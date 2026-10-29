Bild: Германия отстала от планов НАТО по закупке ударных дронов

Tекст: Денис Тельманов

«Недостатки наблюдаются, в частности, в области противоминной борьбы. Что еще важнее: Германии не хватает одноразовых ударных дронов с большой дальностью действия», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild.

Планы военного блока в одном из ключевых пунктов опираются именно на использование таких дальнобойных беспилотников. При этом стратегия альянса строится на расчете, что при возникновении конфликта в Европе Соединенные Штаты окажут помощь европейским союзникам.

Отмечается, что в случае отказа Вашингтона от поддержки европейским странам придется перерабатывать свою стратегию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет.

В июле власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников.

Европейские страны выделили 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.