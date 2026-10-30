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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    30 октября 2026, 12:18 • Новости дня

    Минобрнауки решило перераспределить квоты для иностранных студентов

    Минобрнауки решило перераспределить квоты для студентов в пользу Африки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия планирует перераспределить правительственную квоту для иностранных студентов в пользу обучающихся из дружественных государств, в том числе стран Африки, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

    «Конечно, эта тенденция очевидна. Квота в 30 тыс. иностранных студентов останется неизменной, но будет перераспределяться и дальше в сторону дружественных стран, стран, в которых есть большой интерес для обучения в России», – заявил Могилевский ТАСС.

    Он отметил важность подготовки выпускников российских вузов из таких стран для эффективного выстраивания дипломатических, экономических и научных связей.

    Замминистра добавил, что в России сейчас обучается почти 40 тыс. африканских студентов. Около трети из них учатся за счет бюджета в рамках правительственных квот, остальные две трети – платно.

    Квота для Африки за пять лет увеличилась более чем в 1,5 раза и на этот год составляет порядка 5,5 тыс. мест, подчеркнул Могилевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах увеличить число африканских студентов в российских вузах.

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

     В среду Министерство образования и науки назвало лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки.

    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России

    Путин: Россия никогда не рассматривала страны Африки как объект соперничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не рассматривала африканские страны в качестве объектов для соперничества.

    Российский лидер выступил с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия – Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Россия никогда не рассматривала страны Африки как какие-то объекты для соперничества. Страны Африки для России всегда, на протяжении всей истории, были только друзьями. Мы не занимались колониальной политикой. Наоборот, мы помогали странам Африки освободиться от колониальной зависимости», – сказал Путин в ходе выступления, фрагмент которого публикует Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки уровня 85%.

    Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к президенту России как к брату.

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    29 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова сотрудничать с африканскими странами в строительстве атомных электростанций большой и малой мощности, а также в применении атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент отметил, что «Росатом» строит АЭС в Египте и реализует программы в сфере мирного атома с другими партнерами на континенте, сообщает РИА «Новости».

    «Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве. И мы готовы к этой совместной работе», – подчеркнул Путин.

    По его словам, энергетическое сотрудничество стало предметом подробного обсуждения на саммите. Многие участники отмечали вклад России в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.

    Путин добавил, что российские компании участвуют в масштабных электроэнергетических проектах на континенте, включая традиционную генерацию. Россия также идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.

    Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.

    Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    29 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Конго Сассу-Нгессо дорогим другом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле обратился к нему как к дорогому другу, африканский лидер ответил тем же.

    «Добрый вечер еще раз, дорогой друг, господин президент! Дорогие коллеги! Хочу сказать, что наши отношения в двустороннем плане развиваются успешно, политический диалог идёт на регулярной основе, расширяем торгово-экономические связи, укрепляем научно-техническое и гуманитарное сотрудничество», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в 2025 году было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, все необходимые процедуры для его вступления в силу в России уже завершены, а в сентябре в Браззавиле прошло восьмое заседание межправкомиссии, на котором утвердили план комплексного развития сотрудничества на 2026–2028 годы.

    Он указал, что в российских учебных заведениях сейчас обучаются 863 студента из Конго, растут культурные связи, в том числе через фестиваль русского языка и культуры «Мы вместе», и выразил уверенность, что стороны будут продолжать работу тем же темпом по всем направлениям.

    Сассу-Нгессо в ответ также обратился к Путину как к другу: «Господин президент, дорогой друг! Уважаемые министры! Дамы и господа! Прежде всего хочу сказать, что я рад вновь оказаться здесь, в Москве, в этом году».

    Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за организацию саммита и поздравил с результатами парламентских выборов, назвав их важной политической основой. Президент Конго отметил, что заседание межправкомиссии в Браззавиле укрепило сотрудничество двух стран, были определены цели и конкретные меры в сферах инфраструктуры, экономики, культурных обменов, подготовки кадров и энергетики, а сила России и Конго заключается в дружбе между главами государств, которая, по его словам, не позволит сторонам не реализовать намеченные задачи.

    «Недавно я говорил, что президент работал вчера весь день и ночь, и сейчас работает уже в такой поздний час. Как сохранить энергию для того, чтобы проводить еще и двусторонние встречи? Большое спасибо Вам, дорогой друг, за организацию этой двусторонней встречи», – сказал Сассу-Нгессо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго.

    Он заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Названы популярные для учебы у студентов из Африки регионы России

    Большинство студентов из Африки выбирают для учебы вузы Москвы и Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование не в Москве или Петербурге, а в региональных учебных заведениях от Рязани до Мурманска, следует из данных, предоставленных в региональных вузах.

    Большинство приезжающих в Россию африканцев по-прежнему отдают предпочтение столичным университетам, однако многие стремятся поступить в региональные образовательные учреждения. География обучения охватывает различные уголки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы вузов.

    Одним из лидеров по числу таких учащихся стал Рязанский государственный медицинский университет, где профессии врача обучаются 812 студентов из Африки. В национальном исследовательском университете Нижнего Новгорода образование по различным направлениям получают 560 человек, а в Саратовском государственном медицинском университете учатся 550 выходцев с африканского континента. Белгородский госуниверситет выбрали 538 обучающихся, Уральский федеральный университет – около 400.

    В Казанском федеральном университете числятся 272 африканца, большинство из которых изучают фундаментальную медицину, геологию и экономику. Новгородский государственный университет принял 211 студентов из стран Африки, что составило десятую часть от всех иностранных учащихся вуза. В гражданских институтах Тюмени знания получают более 170 человек.

    Кроме того, выходцы с африканского континента осваивают специальности в Южно-Уральском, Кубанском, Самарском и Чеченском государственных университетах. Студентов из Африки также приняли вузы Северной Осетии, Бурятии, Новосибирска и Мурманска, где они изучают лечебное и горное дело, судовождение и другие дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики в отечественных вузах у студентов из стран Африки.

    В начале месяца во ВЦИОМ заявили о продолжающемся росте числа иностранных учащихся в России.

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    29 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    РАН: Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия поставила Нигерии оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на низкой околоземной орбите, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Комплекс разработал и произвел Институт прикладной математики имени Келдыша. Поставка оборудования сейчас завершается, передает РИА «Новости». Чернышев пояснил, что данные со станций на территории России и нигерийской станции в совокупности создадут ценную базу данных для мониторинга космического мусора.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила о возможном росте товарооборота России со странами Африки по итогам 2026 года до 29 млрд долларов.

    Россия предложила африканским странам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подписании Россией и странами Африки декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.

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    29 октября 2026, 23:24 • Новости дня
    Декларация саммита Россия – Африка включила более 100 пунктов

    Tекст: Антон Антонов

    Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.

    Документ состоит из пяти разделов, открывает его блок о сотрудничестве в политической и правовой сферах, где предусмотрена совместная работа по реформированию Совбеза ООН с учетом геополитических реалий и координация подходов в санкционной политике, передает ТАСС.

    Россия и африканские государства договорились противодействовать злоупотреблениям механизмами международной уголовной юстиции и выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, а также добиваться создания правовых механизмов компенсации ущерба странам Африки за колониальный период.

    В разделе о безопасности стороны наметили укрепление сотрудничества по борьбе с новыми угрозами, прежде всего терроризмом, и политизацией международно-правовых инструментов контроля над вооружениями, а также по предотвращению гонки вооружений в космосе. Параллельно предусматривается развитие партнерства для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

    Экономический раздел декларации посвящен расширению торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества и продвижению принципов суверенного развития. Россия и Африка намерены добиваться доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии, а также развивать взаимодействие в образовании, науке, в том числе в области изучения русского языка, и в космосе – от дистанционного зондирования Земли до проектирования космических аппаратов.

    Отдельные положения документа касаются сотрудничества в здравоохранении с акцентом на подготовку кадров, поставки лекарств и борьбу с эпидемиями, а также гуманитарной сферы – сохранения культурного наследия, противодействия фальсификации истории и возвращения культурных ценностей, вывезенных в колониальный период. Также предусмотрены обмены в спорте, туризме, молодежной политике и СМИ, включая совместные медиапроекты и борьбу с политизацией спорта.

    Заключительный раздел декларации посвящен охране окружающей среды и климату: участники саммита поддержали реализацию профильной конвенции ООН и Парижского соглашения исходя из национальных интересов. Россия и африканские страны выразили готовность развивать совместные природоохранные проекты, включая мониторинг, сокращение и поглощение выбросов парниковых газов, против политизации экологической деятельности, а также намерены вместе решать проблему дефицита воды в Африке и выступать против необоснованного задержания или ареста гражданских судов, в том числе идущих под флагами африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил об одобрении декларации московского саммита «Россия – Африка».

    Путин назвал союзнические отношения Москвы и африканских государств неоспоримыми.

    Путин заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Установлена личность погибшей при ударе по Луганску женщины

    Погибшей при атаке ВСУ на Луганск оказалась старший преподаватель ЛГУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мирной жительницей, тело которой достали из-под завалов после удара ВСУ по Луганску, оказалась старший преподаватель местного университета Оксана Зверева.

    Оксана Зверева работала старшим преподавателем на кафедре компьютерных систем и сетей Луганского государственного университета (ЛГУ) им. Владимира Даля. Сообщение о ее гибели опубликовано в канале вуза в «Максе».

    В университете рассказали, что Зверева посвятила педагогическому труду 19 лет, многие годы занимала должность заместителя декана по воспитательной работе. Коллеги назвали ее прекрасным педагогом, чутким человеком и надежной коллегой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обнаружении тела женщины под завалами разрушенного при атаке ВСУ жилого дома.

    Также глава республики заявил об отключении электроснабжения более чем у 150 тыс. абонентов в результате массированного удара по городу.

    Ранее в ЛНР два человека погибли при ударах украинских беспилотников по автомобилям.

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    29 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин: Саммит Россия – Африка достиг практически всех поставленных задач

    Tекст: Антон Антонов

    Третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех задач, которые ставились его участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Путин отметил, что российская сторона и «африканские друзья отработали третий саммит». «На мой взгляд, ситуация весьма и весьма удовлетворительная. Мы достигли практически всех результатов, которые ставили в качестве задачи перед собой», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Сассу-Нгессо также отметил, что удалось достичь «всех целей, которые перед собой ставили». По его словам, так считают все участники саммита, с которыми он обменялся мнениями, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за успешную организацию нынешнего саммита», – сказал президент Республики Конго.

    Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве в среду и четверг, 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе саммита Россия – Африка Путин заявил о множестве интересных оценок и конструктивных предложений.

    Участники саммита Россия – Африка одобрили московскую итоговую декларацию.

    Президент России заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин вышел к журналистам для подведения итогов саммита Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин вышел к представителям СМИ для подведения итогов третьего саммита Россия – Африка.

    «Только что завершился третий саммит Россия – Африка», – заявил глава государства. По его словам, проведение регулярных саммитов между Россией и африканскими странами стало доброй традицией, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что в саммите приняли участие руководители 21 африканского государства. «Не может не вызывать удовлетворение то, что в московском саммите принял участие 21 лидер стран Африки, высокопоставленные делегации подавляющего большинства государств континента, руководители практически всех ведущих африканских интеграционных структур», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел второе пленарное заседание саммита Россия – Африка.

    Глава государства назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

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    29 октября 2026, 23:41 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Кении Руто в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле беседу с президентом Республики Кения Уильямом Руто на полях саммита Россия – Африка.

    «Президент России Владимир Путин и президент Республики Кения Уильям Самоэй Руто проводят беседу в Кремле на полях саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    Для лидеров России и Кении это первая очная встреча, передает ТАСС.

    Путин отметил рост торговли между странами: «Увеличились поставки продукции российского агропромышленного комплекса. Хотел бы отметить, что Россия является одним из основных экспортеров удобрений. И, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, эту тенденцию положительную нужно сохранять». По словам президента России, Москва заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией, передает РИА «Новости».

    Общий товарооборот за восемь месяцев увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года.

    Руто заявил, что Кения заинтересована в организации производства минеральных удобрений на своей территории с участием российских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что третий саммит «Россия – Африка» в Москве достиг практически всех задач, намеченных участниками.

    Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.

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    29 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    Путин заявил о готовности приспособить аграрные технологии к климату Африки

    Путин: Российские аграрии готовы приспособить технологии к климату Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские аграрии готовы адаптировать отечественные сельскохозяйственные технологии к климатическим условиям африканских стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Мои коллеги из правительства говорили, что мы легко приспособим к другим климатическим условиям наши технологии», – заявил Путин по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    По словам президента, многие африканские лидеры считают сельское хозяйство ключевым направлением сотрудничества с Россией. Они рассчитывают на ее дальнейшее участие в укреплении продовольственной безопасности континента и обеспечении потребительских рынков необходимыми продуктами.

    «Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку. Будем делать это, как и прежде, и на контрактной, и на безвозмездной основе», – подчеркнул Путин.

    Глава государства сообщил, что африканские страны заинтересованы в привлечении российского бизнеса для увеличения объемов сельскохозяйственного производства.

    «И, конечно же, мы готовы делиться с африканцами экспертизой в аграрном секторе, помогать в освоении самых современных и передовых технологий в животноводстве и растениеводстве, в переработке и хранении продукции», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил об одобрении декларации московского саммита Россия – Африка.

    Путин заявил о планах России увеличить поставки эффективных лекарств на Африканский континент.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к Путину как к брату.

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