Посол России призвал возобновить переговоры по Приднестровью в формате «5+2»

Посол Озеров заявил о необходимости возобновить формат «5+2» по Приднестровью

Tекст: Вера Басилая

«Нужно просто возобновить переговорный процесс. И возобновить его должна та сторона, которая его прервала. А прервала его молдавская сторона. Она может его возобновить, если у нее есть на это политическая воля, желание и готовность», – заявил Озеров.

По его мнению, этот шаг позволит укрепить мир на берегах Днестра и решить множество вопросов в рамках урегулирования. Дипломат отметил, что шанс на продолжение процесса появится при проявлении благоразумия и отказе от авантюристических подходов, передает РИА «Новости».

В переговорном формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина и ОБСЕ как посредники, а также Евросоюз и США в качестве наблюдателей. Ранее работа формата была приостановлена из-за конфликта Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи «1+1» с участием переговорщиков от сторон конфликта, представителей миссии ОБСЕ и всех остальных участников формата «5+2».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за закупки вооружений Кишиневом.

На прошлой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал организацию содействовать возобновлению переговорного формата «5+2».