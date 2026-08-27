Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с главой ФМБА

Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе

Tекст: Мария Иванова

В результате нанесенного в ночь на четверг массированного удара в Киеве и Киевской области поражены цех по сборке БПЛА, в том числе задействованный для производства барражирующих боеприпасов «Хорнет», говорится в канале Max Минобороны.

Также удар пришелся по транспортно-логистическому центру «Киев» (Офисно-складской комплекс «Сан-Парк»), который является крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.

Поражен офисно-логистический комплекс «Александровский» в Борисполе, он был крупнейшим центром хранения двойного назначения, где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

В то же время городах Запорожье и Кривой Рог удары были нанесены по металлургическим комбинатам, являющимся одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.

В Кременчуге Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий доставку ГСМ для ВСУ.

В городе Ильичевка Одесской области поражен цех по сборке беспилотников и цех по производству селитры для обеспечения ВСУ.

В портах «Одесса» и «Черноморск» уничтожены 24 хранилища с имуществом военного назначения.

В порту «Рени» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения и ГСМ.

Напомним, в ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины.

Комментируя этот удар, в Минобороны отметили, что «Герани ночью отработали мощно».

Видео последствий ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.