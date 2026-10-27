Эвакуированные жители Константиновки спаслись от дронов ВСУ благодаря туману

Жители Константиновки дождались тумана для безопасной эвакуации от ударов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мирные жители Константиновки были вынуждены дожидаться ухудшения погодных условий для безопасного выхода из города из-за постоянной угрозы со стороны украинских беспилотников, пишет ТАСС.

«Украина уже конкретно нас обстреливала. Мы ждали просто туман. И тут сын утром встает, говорит: «Мам, туман». Мы быстренько за 10 минут собрались и встретили российского военного, и он нас довел до места», – рассказала эвакуированная жительница города Инна Ширедкова.

По словам женщины, бойцы Вооруженных сил России накормили вышедших из города мирных жителей, обеспечили их всем необходимым и оказали первую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер ДНР Илья Емельянов сообщил о решении большинства эвакуированных жителей Константиновки получить российское гражданство.

Ранее российские военные организовали эвакуацию мирного населения из города с помощью беспилотников.

Также президенту Владимиру Путину доложили о полном освобождении Константиновки.