Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Путин назвал успешным третий саммит Россия – Африка
Путин: Третий саммит Россия – Африка прошел успешно
Президент Владимир Путин заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.
Глава государства выразил уверенность, что мероприятие придаст мощный импульс развитию сотрудничества Москвы с африканскими странами, передает РИА «Новости».
«Все мы разделяем мнение, что третий саммит Россия – Африка прошел успешно и, без сомнения, придаст мощный импульс развитию российско-африканского взаимодействия», – заявил Путин журналистам по итогам саммита.
Также российский лидер заявил, что участники саммита Россия – Африка высказались за проведение еще одного форума, о датах которого сообщат позднее.
«Важно, что все лидеры единодушно высказались за продолжение практики регулярных саммитов России и Африки. Место и дата проведения следующего такого саммита будут своевременно согласованы», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин вышел к представителям СМИ для подведения итогов третьего саммита Россия – Африка.
В тот же день глава государства провел в Кремле второе пленарное заседание мероприятия и назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.