Следователи возбудили новое дело по факту пропажи драгоценностей у Лерчек

Tекст: Вера Басилая

Следователю, который вел дело Чекалиной, предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, передает ТАСС. «Правоохранители снова возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у Лерчек ее ювелирных изделий», – рассказал собеседник агентства.

В рамках расследования речь идет об исчезновении дорогостоящих часов и браслета известных брендов.

Ранее специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу изъятых в ходе обыска у Валерии Чекалиной часов и ювелирного браслета.

Блогер отказалась проходить проверку на детекторе лжи в ходе разбирательства об исчезновении украшений.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении следователя УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.