декабря этого года, – США намерены продавать Европе и свою нефть. Для замены российской нефти в Европу из США собираются ежедневно поставлять более 1 млн баррелей, заявил директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.

Это половина от 2 млн баррелей, которые в сутки поставляла Россия. Россия уже нашла и продолжает искать другие рынки для сбыта. В том, чтобы их найти, особой проблемы для России нет, но есть сложности в нехватке танкеров для перевозки и в удорожании фрахта.

А вот для европейских НПЗ замена тяжелой российской нефти на легкую американскую – это большая проблема. Европейские НПЗ заточены под российскую нефть, для перехода на другое топливо могут потребоваться огромные инвестиции на модернизацию заводов. Далеко не все смогут позволить себе такую роскошь, да еще и с учетом неизменного курса ЕК на отказ от традиционных углеводородов. Это значит одно – часть европейских НПЗ закроются, а европейцам придется серьезно нарастить импорт готового топлива, в том числе бензина. А это значит, что европейский транспорт, логистика, аграрный сектор станут более уязвимыми. Это может в будущем сулить выгоду американским НПЗ и фермерам.

На эту тему

Отсюда вытекает еще один жирный плюс для США. Очень дорогие энергоресурсы создают риск начала деиндустриализации европейской экономики. Многие энергоемкие предприятия химической промышленности, машиностроения, автостроения уже закрываются или снижают производство, потому что работать при таких ценах на газ и электроэнергию просто нерентабельно. Если такие испытания придется проходить больше, чем одну зиму, то европейские предприятия начнут потихоньку «переезжать» в другие страны, где стоимость на энергию значительно ниже.

«Многие производства при текущих ценах на энергию не имеет смысла держать в Европе, надо уезжать. Кроме Америки, возможен отъезд и в другие страны, в первую очередь в Китай и Турцию. В этом плане Турция имеет шанс усилить свою промышленность и экономику, а также стратегические позиции в регионе. Но США, конечно, свое получат», – говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

США смогли сохранить дешевую энергию для внутреннего рынка, потому что они сами добывают и нефть, и газ. Плюс у них есть собственные нефтегазовые технологии. «США добывают больше всех в мире нефти и больше всех в мире газа. И они используют это как свое преимущество. Это России они десятилетиями рассказывали о нефтегазовом проклятии, о необходимости развиваться в другом направлении. Но сами американцы прямо говорят, что их ресурсы – это их преимущество, на них надо зарабатывать здесь и сейчас, и благодаря этим ресурсам создавать благоприятные условия для собственной промышленности», – напоминает Митрахович.

Еще одна экономическая выгода США – это крепкий доллар. Индекс доллара к основным мировым валютам показывает рекордно высокий уровень с 1980-х годов. Евро, японская иена и британский фунт упали до многолетних минимумов против доллара на фоне повышения ставки ФРС. Даже британский фунт начали продавать меньше доллара. Это с удивлением обнаружили некоторые туристы, хотя на международном валютном рынке Forex британская валюта еще не достигла паритета с американской, передает Bloomberg.

Энергетический кризис в Европе становится катализатором рецессии как в ЕС, так и в Великобритании. В итоге многие инвесторы забирают свои капиталы из евро и британского фунта и перекладывают в доллар. Американская валюта по-прежнему остается «тихой гаванью» для стран и инвесторов, в которой можно переждать кризис и обесценивание национальной валюты. Это еще больше укрепляет курс доллара. Влияние сильного доллара на экономику США противоречиво, но американские импортеры определенно выигрывают от текущей ситуации.

Кроме явных экономических выгод, США также получат стратегические выгоды. «После деиндустриализации Евросоюз еще больше начнет зависеть от американцев. Последние тридцать лет у Европы были попытки создать самостоятельность, были попытки создать энергетически-индустриальный альянс с Россией, что особенно нравилось политическим элитам Италии и Германии. Но это не получилось, в том числе на фоне американских интриг. США не хотели сближения Европы ни с СССР, ни с Россией. Поэтому делали все, чтобы этого не случилось. Вступление Украины в НАТО – одна из таких интриг, направленная на то, чтобы разорвать отношения Европы с Россией», – рассказывает Митрахович.

США необходимо разъединить Европу и Россию, чтобы сделать обеих слабыми и зависимыми от себя для решения фундаментальной задачи. США готовятся к предстоящей войне с Китаем на горизонте 10–20 лет за мировое господство, считает эксперт.

«США надо иметь под рукой Европу, которая не будет рыпаться, то есть кооперироваться с Китаем в промышленном и торговом плане, а будет только следовать курсу американской промышленности. И в России, считают в Вашингтоне, конечно, должен быть проамериканский режим, как в 1990-х годах при Ельцине, а не сотрудничество и договоренности с Китаем», – заключает собеседник.

Он не исключает, что в перспективе США могут по примеру России тыкнуть пальцем на Саудовскую Аравию, Катар и Эмираты и заявить, что там тоже нет особого демократического режима. Потому что Китай сейчас активно «заходит» на Ближний Восток со своими инвестициями. США такое сближение вряд ли будет по душе, значит, стоит ждать последствий.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД