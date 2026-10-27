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Посол Мартынов сообщил о продолжении поставок гуманитарной помощи в Буркина-Фасо
Посол Мартынов: Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Буркина-Фасо
Россия намерена продолжить гуманитарные поставки в Буркина-Фасо для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщил посол России в Уагадугу Игорь Мартынов.
«Россия продолжит гуманитарные поставки в Буркина-Фасо с целью обеспечения продовольственной безопасности населения», – заявил Мартынов РИА «Новости». Посол подчеркнул, что Москва готова делиться с африканскими партнерами технологиями и опытом в сфере агрономии, производстве удобрений и переработке готовой продукции.
Кроме того, в августе посольство совместно со Всемирной продовольственной программой ООН передало буркинийскому народу свыше 460 т гороха и около 94 т подсолнечного масла. Мартынов добавил, что в Буркина-Фасо востребованы российские вакцины для животных, а буркинийская сторона заинтересована в обучении своих специалистов в сельскохозяйственных вузах России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников саммита «Россия – Африка».
Ушаков анонсировал совместное выступление Путина и президента Бурунди на пленарном заседании.
Помощник президента заявил о приглашении около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.