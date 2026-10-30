Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Минобрнауки решило перераспределить квоты для иностранных студентов
Минобрнауки решило перераспределить квоты для студентов в пользу Африки
Россия планирует перераспределить правительственную квоту для иностранных студентов в пользу обучающихся из дружественных государств, в том числе стран Африки, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
«Конечно, эта тенденция очевидна. Квота в 30 тыс. иностранных студентов останется неизменной, но будет перераспределяться и дальше в сторону дружественных стран, стран, в которых есть большой интерес для обучения в России», – заявил Могилевский ТАСС.
Он отметил важность подготовки выпускников российских вузов из таких стран для эффективного выстраивания дипломатических, экономических и научных связей.
Замминистра добавил, что в России сейчас обучается почти 40 тыс. африканских студентов. Около трети из них учатся за счет бюджета в рамках правительственных квот, остальные две трети – платно.
Квота для Африки за пять лет увеличилась более чем в 1,5 раза и на этот год составляет порядка 5,5 тыс. мест, подчеркнул Могилевский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах увеличить число африканских студентов в российских вузах.
Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.
В среду Министерство образования и науки назвало лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки.