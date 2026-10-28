Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Квартиру Артемия Лебедева в Киеве продали за 175,7 тыс. долларов
Фонд госимущества Украины: Квартиру Лебедева в Киеве продали с аукциона
Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева площадью 193,2 кв. м в историческом центре Киева продали с аукциона за 175,7 тыс. долларов, сообщил Фонд госимущества Украины.
Квартира расположена на двух уровнях шестого этажа шестиэтажного дома в историческом центре Киева, на улице Саксаганского, и включает три комнаты, кабинеты, кухню, два санузла, три балкона и хозяйственные помещения, передает ТАСС.
За право приобрести квартиру соревновались два участника торгов, имя покупателя не раскрывается.
Лебедев находится под санкциями Украины с 2022 года, а в июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, включая две квартиры в центре Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лебедев находится под санкциями Украины с 2022 года, а в июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства его имущество на Украине, включая две квартиры в центре Киева.
Украина выставила на аукцион обе квартиры дизайнера со стартовой ценой от 236 тыс. долларов. Летом одну из киевских квартир Лебедева купил местный производитель дронов.