Глава Судана поблагодарил Путина за поддержку и назвал Россию опорой страны

Председатель Суверенного совета Судана назвал Россию опорой своей страны

Tекст: Мария Иванова

Политику вручили диплом и регалии почетного доктора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) за вклад в развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

«Хочу особо отметить российскую сторону, и правительство России, и президента Путина за то, что они продолжают оказывать Судану поддержку и помощь во всех международных форматах и внутри страны… Мы ценим эту дружбу и считаем, что Россия – опора нашей страны. Мы также приветствуем российских предпринимателей и компании для партнерства и инвестиций в Судане», – заявил аль-Бурхан.

Политик добавил, что российский бизнес получит приоритетные условия для работы в африканском государстве благодаря поддержке Москвы во время вооруженного конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал расширить сотрудничество с Россией в добыче урана.

В августе посол России в Южном Судане Александр Космодемьянский рассказал о начале добычи золота российскими компаниями.

В июне посол Судана в России Мохаммед Сиррадж сообщил о планах президента Абдель Фаттаха аль-Бурхана посетить третий саммит Россия – Африка.