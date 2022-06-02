Европа признала бессилие перед российской нефтью

Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что санкции против России и ситуация с поставками российских энергоресурсов привели к «парадоксальному результату, когда доходы Кремля как бы не снижаются».

По его словам, «это происходит прежде всего из-за роста цен», в связи с чем санкции не имеют «значительного воздействия на финансы России». Кроме того, он признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung также отмечает, что «в результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами». Потому что Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба». Большой недостаток этого эмбарго, по мнению немецкого издания, состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход от экспорта. Вероятный рост цен на рынке «в худшем случае» даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов. «Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС», – резюмирует FAZ.

Ранее ЕС, спустя два месяца тяжелых согласований, смог провести только частичное эмбарго на поставки нефти из России. По сути, речи об эмбарго уже не идет, ведь это означает полный запрет. ЕС же запрещает только морские поставки нефти, а по трубопроводу «Дружба» нефть из России продолжит поступать.

Запрет же морских перевозок не лишит Европу полностью российской нефти. Но часть объемов станет нелегальной. России уже и так приходилось пользоваться «серыми» схемами для продажи своей нефти в Европе. Официально токсичной она стала только сейчас, но уже ранее многие европейские трейдеры стали бояться закупать российскую нефть официально из-за страха «потерять лицо». Но неофициально сделки продолжали совершаться.

«В апреле средний объем экспорта российской нефти составил 7,2 млн баррелей в сутки, что всего на 0,4 млн меньше средних 7,58 млн в феврале, до начала конфликта на Украине. Экспорт нефтепродуктов упал за апрель лишь на 652 тыс. баррелей в сутки, согласно данным об отгрузке нефти на океанские танкеры в экспортных терминалах», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко.

Эксперты говорят о двух вероятных серых схемах, которые Россия уже использует – и, скорее всего, продолжит применять дальше.

Первая: танкер в Балтийском море отключает транспондер и идет в российский порт Усть-Луга или Приморск никем не замеченный. Там он загружает российскую нефть и уходит обратно в море, где его ждет более крупный танкер, куда перегружается российская нефть. Далее танкер-челнок возвращается в первоначальную свою точку и включает транспондер, то есть он снова появляется на радарах. Официально этот танкер никуда не уходил, а так и стоял в этой точке.

Вторая схема: танкер не скрывается, когда заходит в российский порт и когда выходит из него с российской нефтью. Он делает это с включенным транспондером, его передвижения можно отследить на специализированных сайтах. Однако этот танкер ходит без указания конкретного пункта назначения. Это значит, что невозможно отследить куда придет этот танкер с российской нефтью. А прийти он может легко в европейский порт и любой другой. Дело здесь в том, что танкер отключает транспондер, когда находится в открытом море. Для того, чтобы незамеченным подойти к более большому танкеру и перегрузить на него российскую нефть. Там эта нефть будет смешана с другой нефтью или будут проведены другие манипуляции. Но суть в том, что по бумагам на борту этого большого танкера будет уже не российская нефть.

Число российских нефтяных танкеров, которые отключают транспондеры автоматической системы идентификации, увеличилось в три раза с начала военной операции России на Украине

и введения против Москвы масштабных санкций, сообщает британская газета «Дейли телеграф» со ссылкой на данные аналитической компании рынка морских перевозок Windward. По ее информации, число российских танкеров, отключающих транспондеры, чтобы избежать задержания, составляет более шести в день. Это значит, что часть российской нефти продолжит поступать на европейский рынок, но под видом иной нефти.

Не стоит забывать, что российская Urals продается с 30-процентным дисконтом к Brent, чего раньше не было. И желающие среди трейдеров купить российскую нефть подешевле, а продать ее по рыночной цене – точно найдутся. Это огромная прибавка в марже трейдеров. Конечные потребители – европейцы, конечно, вынуждены будут платить за нефть (любую) высокую рыночную цену, которая продолжит расти, в том числе из-за их собственного решения официально отказаться от нефти из России.

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Часть объемов российского черного золота будет перенаправлена на другие рынки. Собственно, этот процесс уже активно происходит. Москва с ходу нашла двух хороших покупателей – это Китай и Индия. Обе страны – фавориты по ожиданиям роста спроса на энергоресурсы. Для Индии еще крайне важным становится возможность приобрести нефть со скидкой, потому что любой рост цен для небогатых стран более опасен, в том числе социальными потрясениями. Для Китая цена тоже важна, потому что более дешевые энергоресурсы, чем у западных конкурентов, дают преимущество для китайской экономики, основанной на экспорте.

Индия раньше покупала у России очень мало сырой нефти – всего 2-5%, или 12 млн баррелей за весь год. Но в последние месяцы закупки резко возросли. Уже в марте Индия купила почти столько же, сколько за весь прошлый год – 11 млн баррелей, в апреле почти в три раза больше – 27 млн баррелей, в мае – 21 млн баррелей российской нефти (данные аналитической компании Kpler). Китай уже давно покупает российскую нефть, но в этом году он также начал увеличивать объемы закупки. С марта по май Китай купил 14,5 млн баррелей. Это три раза больше, чем за тот же период 2021 года. Впрочем, ожидается, что спрос со стороны Китая вырастет еще больше, как только страна справится с очередной волной пандемии. А в Китае уже фиксируют снижение заболеваемости COVID-19 и снятие ограничений, что подстегнет рост спроса на нефть.

«Большой объем российского экспорта нефти приходится на нефтетанкеры за счет спроса из Азии, в основном в Индию и Китай», – говорит Луцко. По состоянию на 26 мая, в танкерах и плавучих нефтехранилищах находилось около 57 млн баррелей нефти Urals и 7,3 млн баррелей нефти ВСТО (трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан») по сравнению с 19 млн баррелей Urals и 5,7 млн баррелей ВСТО на конец февраля, по данным Kpler.

В итоге Россия не только продолжает хорошо зарабатывать на экспорте нефти и газа, несмотря на все сложности, но еще и увеличила свой заработок.

«Приток экспортной выручки в Россию увеличился до 1,7-2 млрд долларов в день, из которых 56% приходится на выручку от нефти (43%) и газа (13%)»,

– отмечает Искандер Луцко.

Эксперт Немецкого института по международным отношениям и безопасности Янис Клюге посчитал, что поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов выросли в полтора раза. В апреле 2022 года российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд и составили 1,8 трлн рублей по сравнению с 1,2 трлн рублей в марте (тогда это тоже был рекорд). За четыре месяца этого года бюджет РФ уже получил 50% от запланированного дохода от поставок нефти и газа в этом году (9,5 трлн рублей). Это значит, что в 2022 году российский бюджет готовится получить нефтегазовых доходов существенно больше, чем планировал.

Безвыходность ситуации в том, что любой официальный удар по российской нефти приводит к росту цен на мировых рынках. Это означает рост доходов России даже при условии сохранения 30-процентной скидки при продаже нефти марки Urals. В этом состоит главный парадокс, который начал доходить до ЕС: чем больше ограничений для российской нефти, тем это может быть лучше для доходов России. Портал Oil Price назвал сложившуюся ситуацию классической «уловкой 22», когда действия Запада, пытающегося наказать Россию и не допустить ее нефть на рынок, приводят к тому, что Россия получает выгоду от увеличения нефтяных доходов. «Изменение цены на нефть на один рубль эквивалентно изменению нефтегазовых доходов на 0,9 млрд долларов, динамики ВВП – на 0,1%», – отмечает Искандер Луцко. Иными словами, рост цены на нефть на один рубль приносит России доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.

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