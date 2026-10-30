Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Глава Судана поблагодарил Путина за поддержку и назвал Россию опорой страны
Председатель Суверенного совета Судана назвал Россию опорой своей страны
Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на церемонии в РГГУ выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в международных форматах и внутри страны.
Политику вручили диплом и регалии почетного доктора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) за вклад в развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».
«Хочу особо отметить российскую сторону, и правительство России, и президента Путина за то, что они продолжают оказывать Судану поддержку и помощь во всех международных форматах и внутри страны… Мы ценим эту дружбу и считаем, что Россия – опора нашей страны. Мы также приветствуем российских предпринимателей и компании для партнерства и инвестиций в Судане», – заявил аль-Бурхан.
Политик добавил, что российский бизнес получит приоритетные условия для работы в африканском государстве благодаря поддержке Москвы во время вооруженного конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал расширить сотрудничество с Россией в добыче урана.
В августе посол России в Южном Судане Александр Космодемьянский рассказал о начале добычи золота российскими компаниями.
В июне посол Судана в России Мохаммед Сиррадж сообщил о планах президента Абдель Фаттаха аль-Бурхана посетить третий саммит Россия – Африка.