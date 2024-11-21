В России решили запретить научную информацию о VPN-сервисах

Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

Tекст: Анастасия Куликова

«F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

«Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

«Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.