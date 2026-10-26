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Украинский беспилотник повредил здание больницы в Донецке
Мэр Кулемзин: Украинский беспилотник повредил здание больницы в Донецке
Здание медицинского учреждения получило повреждения фасада и остекления в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В Куйбышевском районе в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены фасад и остекление здания больницы, сообщил Кулемзин в Max.
Кроме того, в Ленинском районе из-за действий Вооруженных сил Украины получили повреждения два транспортных средства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава городского округа Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в поселке Старомихайловка в результате удара украинского беспилотника.
В четверг заместитель председателя правительства Донецкой народной республики Владимир Ежиков заявил о серьезном повреждении здания министерства угля и энергетики региона при атаке дрона.
В среду взрывотехники донецкого управления ФСБ обезвредили в Макеевке украинский ударный беспилотник.