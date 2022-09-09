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9 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно не было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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    Почему Запад не смог обрушить экономику России

    Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне
    		   9 сентября 2022, 08:46
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно не было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.

    «Если в марте-апреле оптимисты заявляли о том, что экономика (России) упадет в этом году процентов на десять, а пессимисты – на 20, то сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3%», – заявила заместитель главы Минэкономразвития Полина Крючкова на сессии Московского финансового форума. Накануне Владимир Путин озвучил прогноз, что экономика снизится только на 2%.

    Весной действительно звучали прогнозы о двузначном падении российской экономики. Например, Всемирный банк 10 апреля заявил, что ждет снижения ВВП России на 11,2% в этом году. Через пару дней глава Счетной палаты Алексей Кудрин сделал близки прогноз, заявил о возможном падении российской экономики более чем на 10%.

    Однако теперь экономисты пересматривают свои прогнозу в сторону улучшения. МЭР и Путин ждут минус 2-3%, глава ВТБ Андрей Костин – минус 4%, глава Сбербанка Герман Греф – минус 4,5%. Банк «Зенит» ждет снижение ВВП РФ в текущем году на 4,6%.

    «До конца года осталось еще больше квартала, и имеются некоторые предпосылки для большего падения ВВП, чем 2-3%, однако вероятность этого достаточно мала», – считает Аяз Алиев, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.

    В любом случае ни о каком двузначном падении российской экономики речи уже не идет, и это признают даже западные экономисты. МВФ еще в июле заявил, что российское противодействие санкциям оказалось эффективным и улучшил прогноз по России. Если в апреле МВФ ждал падения российской экономики на 8,5%, то в июле – на 6%.

    Столь пессимистичные прогнозы весной вполне объяснимы.

    «Весной была паника из-за беспрецедентного санкционного давления. Против России сейчас введено более 10 тыс. санкций, начиная с 2014 года. Естественно, что прогнозы тогда были катастрофическими»,

    – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    В целом прогнозы, которые формируются в начале кризиса, часто бывают слишком пессимистичными. «Любое кризисное явление – это неопределенность. В кризисные периоды 2008-2009 годов, 2014-2015 гг. и весной 2020 года первые прогнозы тоже были избыточно негативны, однако с развитием ситуации они улучшались. Текущая ситуация не исключение. Кроме того, прецедентов таких негативных явлений в экономике, обусловленных внешним давлением, в новейшей истории РФ еще не было», – говорит начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев. 

    Однако катастрофичные сценарии не оправдались. «Наша экономика оказалась более устойчивой к потрясениям, а трудности можно преодолеть, наращивая собственное импортозамещение и увеличивая торговый оборот с дружественными странами», – добавляет Деев.

    Почему российская экономика, несмотря на санкции, смогла выдержать удар? Сработали сразу несколько факторов поддержки: и политика ЦБ РФ по удержанию курса рубля, и сырьевые цены, и сокращение импорта, и снижение потребления, отмечает Деев.

    Например, по рублю ждали сильную девальвацию до 80-100 за доллар, однако благодаря действиям ЦБ и ограничительным мерам правительства российская валюта удивила весь мир. Она укрепилась так сильно, что стала уже сильно вредить экспортерам и бюджету, и сдвинуть курс с 60 за доллар ни у кого не получается в последние месяцы.

    Правда, к концу года эксперты ждут ослабления рубля. В банке «Зенит» полагают, что курс доллара достигнет 69-72 рублей к концу года. В «Ренессанс Капитал» – 70-75 рублей за доллар к концу года. Рубль ослабнет до 70 за доллар к концу года из-за рисков сокращения торгового баланса и начала покупок Минфином валюты, считают эксперты «Синара».

    Главным фактором поддержки выступает сырьевой сектор – сочетание высоких цен на энергетическое сырье и значительные объемы их добычи внутри РФ, указывает Владимир Евстифеев. Особенно Запад ждал, что сырьевой экспорт из России сильно схлопнется. Он, конечно, снижается, однако не так сильно, как хотели бы те, кто ввел санкции. Сработал и ценовой фактор – при меньшем фактическом экспорте Россия получает более высокие денежные доходы, указывает Деев.

    В бюджете на этот год была заложена стоимость нефти всего в 44 долларов за баррель, потому что прошлой осенью никто не ожидал, что нефть будет стоить больше 100 долларов, причем, существенно больше.

    Кроме того, нефтяное эмбарго ЕС было отсрочено на конец года, и у России было время для перенаправления нефтяных потоков на другие рынки, с чем она неплохо справляется. И даже относительно небольшое сокращение экспорта в объемах сейчас легко компенсируется высокими ценами.

    По газу в этом году ситуация несколько сложнее, но скорее для Европы, а не для Газпрома, который обещает в этом году заработать рекордную в историю сумму. Причина та же – чем меньше он поставляет газа в Европу, тем дороже он продает оставшиеся объемы газа европейцам.  

    Важным фактором поддержки стало введение мер контроля за движением капитала, и антикризисные меры ЦБ.  

    «Обвал рубля не реализовался из-за введения контроля за движением капитала и запрета на снятие наличной валюты «не дружественных» стран. Это нельзя назвать рыночной мерой, однако она сыграла важную роль в уменьшении масштабов кризисных явлений в экономике»,

    – говорит Естифеев.

    «Важным стал запрет на действия нерезидентов на внутреннем финансовом рынке, который не допустил излишних спекуляций на рынке и не привел к последствиям, которые были в предыдущие кризисы: девальвация рубля на фоне оттока иностранного капитала, неконтролируемый разгон инфляции, рост внутренних процентных ставок до защитных уровней», – добавляет эксперт.

    Действия ЦБ вызывают похвалу. «Резкое повышение ключевой ставки до 20% помогло сдержать инфляционные ожидания и остановить обесценение рубля, а последующие снижения ключевой ставки поддерживают реальный сектор экономики, а также строительство и банковский сектор», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.  

    И хотя инфляция в этом году обещает быть двузначной, но теперь речь идет о том, что она не превысит 12-16%. Отметим, что ЦБ в таких условиях все же пошел на довольно быстрое снижение ключевой ставки обратно, что серьезно облегчило жизнь и банкам, и бизнесу, и промышленности, для которых кредитные деньги – важный стимул. Без дешевых денег кардинально перестроить бизнес и логистику почти невозможно. «Еще одно негативное ожидание не оправдалось: капитальные инвестиции снижаются не так заметно на фоне низких процентных ставок внутри РФ, в том числе по ипотеке», – указывает Евстифеев.

    «Кроме высоких цен на нефть, российской экономике помогает параллельный импорт необходимых запчастей, компонентов и комплектующих, а также ряда потребительских товаров, из Казахстана, других стран ЕАЭС и дружественных стран, что стало очень важно после ухода из России ряда иностранных компаний либо отказа таких компаний поставлять в Россию свою продукцию из-за ограничений», – отмечает Мильчакова.

    Также российской экономике помогает хорошая собираемость налогов, поскольку своевременные налоговые поступления в достаточном объеме являются подушкой безопасности для экономики, помогая сократить или избежать дефицита бюджета, добавляет она.  

    В конце концов, помогает выгодное географическое расположение России и хорошие отношения с Китаем.

    «Благодаря этому у России есть хорошая возможность наладить своевременные поставки товаров в Китай и импорт из Китая, а это, соответственно, нивелирует проблему нарушения логистических цепочек и ухода из России европейских и американских компаний», – считает Мильчакова. 

    На многое из того, что помогает сейчас российской экономике Запад, конечно, не рассчитывал. Особенно должно быть обидно европейцам, которым приходится платить за собственную санкционную войну больше своих партнеров.

    «В целом, задумки Запада о том, что экономика нашей страны рухнет, стоит только ввести ограничения, оказались очень далеки от реальности. Запасы прочности у РФ оказались больше. И будем надеяться, что действия правительства, ЦБ и бизнеса сохранят устойчивость российской экономики и в следующем году», – заключает Артем Деев. 
     
     
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