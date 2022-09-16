США отказались спасать Европу зимой

Вашингтон годами говорил, что мечтает избавить Европу от «плохого» российского газа. Американская мечта сбывается – дорога для американского газа расчищена. Теперь Европа очень нуждается в помощи заокеанского партнера. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что «не бросит друзей на морозе». Однако реальность выглядит иначе.

Буквально на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». «Разумеется, мы не бросим наших друзей на морозе. Хотя цена противостояния агрессии Кремля и является высокой, цена бездействия будет еще выше», – сказал Блинкен, будучи в Брюсселе.

Однако помощь будет оказана явно на словах, потому что американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой. «Не похоже, чтобы США могли накачать больше... Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», – сказал Уил Вэн Ло, глава группы прямых инвестиций Quantum Energy Partners, передает газета Financial Times. Такой же позиции придерживается Скотт Шеффилд, исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources (одной из крупнейших производителей нефти в США). «Мы не открываем новые буровые установки, и я не вижу, чтобы кто-то еще это делал», – сказал он.

Никто из производителей не может так быстро нарастить поставки в Европу, как это может сделать Газпром, заявил зампред правления Газпрома Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

«Полноценной альтернативы поставкам российского трубопроводного газа для Европы попросту нет. Никакая страна не способна предоставить ресурсы, сравнимые с ресурсами и месторождениями Сибири и полуострова Ямал. Никто не может нарастить поставки с использованием трубопроводных систем на условиях, предлагаемых Газпромом. СПГ на рынке также не появляется по мановению волшебной палочки. В 2023-2024 годах значительного роста предложения СПГ на рынке не ожидается», – отметил зампред Газпрома.

Более того, в этом году США даже уменьшили объем экспорта СПГ, потому что в июне были вынуждены остановить СПГ-завод Freeport из-за пожара, и его до сих пор не запустили.

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«В Европу уже приходит чуть ли не 75% СПГ, который поставляет США на внешние рынки. Европейцы затягивают сейчас СПГ со всех рынков просто потому, что у них самые высокие цены в мире», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но этого все равно недостаточно. А дополнительного нового СПГ на мировом рынке не появится вплоть до 2024-2025 годов, о чем говорят принятые инвестиционные решения.

«Ожидается, что несколько новых СПГ-заводов появится в 2024 году, но основная волна ввода новых мощностей по сжижению газа на экспорт начнется в 2025-м и продлится до 2030 года. Это будет вторая волна, пик первой волны пришелся на 2019 год и закончился в 2021-м. Новое предложение на рынке СПГ с 2025 года обеспечат в основном США и Катар. Сейчас в тройку крупнейших экспортеров СПГ входит также Австралия», – говорит Игорь Юшков.

Строительство крупнотоннажного СПГ-завода – это сложный технологический процесс, на который уходит пять-семь лет. Чтобы сегодня США или Катар смогли нарастить объемы экспорта СПГ, они должны были запланировать это и вложить деньги в стройку еще несколько лет назад.

Почему инвесторы этого не сделали? Ведь сегодня на продаже СПГ можно озолотиться в прямом смысле. Парадоксально, но причина кроется в самой Европе.

«Европа сама создала этот глобальный энергетический кризис, который начался еще в 2021 году. Прошлый отопительный сезон она прошла с ценами выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Даже если бы не было СВО, то все равно был бы энергетический кризис, просто цены, возможно, были бы не 3000 долларов, а 1500-2000 долларов за тысячу кубометров.

Европейцы сейчас страдают от своей же политики. Потому что они сами запугивали инвесторов в газовой отрасли своим энергопереходом к безуглеродной энергетике, что скоро никому газ не нужен будет», – считает Игорь Юшков.

Европейцы даже банки заставили отказывать компаниям в кредитовании энергопроектов по причине высоких выбросов парниковых газов. На слуху история, как голландский суд засудил Shell за то, что у компании была программа декарбонизации, но, как указал суд, не достаточно амбициозная, напоминает эксперт.

Если бы ЕС не запугивал производителей газа, то, возможно, сейчас запускались бы новые СПГ-проекты, а предложения газа на мировом рынке было больше.

«В этом году Европе еще повезло, потому что у нее нет сильного конкурента на СПГ со стороны Китая, где снизилось потребление. Многие годы подряд Пекин засасывал любые излишки СПГ на свой рынок», – отмечает эксперт ФНЭБ. Во-первых, замедляются экономические темпы на фоне локдаунов из-за вспышек коронавируса, во-вторых, Китай начал больше добывать угля и потреблять его. Европа сама нарастила потребление угля, забыв о климатической повестке, и Китай воспользовался этим в своих интересах. Все это снизило спрос на СПГ. Поэтому Китай некоторые законтрактованные объемы СПГ переуступает в пользу Европы, где цены на ресурс значительно выше. Тем самым китайские трейдеры еще и зарабатывают на этом.

ЕК уверяет, что волшебной таблетки для того, чтобы сбить цены на газ, нет, но это не совсем так. Есть быстрый способ сбить цены – это запуск «Северного потока – 1» (но из-за технических проблем быстро вывести его на полную мощность не получится). Более быстро проблемы мог бы решить «Северный поток – 2», но пока политики против этого.

Трагизм ситуации в Европе в том, что даже если она чудом вернет российский трубопроводный газ на свой рынок – это кардинально не изменит ситуацию, то есть не уберет энергетический кризис. Но уровень рисков существенно снизит, плюс вливание российского газа на европейский рынок окажет влияние на цены.

«Если вернутся российские объемы газа, то уменьшится давление на газ. Грубо говоря, если зимой ожидается удорожание газа до 4000-5000 долларов за тысячу кубометров, то после запуска «Северного потока» цена может упасть, грубо, на 1000 долларов. Но энергетический кризис останется», – замечает собеседник.

Гордость Европы по поводу того, что они успевают к зиме заполнить свои подземные хранилища газом на уровне 80%, на самом деле не снижает риски прохождения грядущего отопительного сезона. Потому что газ в хранилищах никогда не являлся основным источником газа зимой, он нужен в качестве подспорья и для удовлетворения скачков спроса во время похолоданий.

«Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода»,

– отмечает Газпром. В качестве примера он приводит Германию, где в прошлом осенне-зимнем периоде (с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа составило 57 млрд кубометров, то есть в среднем – 9,5 млрд кубометров в месяц. Сейчас ПХГ Германии заполнены на 89%, там находится 19,3 млрд кубов активного газа. «Таким образом, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время осенне-зимнего периода в течение всего двух месяцев из шести», – делает вывод Газпром. То есть запасов газа в ПХГ хватит Германии лишь на два из шести холодных месяцев (с 1 октября по 31 марта). Без импортного газа справиться никак не получится. Дать больше импортного газа может только Россия. «Но чтобы запустить «Северный поток», должны быть налажены политические отношения. Поэтому более вероятно, наоборот, усугубление ситуации, например, в виде остановки транзита через Украину», – заключает эксперт.

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