Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
Путин вышел к журналистам для подведения итогов саммита Россия – Африка
Президент Владимир Путин вышел к представителям СМИ для подведения итогов третьего саммита Россия – Африка.
«Только что завершился третий саммит Россия – Африка», – заявил глава государства. По его словам, проведение регулярных саммитов между Россией и африканскими странами стало доброй традицией, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что в саммите приняли участие руководители 21 африканского государства. «Не может не вызывать удовлетворение то, что в московском саммите принял участие 21 лидер стран Африки, высокопоставленные делегации подавляющего большинства государств континента, руководители практически всех ведущих африканских интеграционных структур», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел второе пленарное заседание саммита Россия – Африка.
Глава государства назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.
Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.