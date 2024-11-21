Путин выступил с обращением к гражданам России после применения дальнобойного оружия вглубь России

Эксперты: В России начинается Век семьи

Политолог Федорова: У российской молодежи появилась мода на семью

Tекст: Олег Исайченко

«Семья, материнство и детство – ключевые ценности нашего государства, общества и лично президента. Поддержка этих направлений – общенациональная задача. На этом фоне Минтруд опубликовал проект новой демографической стратегии России до 2036 года, главная задача которой – повышение уровня рождаемости и продолжительности жизни, а также укрепление статуса многодетной семьи», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Кроме того, с 1 января 2025 года начнет действовать новый нацпроект «Семья». Президент поставил задачу – к 2030 году снизить уровень бедности среди таких семей до 12%, а общий уровень – до 7%, на реализацию этих задач и будет направлен нацпроект. На его финансирование из федерального бюджета направят 18 трлн рублей до 2030 года. Он создает задел, чтобы многодетная семья стала нормой», – напомнил он.

«Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, которая была разработана по поручению президента, направлена на консолидацию усилий органов власти различных уровней, а также делового, научного и экспертного сообщества для продвижения в обществе традиционных семейных ценностей и повышения качества жизни», – пояснила Наталья Линдигрин, политолог, эксперт ЭИСИ.

По ее словам, целостное внимание России к институту семьи приведет к росту рождаемости, к постепенному решению демографической проблемы. «У нас уже отмечается положительная динамика основных медицинских и демографических показателей за период 2006–2023 годов. Кроме того, пропаганда и популяризация здорового образа жизни – это один из главных шагов к улучшению демографии», – добавила эксперт.

«Сохранение традиционных семейных ценностей считают важным 84% населения. При этом не менее 51% россиян заявляют, что традиционная российская ценность – это крепкая семья. Образ идеальной семьи содержательно наполнен, ему присущи традиционность, гармоничные взаимоотношения и благополучие. Большинство граждан считают, что семья должна быть многодетной», – детализировал Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Примечательно и то, что 62% россиян знают, что 2024 год – это Год семьи. Это свидетельство о том, что сама проблематика попадает в запрос общества», – добавил он.

«Год семьи произвел сдвиг в управленческом мышлении: регионы, администрации, общество стали чаще задумываться о том, что соцполитика должна быть направлена на семью. У нас возрождаются детские сады на производстве, комнаты матери и ребенка в вузах. У российской молодежи появилась мода на семью. Попытка посмотреть на семью комплексно увенчалась успехом», – подчеркнула Анна Федорова, политконсультант, эксперт ЭИСИ.

«В России не просто идет Год семьи, у нас начался Век семьи, с учетом всех стратегических задач и демографической ситуации. Работа Госдумы по этому направлению была связана с бюджетными средствами, которые выделялись через налоговые решения и субсидии», – добавил Павел Склянчук, политолог, член президиума межрегиональной общественной организации «Союз отцов».

«Льготная ипотека закончилась для всех, но для многодетных она продолжается. На фоне прогрессивной шкалы налогообложения был введен налоговый кэшбэк – как минимум 7% для примерно половины семей с двумя и более детьми. Президент установил единый статус многодетной семьи, и под это уже стали подтягиваться бюджетные средства», – продолжил он.

Важное новое направление демографической политики – это поддержка семей участников СВО вне зависимости от количества детей и возраста, отметила Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика». «Акценты сделаны также и на межпоколенческой связи, в этом проявился наш культурный код. Кроме того, молодежь НФ в формате волонтерства активно помогает семьям», – добавила она.

«Мы сейчас очень четко видим разницу между тем обществом, где действительно есть и поддерживаются традиционные семейные ценности, и тем, где этого нет», – отметила Мария Афонина, проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия страна возможностей».

Она напомнила, что в 2022 году Путин поддержал инициативу о создании конкурса для семей «Это у нас семейное». «Также для объединения и укрепления семей у нас работают проекты «Сенежа»: семейная мастерская, программы «Женщина-лидер», «Север и Дальний Восток», программа отпуска мобилизованных СВО, проект «Всей семьей», – перечислила она.