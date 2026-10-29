Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Bild: Германия отстала от планов НАТО по закупке ударных дронов
Германия не выполняет поставленные Североатлантическим альянсом задачи по приобретению вооружений, испытывая острую нехватку одноразовых дальнобойных беспилотников, пишет газета Bild со ссылкой на данные аналитического центра EDINA.
«Недостатки наблюдаются, в частности, в области противоминной борьбы. Что еще важнее: Германии не хватает одноразовых ударных дронов с большой дальностью действия», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild.
Планы военного блока в одном из ключевых пунктов опираются именно на использование таких дальнобойных беспилотников. При этом стратегия альянса строится на расчете, что при возникновении конфликта в Европе Соединенные Штаты окажут помощь европейским союзникам.
Отмечается, что в случае отказа Вашингтона от поддержки европейским странам придется перерабатывать свою стратегию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет.
В июле власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников.
Европейские страны выделили 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.