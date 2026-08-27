Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.8 комментариев
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с главой ФМБА
Песков анонсировал рабочую встречу Путина с руководителем ФМБА Скворцовой
В четверг президент России будет работать в Кремле, где проведет личную встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Российский лидер работает в четверг на территории Кремля, передает РИА «Новости».
В графике главы государства запланированы различные мероприятия, включая непубличные контакты.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам планы президента. «Сегодня он встретится с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой», – сказал пресс-секретарь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства.
Ранее руководитель ФМБА сообщила о готовности одной из онковакцин к применению.