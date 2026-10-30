Минобрнауки решило перераспределить квоты для иностранных студентов

Минобрнауки решило перераспределить квоты для студентов в пользу Африки

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Конечно, эта тенденция очевидна. Квота в 30 тыс. иностранных студентов останется неизменной, но будет перераспределяться и дальше в сторону дружественных стран, стран, в которых есть большой интерес для обучения в России», – заявил Могилевский ТАСС.

Он отметил важность подготовки выпускников российских вузов из таких стран для эффективного выстраивания дипломатических, экономических и научных связей.

Замминистра добавил, что в России сейчас обучается почти 40 тыс. африканских студентов. Около трети из них учатся за счет бюджета в рамках правительственных квот, остальные две трети – платно.

Квота для Африки за пять лет увеличилась более чем в 1,5 раза и на этот год составляет порядка 5,5 тыс. мест, подчеркнул Могилевский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах увеличить число африканских студентов в российских вузах.

Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

В среду Министерство образования и науки назвало лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки.