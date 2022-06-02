Европа признала бессилие перед российской нефтью

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2 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:36  |  vz.ru
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Газпром завершил перевод Европы на рубли

Газпром празднует рублевую победу в Европе Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Определился список европейских компаний, которые отказались от предложенного Россией варианта оплаты газовых поставок. Переходить на рубли не стали шесть компаний и по сути пять стран ЕС. Сроки оплаты подошли к концу. Значит, можно констатировать, что большинство европейцев все-таки приняли новые правила игры от России. Кто потеряет от этой истории, а кто, наоборот, сможет на этом заработать? Подробности...
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Как использовать слитые в Сеть данные на сотрудников СБУ

В обнародованном досье есть пометки о наркомании или о принадлежности к свингерам
Хакеры слили в Сеть данные 700 человек, которые, предположительно, служат в СБУ. В досье фигурируют фото, домашние адреса и телефоны людей в разных чинах – от генерала до лейтенанта. Возле некоторых имен есть пометки о наркомании, пристрастности к азартным играм и о принадлежности к ЛГБТ. Зачем украинским спецслужбам могли понадобиться люди с низкой социальной ответственностью, и как слитые данные можно обернуть против СБУ? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Для борьбы с украинскими диверсантами есть проверенный метод

Так выглядит место теракта возле «дома Балицкого» Гражданская администрация Запорожской области/ТАСС
Теракт в Мелитополе, направленный якобы против члена временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, вновь привлек внимание к активности украинских диверсионных групп. Насколько серьезна эта угроза, как реагирует на нее местное население – и каким образом с ней можно бороться? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Болонской системе вреда больше, чем пользы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы. Подробности...
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Властям Украины нужны американские ракеты для запугивания мирных людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора. Подробности...
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Если Германия вооружается – она готовится к нападению

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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    Европа признала бессилие перед российской нефтью

    Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти
    		   2 июня 2022, 21:40
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что санкции против России и ситуация с поставками российских энергоресурсов привели к «парадоксальному результату, когда доходы Кремля как бы не снижаются».

    По его словам, «это происходит прежде всего из-за роста цен», в связи с чем санкции не имеют «значительного воздействия на финансы России». Кроме того, он признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».

    Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung также отмечает, что «в результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами». Потому что Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба». Большой недостаток этого эмбарго, по мнению немецкого издания, состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход от экспорта. Вероятный рост цен на рынке «в худшем случае» даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов. «Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС», – резюмирует FAZ.

    Ранее ЕС, спустя два месяца тяжелых согласований, смог провести только частичное эмбарго на поставки нефти из России. По сути, речи об эмбарго уже не идет, ведь это означает полный запрет. ЕС же запрещает только морские поставки нефти, а по трубопроводу «Дружба» нефть из России продолжит поступать.

    Запрет же морских перевозок не лишит Европу полностью российской нефти. Но часть объемов станет нелегальной. России уже и так приходилось пользоваться «серыми» схемами для продажи своей нефти в Европе. Официально токсичной она стала только сейчас, но уже ранее многие европейские трейдеры стали бояться закупать российскую нефть официально из-за страха «потерять лицо». Но неофициально сделки продолжали совершаться.

    «В апреле средний объем экспорта российской нефти составил 7,2 млн баррелей в сутки, что всего на 0,4 млн меньше средних 7,58 млн в феврале, до начала конфликта на Украине. Экспорт нефтепродуктов упал за апрель лишь на 652 тыс. баррелей в сутки, согласно данным об отгрузке нефти на океанские танкеры в экспортных терминалах», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко.

    Эксперты говорят о двух вероятных серых схемах, которые Россия уже использует – и, скорее всего, продолжит применять дальше.

    Первая: танкер в Балтийском море отключает транспондер и идет в российский порт Усть-Луга или Приморск никем не замеченный. Там он загружает российскую нефть и уходит обратно в море, где его ждет более крупный танкер, куда перегружается российская нефть. Далее танкер-челнок возвращается в первоначальную свою точку и включает транспондер, то есть он снова появляется на радарах. Официально этот танкер никуда не уходил, а так и стоял в этой точке.  

    Вторая схема: танкер не скрывается, когда заходит в российский порт и когда выходит из него с российской нефтью. Он делает это с включенным транспондером, его передвижения можно отследить на специализированных сайтах. Однако этот танкер ходит без указания конкретного пункта назначения. Это значит, что невозможно отследить куда придет этот танкер с российской нефтью. А прийти он может легко в европейский порт и любой другой. Дело здесь в том, что танкер отключает транспондер, когда находится в открытом море. Для того, чтобы незамеченным подойти к более большому танкеру и перегрузить на него российскую нефть. Там эта нефть будет смешана с другой нефтью или будут проведены другие манипуляции. Но суть в том, что по бумагам на борту этого большого танкера будет уже не российская нефть.

    Число российских нефтяных танкеров, которые отключают транспондеры автоматической системы идентификации, увеличилось в три раза с начала военной операции России на Украине

    и введения против Москвы масштабных санкций, сообщает британская газета «Дейли телеграф» со ссылкой на данные аналитической компании рынка морских перевозок Windward. По ее информации, число российских танкеров, отключающих транспондеры, чтобы избежать задержания, составляет более шести в день. Это значит, что часть российской нефти продолжит поступать на европейский рынок, но под видом иной нефти.

    Не стоит забывать, что российская Urals продается с 30-процентным дисконтом к Brent, чего раньше не было. И желающие среди трейдеров купить российскую нефть подешевле, а продать ее по рыночной цене – точно найдутся. Это огромная прибавка в марже трейдеров. Конечные потребители – европейцы, конечно, вынуждены будут платить за нефть (любую) высокую рыночную цену, которая продолжит расти, в том числе из-за их собственного решения официально отказаться от нефти из России.

    Часть объемов российского черного золота будет перенаправлена на другие рынки. Собственно, этот процесс уже активно происходит. Москва с ходу нашла двух хороших покупателей – это Китай и Индия. Обе страны – фавориты по ожиданиям роста спроса на энергоресурсы. Для Индии еще крайне важным становится возможность приобрести нефть со скидкой, потому что любой рост цен для небогатых стран более опасен, в том числе социальными потрясениями. Для Китая цена тоже важна, потому что более дешевые энергоресурсы, чем у западных конкурентов, дают преимущество для китайской экономики, основанной на экспорте.

    Индия раньше покупала у России очень мало сырой нефти – всего 2-5%, или 12 млн баррелей за весь год. Но в последние месяцы закупки резко возросли. Уже в марте Индия купила почти столько же, сколько за весь прошлый год – 11 млн баррелей, в апреле почти в три раза больше – 27 млн баррелей, в мае – 21 млн баррелей российской нефти (данные аналитической компании Kpler). Китай уже давно покупает российскую нефть, но в этом году он также начал увеличивать объемы закупки. С марта по май Китай купил 14,5 млн баррелей. Это три раза больше, чем за тот же период 2021 года. Впрочем, ожидается, что спрос со стороны Китая вырастет еще больше, как только страна справится с очередной волной пандемии. А в Китае уже фиксируют снижение заболеваемости COVID-19 и снятие ограничений, что подстегнет рост спроса на нефть.

    «Большой объем российского экспорта нефти приходится на нефтетанкеры за счет спроса из Азии, в основном в Индию и Китай», – говорит Луцко. По состоянию на 26 мая, в танкерах и плавучих нефтехранилищах находилось около 57 млн баррелей нефти Urals и 7,3 млн баррелей нефти ВСТО (трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан») по сравнению с 19 млн баррелей Urals и 5,7 млн баррелей ВСТО на конец февраля, по данным Kpler.

    В итоге Россия не только продолжает хорошо зарабатывать на экспорте нефти и газа, несмотря на все сложности, но еще и увеличила свой заработок.

    «Приток экспортной выручки в Россию увеличился до 1,7-2 млрд долларов в день, из которых 56% приходится на выручку от нефти (43%) и газа (13%)»,

    – отмечает Искандер Луцко.

    Эксперт Немецкого института по международным отношениям и безопасности Янис Клюге посчитал, что поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов выросли в полтора раза. В апреле 2022 года российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд и составили 1,8 трлн рублей по сравнению с 1,2 трлн рублей в марте (тогда это тоже был рекорд). За четыре месяца этого года бюджет РФ уже получил 50% от запланированного дохода от поставок нефти и газа в этом году (9,5 трлн рублей). Это значит, что в 2022 году российский бюджет готовится получить нефтегазовых доходов существенно больше, чем планировал.

    Безвыходность ситуации в том, что любой официальный удар по российской нефти приводит к росту цен на мировых рынках. Это означает рост доходов России даже при условии сохранения 30-процентной скидки при продаже нефти марки Urals. В этом состоит главный парадокс, который начал доходить до ЕС: чем больше ограничений для российской нефти, тем это может быть лучше для доходов России. Портал Oil Price назвал сложившуюся ситуацию классической «уловкой 22», когда действия Запада, пытающегося наказать Россию и не допустить ее нефть на рынок, приводят к тому, что Россия получает выгоду от увеличения нефтяных доходов. «Изменение цены на нефть на один рубль эквивалентно изменению нефтегазовых доходов на 0,9 млрд долларов, динамики ВВП – на 0,1%», – отмечает Искандер Луцко. Иными словами, рост цены на нефть на один рубль приносит России доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%. 

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