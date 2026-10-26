Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Следователи возбудили новое дело по факту пропажи драгоценностей у Лерчек
Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело о халатности после исчезновения ювелирных изделий на 15 млн рублей, изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).
Следователю, который вел дело Чекалиной, предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, передает ТАСС. «Правоохранители снова возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у Лерчек ее ювелирных изделий», – рассказал собеседник агентства.
В рамках расследования речь идет об исчезновении дорогостоящих часов и браслета известных брендов.
Ранее специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу изъятых в ходе обыска у Валерии Чекалиной часов и ювелирного браслета.
Блогер отказалась проходить проверку на детекторе лжи в ходе разбирательства об исчезновении украшений.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении следователя УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.