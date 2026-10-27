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Эвакуированные жители Константиновки спаслись от дронов ВСУ благодаря туману
Жители Константиновки дождались тумана для безопасной эвакуации от ударов ВСУ
Жители освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике ждали густого тумана для защиты от атак украинских дронов при эвакуации, рассказала горожанка Инна Ширедкова.
Мирные жители Константиновки были вынуждены дожидаться ухудшения погодных условий для безопасного выхода из города из-за постоянной угрозы со стороны украинских беспилотников, пишет ТАСС.
«Украина уже конкретно нас обстреливала. Мы ждали просто туман. И тут сын утром встает, говорит: «Мам, туман». Мы быстренько за 10 минут собрались и встретили российского военного, и он нас довел до места», – рассказала эвакуированная жительница города Инна Ширедкова.
По словам женщины, бойцы Вооруженных сил России накормили вышедших из города мирных жителей, обеспечили их всем необходимым и оказали первую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер ДНР Илья Емельянов сообщил о решении большинства эвакуированных жителей Константиновки получить российское гражданство.
Ранее российские военные организовали эвакуацию мирного населения из города с помощью беспилотников.
Также президенту Владимиру Путину доложили о полном освобождении Константиновки.