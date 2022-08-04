Российская нефтянка удивила не только Запад

ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Переписывать прогнозы в сторону роста приходится не только западным банкам, но и российскому Минфину. Ведь даже несмотря на санкционный дисконт, бюджет получает сверхдоходы от продажи нефти.

ОПЕК+ мизерно увеличивает добычу нефти – с сентября всего на 100 тыс. баррелей в сутки. Это насмешка над желанием президента США Джо Байдена получить больше предложения нефти на мировом рынке и сбить цены на нефть. Зато такое решение ОПЕК+ играет на руку России: отсутствие нового предложения на рынке сохраняет незаменимость российской сырой нефти.

В это время Евросоюз пытается делать хорошую мину при плохой игре: он показывает, что крайне недоволен двуличием своих импортеров, которые покупают «токсичную» российскую нефть в смеси с нефтью другого происхождения. Речь идет о лазейке, которая позволяет обходить нефтяное эмбарго. Российскую нефть (49%) смешивают с 51% другой нефти и получается так называемая латвийская смесь, или индийская, или арабская смесь. Суть в том, что в документах российская нефть не значится, а фигурирует происхождение нефти, чья доля больше половины, например, 51%.

Однако ЕС в официальном журнале указывает, что российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, тоже подпадает под эмбарго, а импортеры несут ответственность за его соблюдение.

ЕС считает, что европейские импортеры должны прописать в договоре купли-продажи пункт, что экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти. Однако это требование носит рекомендательный характер. И, по сути, прописывание нового пункта в договоре является лишь перекладыванием ответственности с европейцев на экспортеров.

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«Сейчас доля поставок российской нефти в Европу в смешанном виде составляет не более 10%. Очевидно, что история для нас не критична. К тому же это пока только рекомендации. Но пока в западном мире сложился консенсус, что на рынке сформировалась не очень устойчивая ситуация с предложением нефти, поэтому дополнительно ужесточать ограничения перед осенне-зимним отопительный сезоном неразумно. Наоборот, сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию. Например, Великобритания решила воздержаться от запрета страховать суда, перевозящие российскую нефть. Разговоры стран Большой семерки о том, чтобы установить потолок цен на российскую нефть, тоже остаются на уровне разговоров», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Когда в декабре заработает эмбарго, эта доля поставок российской нефти в качестве смеси, конечно, вырастет. Потому что российские экспортеры, несомненно, станут еще активней пользоваться этой лазейкой для обхода санкций. Будет ли Европа закрывать на это глаза или вместо рекомендаций не покупать российскую нефть в составе смеси перейдет к тотальному контролю и наказанию?

«Все будет зависеть от того, насколько сложная ситуация будет на мировом рынке с точки зрения предложения. Пока мы видим, что несмотря на все усилия Байдена и других западных лидеров, предложение на рынке сильно не увеличивается. Последнее решение ОПЕК (о росте добычи всего на 100 тыс. баррелей в сутки с сентября) говорит об очень скромных возможностях членов по наращиванию добычи. В основе такого решения лежит банальная проблема нехватки свободных добычных мощностей. Чтобы раскачать нефтедобычу, необходимы инвестиции и время», – поясняет Громов.

Во-вторых, ожидания снятия санкций с Ирана не оправдались, ситуация здесь снова зашла в тупик. В-третьих, не наблюдается увеличения доли венесуэльской нефти на рынке. «Наконец, самое главное, американские сланцевики тоже не могут по совокупности причин нарастить добычу нефти, как того требует рынок», – отмечает собеседник.

«Дальнейшие санкции против России могут еще сильней раскачать мировой нефтяной рынок, цены на нефть и на сопутствующие энергоносители, а далее – на все и вся. Потому что цены на нефть лежат в основе всей мировой экономики, это ее кровь»,

– говорит Громов. Поэтому ЕС вряд ли будет идти на ужесточение санкций в ближайшие как минимум два-три месяца.

Тем временем западные эксперты указывают, что несмотря на санкции, Россия с легкостью смогла перенаправить свою нефть с европейского на азиатские рынки. Такой вывод, например, делают аналитики JPMorgan на основе того, что добыча нефти в России уже вышла на уровень до падения после начала спецоперации на Украине. А в третьем квартале западные эксперты вообще ждут роста добычи нефти в России. Это сильно расходится с ожиданиями аналитиков JPMorgan, которые были весной. Тогда они были уверены, что Россию ждет падение добычи на 3 млн баррелей в сутки. Но теперь они признают, что ошиблись. Добыча в России сохраняется на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

«В России действительно восстановилась добыча, и в третьем квартале будет ее рост относительно третьего квартала 2021 года. Однако надо понимать, что реальное эмбарго ЕС на поставки российской нефти начнет действовать только 5 декабря. Сейчас действует переходный период, поэтому европейские трейдеры спокойно закупают российскую нефть и нефтепродукты (дизель), если не могут заместить альтернативными источниками. Экспорт в Европу нашей нефти и нефтепродуктов вырос относительно показателей в марте и апреле», – рассказывает Громов.

«Весной никто из экспертов не предполагал, что российская нефтянка будет так успешно сопротивляться ограничениям спустя всего пять месяцев после начала специальной военной операции на Украине»,

– напоминает эксперт.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов говорил о снижении добычи нефти по итогам 2022 года на 17% в случае отказа от нее европейцев. Однако потом оценки начали улучшаться. Уже через месяц вице-премьер Александр Новак заговорил о падении добычи нефти в России на 5–8% – с 524 млн до 480–500 млн тонн в этом году.

Теперь оценки намного лучше. Громов ждет, что добыча нефти в России в 2022 году вообще не упадет: она либо окажется на уровне прошлого года, либо даже немного вырастет.

«С учетом мировых цен на нефть, которые значительно выше прошлого года, доходы России даже с учетом санкционного дисконта окажутся больше. В целом 2022 год для российского ТЭК окажется удачным», – говорит собеседник.

Так, за семь месяцев этого года средняя цена на Urals сложилась в размере 83,27 долларов за баррель против 64,68 долларов за баррель за аналогичный период прошлого года. Рост составил 30% – и это с учетом дисконта к цене из-за санкций. Согласно статистике Минфина, еще в апреле российский бюджет вдвое увеличил поступления от нефтегазовой отрасли по сравнению с апрелем прошлого года – до 1,8 трлн рублей. За первые пять месяцев года бюджет получил 5,7 трлн рублей нефтегазовых доходов (предварительные данные Минфина).

Каждый месяц бюджет получает также дополнительные нефтегазовые доходы (которые раньше шли в резервы). В июне они составили почти 400 млрд рублей, что больше прогнозов почти на 140 млрд рублей. В июле совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составил 285 млрд рублей, а в августе Минфин ждет 360 млрд рублей допдоходов. Все это объясняется ростом цен на нефть и на газ.

Когда Минфин готовил проект бюджета, он ожидал, что в этом году доходы от продажи нефти и газа составят 9,5 трлн рублей по сравнению с 9 трлн рублей в 2021 году. Однако теперь Минфин планирует положить в бюджет 10,4 трлн рублей по итогам года, то есть почти на триллион (900 млрд рублей) больше, чем изначально планировал, и на 1,4 трлн рублей больше, чем положил в бюджет в прошлом году.

Однако долгосрочные прогнозы не такие оптимистичные. Громов считает, что в полной мере Россия ощутит последствия нефтяного эмбарго ЕС в 2023 году. Тогда нас ждет реальное сокращение добычи и экспорта российской нефти и нефтепродуктов. «Однако падение экспорта и добычи будет не таким драматичным, как было бы, если бы эмбарго заработало с начала этого лета, а не с временным лагом в декабре 2022 года. Переходный период европейцы предоставили не только для своих компаний, но и для российских. У нас тоже есть полгода, чтобы перенастроить свои логистические цепочки. Мы не сидим сложа руки, и для нас ситуация 2023 года не будет шоком, отрасль к ней активно готовится», – говорит Громов.

Россия сможет перенаправить основной объем российской нефти на другие рынки. В этом уверены и западные экономисты. Россия уже показала резкий рост поставок нефти в Индию, и ведутся переговоры об удвоении поставок снова. Также обсуждает увеличение поставок с китайскими компаниями, хотя Китай уже является самым крупным покупателем российского черного золота.

Немного хуже обстоит ситуация с нефтепродуктами, потому что такие объемы нефтепродуктов, которые Россия поставляла в Европу, будет сложно продать на другие рынки из-за банального отсутствия рыночных ниш, указывает Громов. Поэтому по нефтепродуктам эксперт ждет большей просадки, чем по нефти. Между тем Минфин ждет снижения нефтегазовых поступлений не только в 2023 году, но вообще в следующие три года: в 2023 году бюджет получит 9,1 трлн рублей, в 2024 году – 8,4 трлн рублей, в 2025 году – 7,8 трлн рублей.