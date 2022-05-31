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31 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

Венгрия довела Еврокомиссию до компромиссного варианта по эмбарго Егор Еремов/РИА Новости
Еврокомиссия дала слабину. Она так сильно хочет ввести нефтяное эмбарго, что спустя два месяца безрезультатных согласований подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.  Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

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Когда у Украины закончится боевая авиация

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Польша берет на себя функции властей Украины

В Варшаве предлагают аккумулировать у себя все предназначенные Украине деньги Artur Widak/Global Look Press
Предназначенные Киеву финансовые потоки из других стран должны аккумулироваться в Варшаве, заявили в польском правительстве. Не в Киеве, а в Варшаве должен размещаться и «центр по восстановлению Украины». Кроме того, Польша отказывается впредь бесплатно снабжать Украину топливом. Украинцев лишили даже права на бесплатный проезд в варшавском транспорте. Почему Польша решила распоряжаться украинскими деньгами? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Венгрия довела Европу до компромисса по российской нефти

    Венгрия довела Еврокомиссию до компромиссного варианта по эмбарго
    		   31 мая 2022, 08:36
    Фото: Егор Еремов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Еврокомиссия дала слабину. Она так сильно хочет ввести нефтяное эмбарго, что спустя два месяца безрезультатных согласований подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.

    Еврокомиссия не оставляет надежду, что заминка с введением нефтяного эмбарго – лишь временное явление. Хотя члены ЕС не могут согласовать его уже более чем два месяца. Изначально нефтяное эмбарго должно было стать частью пятого пакета санкций, но тогда дело ограничилось запретом на поставки угля с отсрочкой до 10 августа этого года. Потом месяц согласовывался шестой пакет санкций. Однако сломить позицию Венгрии, которая голосует против, Европа не смогла.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сомневается, что и на этот раз – на саммите 30–31 мая удастся согласовать шестой пакет санкций против России, куда входит эмбарго. И все же она уверена, что потом будет возможность сделать это. По ее словам, все вопросы решены, кроме одного – это трубопроводная нефть, по которой продолжаются дискуссии.

    Западные СМИ уверяют, что ЕК решила пойти на компромисс и направила странам ЕС проект частичного эмбарго на российскую нефть. Новый план предполагает, что поставки российской нефти по морю прекращаются через шесть месяцев, поставки нефтепродуктов из России – через восемь месяцев. А вот поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» ЕК готова сохранить. Только реэкспорт нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие страны ЕС или третьи страны будет каким-то образом ограничен.

    Любопытно, что изначально сама Венгрия предлагала Европе очень похожий вариант: вводите эмбарго на морские поставки нефти из России, но сохраните трубопроводные поставки. Однако раньше Брюссель на такой вариант даже не обращал внимания.

    Если бы не Венгрия, то вопрос с эмбарго был давно решен. Венгрия – одна из тех стран, кто «сидит» на нефтепроводе «Дружба». Выхода к морю у нее нет, поэтому альтернативную нефть можно получить только морским путем. Кроме того, местные НПЗ заточены именно под российскую тяжелую нефть, и для перехода на другое топливо требуется недешевая модернизация завода и время. Если запретить российскую нефть, то страна останется без нефти и бензина, что экономика просто не переживет. Неудивительно, что Будапешт против эмбарго.

    Точнее, Венгрия готова пойти на него, но выставила свои финансовые условия. Во-первых, она потребовала от ЕС около 750 млн евро для модернизации и перевода своих нефтеперерабатывающих заводов на альтернативную нефть, а также на расширение нефтепровода, доставляющего нефть в Венгрию из Хорватии. Во-вторых, Венгрия потребовала от ЕК компенсации от потери для ее экономики за отказ от российской нефти в размере 18 млрд евро. Именно в эту сумму страна оценивает эффект от поставок российской нефти.

    Еврокомиссия со своей стороны пообещала финансовую поддержку Венгрии, а также Чехии и Словакии, которые также получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба». Однако Брюссель предлагает смешную сумму – всего 2 млрд евро, поделенные на все три страны. Венгрия на такое, конечно, не согласна. Поэтому в ночь на 25 мая она ввела режим чрезвычайного положения.

    «Конечно, такой вариант нельзя назвать полноценным эмбарго. Эмбарго – это когда вообще не торгуете с какой-то страной. А здесь получается, что ЕС отказывается не от самой нефти из России, а от конкретного маршрута доставки этой нефти. Но по-другому они просто не могут согласовать. Венгрия принципиально против»,

    – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Всего Россия экспортирует 220 млн тонн нефти. «Из них по нефтепроводу «Дружба» идет 35–45 млн тонн в год. Еще 80 млн тонн суммарно идет в восточном направлении. На морские перевозки в западном направлении остается 90–100 млн тонн. По «Дружбе» можно качать больше, потому что нефтепровод стоит недозагруженный. Но все объемы, которые мы экспортируем морем в западном направлении, поменять на «Дружбу» точно невозможно», – говорит эксперт ФНЭБ.

    «Дружба» приходит в Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию. И эти страны в теории могут стать хабами для захода российской нефти в Европу.

    «Например, Польша могла бы покупать больше трубопроводной нефти из России, грузить ее в Гданьске и отправлять дальше морским транспортом. Или можно развозить нефть по соседним странам с помощью железной дороги. Германия может загрузить российской нефтью почти все свои перерабатывающие заводы. Однако пойдут ли страны на это – будет зависеть от политической воли руководства этих стран», – говорит Юшков. Варшава, конечно, побоится, что ей начнут вменять в вину за продолжение покупки российской нефти, хотя сейчас она продолжает это делать.  

    Загрузка на полную нефтеперерабатывающих заводов российской нефтью из «Дружбы» может оказаться крайне выгодной затеей. Во-первых, в теории можно будет продавать часть полученных нефтепродуктов соседям. Во-вторых, российская нефть продается с дисконтом в 30% к мировым ценам.

    «Это значит, что НПЗ, которые продолжат работать на российской нефти, окажутся более рентабельными и конкурентоспособными, чем заводы в соседних странах, которые будут вынуждены покупать альтернативную нефть по рыночной цене. Первые НПЗ будут максимально заполнены, а соседние заводы снизят переработку»,

    – указывает собеседник. Дальше – больше: цены на бензин в странах, которые продолжат покупать российскую нефть по трубопроводу, в итоге будут расти не так резко и быстро, как у соседей. Логистика подорожает опять же мягче, что в конечном счете скажется на общем уровне инфляции, которая стала проблемой для развитых стран. 

    Однако пока не ясно, какие именно ограничения будут введены при половинчатом эмбарго на трубопроводные поставки. Всем пяти странам, куда приходит «Дружба», запретят реэкспорт нефти или нет? Коснутся ли ограничения реэкспорта нефтепродуктов? Запретят ли доставку нефти из трубы или нефтепродуктов, сделанных из российской трубопроводной нефти, по железной дороге?

    Но в целом речь идет о том, что сам нефтепровод «Дружба» может стать лазейкой для продолжения и увеличения объемов поставок российской нефти в Европу (при запрете поставок морским путем).

    «Думаю, Россия не будет отвечать на половинчатое эмбарго. Мы просто будем перестраивать морские потоки на азиатские рынки. Запрет на морские поставки в любом случае будет отсрочен.

    У России будет шесть-восемь месяцев, чтобы попытаться заполучить больше контрактов на экспорт в азиатские страны – в Индию, Китай, в Юго-Восточную Азию. Этот процесс уже частично происходит», – говорит Юшков.

    Так, активно покупать российскую нефть стала Индия. В апреле поставки выросли более чем на 300% по сравнению с мартом и продолжают расти дальше. Россия стала четвертым поставщиком нефти в Индию в апреле, тогда как еще в марте была на десятом месте. В мае ждут новых рекордов. Азия в целом в апреле впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, опередив Европу, сообщило Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. От Китая также ждут высокий спрос. В частности, он планирует взять на себя почти все отгрузки российской нефти сорта ESPO в мае.

    Половинчатое эмбарго ускорит процесс перенаправления Россией поставок нефти с Европы на Азию. «Если все объемы перенаправить не получится, то будем снижать добычу и экспорт. А это, в свою очередь, будет означать, что усугубится дефицит и цены будут расти. Благодаря этому Россия сможет в определенной степени компенсировать убытки, которые она получит от сокращения объемов добычи нефти. Ведь остальные объемы нефти будут продаваться по более высокой цене даже с учетом 30% скидки. Если мировая цена подрастет до 150–180 долларов, то российская нефть будет продаваться по 120–150 долларов за баррель», – заключает собеседник. 

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