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    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    22 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    19 комментариев
    2 марта 2025, 15:25 • Новости дня

    Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

    Путин направил поздравление Гунбе по случаю избрания президентом Абхазии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что его победа свидетельствует о поддержке абхазскими гражданами курса на стабильность и развитие, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», – отметил Путин в своем поздравлении.

    Также в сообщении Кремля подчеркивается, что Путин рассчитывает на дальнейшее укрепление дружественных и союзнических отношений между Россией и Абхазией на благо народов обеих стран, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии, набрав 57% голосов избирателей, а международные наблюдатели указали на прозрачность проведенного голосования.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами

    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами и поручил следить за поддержкой участников СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

    На встрече с Кобзевым он подчеркнул, что все проблемы участников СВО должны находиться под личным контролем. «И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Губернатор Кобзев заверил, что понимает важность данной задачи и будет следовать указаниям президента. «Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», – ответил он.

    Кроме того, Путин поддержал инициативу присвоения имен Героев России улицам и школам в Иркутской области. На встрече с Кобзевым в Кремле обсуждались планы назвать школу, сквер и улицу именем погибшего в Мариуполе Героя России Эдуарда Дьяконова. Кобзев сообщил, что в области четыре Героя РФ, и подчеркнул важность этой практики.

    Путин согласился с этой инициативой, отметив, что героев нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем. «Обязательно, чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили», – отметил президент.

    Президент уже называл бойцов СВО своими ребятами в ходе встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    Он выразил благодарность главе региона за помощь военным, сказав: «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку».

    В День защитника Отечества Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав, уделив особое внимание участникам специальной военной операции в своем обращении.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    28 февраля 2025, 11:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю, кроме того, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным ФОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 81%, что на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущей неделей. Также 82% респондентов считают, что президент эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса, что на три процентных пункта выше, чем ранее. При этом 57% опрошенных уверены, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что также выше на один процентный пункт по сравнению с предыдущими данными.

    Поддержка политических партий среди россиян распределилась следующим образом: «Единая Россия» получила 47% одобрения (увеличение на три процентных пункта), КПРФ получила 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия – За правду» – 3% и «Новые люди» – 3%, что на один процентный пункт выше предыдущего замера.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В середине февраля отмечалось, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    1 марта 2025, 02:40 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    @ KremlinRussia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

    Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российский лидер оказался под давлением из-за расследований, инициированных Демократической партией, касающихся предполагаемых связей Трампа с Россией.

    «Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией)», – заявил Трамп.

    Расследование о связях Трампа с Россией проводилось спецпрокурором Робертом Мюллером в 2017–2019 годах. Результаты расследования не выявили доказательств сговора между Трампом и Москвой, однако демократы продолжали обвинять экс-президента США в тайных договоренностях с Кремлем.

    Трамп также заявил, что предыдущие администрации США не могли добиться уважения от Москвы. «Они не уважали Байдена и Обаму. Меня они уважают,» – отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в якобы вмешательстве РФ в американские выборы и заявил, что Москва не вмешивается в них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, после скандала в Белом доме, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

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    27 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию.

    По ее словам, Эрдоган подчеркнул, что считает Путина своим большим другом, передает ТАСС. Заявление было сделано после встречи, на которой Матвиенко передала устное послание от президента России.

    Матвиенко добавила, что встреча с Эрдоганом была очень содержательной. Она отметила, что у лидеров России и Турции действительно сложились хорошие личные отношения, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах. «Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений, особенно в сфере энергетики», – добавила спикер.

    Матвиенко подчеркнула, что отношения между лидерами способствуют расширению сотрудничества между Россией и Турцией на уровне стратегического партнерства. Это включает в себя взаимодействие в энергетической сфере.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    1 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет

    Лидер КНДР передал через Ли Хи Ена боевой привет Путину на встрече в Москве

    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи, прошедшей 27 февраля в Москве.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 27 февраля член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. По данным ЦТАК, встреча прошла в дружественной и товарищеской атмосфере.

    «Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», – передает ЦТАК.

    В ходе встречи президент Путин выразил благодарность КНДР за поддержку России. Он отметил, что между двумя странами существуют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». Путин также подчеркнул, что 2024 год стал историческим в двусторонних отношениях, так как в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Как сообщает ЦТАК, во время встречи Путин передал свои теплые слова и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Ли Хи Ена в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейское Минобороны заявило о готовности реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, включая участие стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.

    Ким Чен Ын выразил поддержку действиям России и заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине.

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    1 марта 2025, 23:44 • Новости дня
    Макрон допустил возможность диалога с Путиным

    Макрон не исключил диалога с Путиным, ожидая стабилизации ситуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности возобновления диалога с Владимиром Путиным, отметив, что это может произойти при стабилизации ситуации.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность возобновления диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Макрон сделал это заявление в интервью французским воскресным газетам, подчеркнув, что «ничто не исключено» и разговор с Путиным может состояться в подходящий момент.

    Издание Le Parisien Dimanche отметило, что, по мнению Макрона, контакты с Путиным могут быть осуществлены, когда ситуация стабилизируется. Однако конкретные детали, что именно подразумевается под стабилизацией, не были уточнены.

    Ранее, 24 февраля, Макрон заявил о наличии всех оснований для возобновления диалога с Путиным. Он также выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по налаживанию контактов с российским руководством.

    В дополнение к этому, 18 февраля в интервью региональной прессе Франции Макрон говорил о своей готовности контактировать с Путиным, если это будет полезно для решения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Макрон также призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая наличие хороших причин для этого. Накануне поездки в США Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

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    28 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Путин утвердил ратификацию конвенции по морскому навигационному оборудованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции, регулирующей международное сотрудничество в сфере морского навигационного оборудования.

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщается в ТАСС. Соответствующий закон, принятый Государственной думой, уже опубликован.

    В декабре 2024 года правительство РФ внесло конвенцию на ратификацию в Государственную думу. Конвенция направлена на объединение усилий различных структур, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морского навигационного оборудования. Научно-экспертный совет Морской коллегии при правительстве рекомендовал скорейшую ратификацию.

    В пояснительной записке указано, что участие России в этой организации позволит избежать внесения поправок в конвенцию без учета российских интересов. На ближайшей генеральной ассамблее конвенции могут быть приняты обязательные для всех государств-членов поправки, что подчеркивает важность своевременной ратификации.

    Документ отмечает, что затягивание процесса ратификации создает предпосылки для потери влияния России при внесении изменений в конвенцию, поскольку поправки могут быть приняты без участия нашей страны.

    Бэкграунд (859 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецназа ВМФ и депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что принципы международного морского права оказались под угрозой из-за планов НАТО контролировать суда вне территориальных вод Балтики. Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер с российскими нефтепродуктами, что на Западе объясняют подозрением в причастности к повреждению электрокабеля на дне Балтийского моря. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов для использования европейских водных путей в военных целях.

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    27 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в рамках визита Ли Хи Ена в Москву состоялась встреча с Владимиром Путиным. Ли Хи Ен посетил Кремль для переговоров, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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    28 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Кобзев передал Путину скульптуру бойца спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту России Владимиру Путину скульптуру бойца спецоперации, изготовленную в честь Эдуарда Дьяконова, погибшего в Мариуполе.

    Кобзев передал президенту России Владимиру Путину статуэтку в виде бойца спецоперации, выполненную по заказу матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова, передает РИА «Новости». Дьяконов накрыл своим телом гранату, тем самым спасая жизни восьми сослуживцев.

    Во время встречи в Кремле Кобзев отметил, что в Иркутской области четыре участника спецоперации удостоены звания Героя Российской Федерации, а 1,7 тыс. человек награждены орденами Мужества и медалями. Губернатор подчеркнул, что статуэтка, переданная президенту, символизирует благодарность и уважение к подвигу Дьяконова.

    Кобзев также сообщил, что постоянно находится в контакте с матерью Дьяконова Ольгой Николаевной, которая активно участвует в общественной деятельности в регионе. Он добавил, что в Мариуполе открыт памятник герою, а в Иркутске планируют создать сквер и назвать школу и улицу в его честь.

    До этого Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны. Глава государства выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к Кобзеву.

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    27 февраля 2025, 18:41 • Новости дня
    Путин поздравил лауреатов премии «Знание»

    Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам церемонии вручения премии «Знание», подчеркнув важность наставничества и патриотического воспитания.

    Письмо зачитала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, говорится в Telegram-канале общества «Знание». Президент отметил историческую значимость просветительского движения в России и выразил надежду, что традиции подвижнического труда будут продолжаться.

    Глава государства подчеркнул важность наставничества и воспитания подрастающих поколений на основе высоких идеалов патриотизма и гражданственности. Путин также отметил новую номинацию премии, посвященную сохранению и продвижению ценностей крепкой семьи, где формируются личность и мировоззрение.

    Президент поздравил лауреатов, среди которых ученые, писатели, педагоги и журналисты, политики и ветераны специальной военной операции. Путин пожелал им дальнейших успехов и реализации намеченных планов.

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    28 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин получил письмо от столетнего ветерана с пожеланием победы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветеран Великой Отечественной войны, которому исполнилось 100 лет, передал президенту Владимиру Путину письмо с поддержкой, отметив, что победа будет за Россией.

    Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Ветеран, которому в этом году исполнилось 100 лет, был приглашен на парад Победы. В письме он выразил уверенность в победе России.

    Кобзев отметил, что ветерану выполнилось 100 лет и что он будет участником парада в этом году. Передавая письмо, губернатор подчеркнул, что в нем содержатся слова поддержки, особенно последние фразы, написанные от души.

    После того, как Путин прочитал содержание письма, он отметил: «Ветеран по-другому и не может написать», процитировав слова: «Победа будет за нами».

    Вместе с письмом в конверте находились фотографии ветерана, на которых он запечатлен в Суворовском училище в окружении юных суворовцев. Президент отметил хорошее состояние ветерана, а Кобзев добавил, что он был десантником и совершил 47 прыжков, а также отработал 50 лет у станка и имеет орден Трудового Красного Знамени.

    Путин попросил передать привет ветерану, что губернатор пообещал сделать, добавив, что слова благодарности ветерана важны и что он будет почетным гостем на параде в мае.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.

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    28 февраля 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин поддержал переизбрание Кобзева губернатором Иркутской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку и пожелал успехов Игорю Кобзеву на выборах губернатора Иркутской области.

    Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах, передает ТАСС.

    На встрече, говоря о выборах, Путин задал Кобзеву вопрос: «Готовы к следующим выборам?». Губернатор ответил: «Если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, – мне эта территория уже как своя». В ответ Путин пожелал Кобзеву успехов, сказав: «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам».

    Единый день голосования в России назначен на 14 сентября. В этот день помимо выбора губернатора Иркутской области, будут также избраны руководители 18 регионов и законодательные собрания 11 субъектов Федерации.

    Ранее Путин выразил поддержку губернатору Камчатки Владимиру Солодову в его решении идти на второй срок, также он поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя, и отметил стабильную работу главы Брянской области Александра Богомаза, пожелав ему удачи в переизбрании на пост губернатора.

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    28 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Иркутской области Кобзевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в пятницу планирует встретиться с главой Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Глава государства в пятницу работает в Кремле, на докладе у него будет Кобзев, пояснил Песков, передает ТАСС.

    У президента в пятницу обычный рабочий день, крупных публичных мероприятий не планируется, ведется рутинная работа. Фото со встречи с губернатором будут опубликованы.

    Другие же мероприятия носят служебный характер, заключил представитель Кремля.

    Ранее в феврале Путин встречался с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

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    Зеленского публично превратили в политический труп

    Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома. В экспертной среде отметили, что Зеленскому еще повезет, «если он не окажется в Гуантанамо». Подробности

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    Анкара спросит с Украины за атаку на «Турецкий поток»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Этот объект подает газ по «Турецкому потоку». В Анкаре пообещали принять необходимые меры. В экспертной среде отмечают, что атака произошла на фоне скандального визита Зеленского в Вашингтон, и это не простое совпадение. Подробности

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    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете

    Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима Владимиром Зеленским. В итоге коллективный Запад раскололся. Одни политики встали на сторону Трампа, другие же поддержали Зеленского. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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